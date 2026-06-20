Brazilia a intrat în istoria Cupei Mondiale! Ce record au doborât elevii lui Ancelotti, după victoria categorică cu Haiti, 3-0

Brazilia a făcut spectacol cu Haiti și s-a impus fără emoții, 3-0, rezultat care o apropie de calificarea în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026. Matheus Cunha a reușit o dublă, în minutele 23 și 36, iar Vinicius a închis tabela în prelungirile primei reprize.

Record important pentru selecționata lui Carlo Ancelotti

Cu cele trei goluri marcate împotriva lui Haiti, Brazilia a ajuns la 240 de reușite la turneele finale și a devenit echipa cu cele mai multe goluri din istoria Cupei Mondiale, depășind Germania, care avea 239.

Brazilienii se bazează pe o ofensivă de top, cu jucători precum Vinicius, Raphinha sau Matheus Cunha, capabili să facă diferența în orice moment. Totuși, Germania are un meci mai puțin disputat și poate reveni în fruntea clasamentului all-time dacă va înscrie în partida cu Coasta de Fildeș.

Clasamentul Grupei C la Campionatul Mondial 2026

Brazilia a primit o veste proastă după meciul cu Haiti

Raphinha, vedeta Barcelonei, a acuzat probleme musculare în minutul 40 și nu a mai putut continua partida. Extrema de 29 de ani s-a așezat pe gazon și i-a făcut semn lui Carlo Ancelotti că are nevoie de schimbare. Selecționerul Braziliei a reacționat imediat și l-a trimis pe teren pe Rayan (19 ani), atacantul lui Bournemouth.

Rămâne de văzut dacă Raphinha se va recupera la timp pentru duelul cu Scoția, ultimul al Braziliei din grupa C, programat pe 25 iunie, de la ora 01:00.