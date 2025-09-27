search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”

Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, plătește o sumă colosală pentru a-și satisface propriul moft. Magnatul a recunoscut care este suma pe care o achită anual doar pentru a putea beneficia de propria lojă la Roland Garros, turneul de tenis care i-a intrat la inimă.

Ion Țiriac Foto/EPA
Ion Țiriac Foto/EPA

Roland Garros este singurul turneu în cadrul căruia fostul tenismen român și-a trecut în cont singurul titlu de Mare Șlem obținut în carieră, la dublu, alături de Ilie Năstase.

Cel mai bogat român nu s-a sfiit să recunoască că bagă mâna adânc în buzunar pentru a se bucura de cele două loje de pe „centralul” complexului de la Roland Garros. Nu mai puțin de 125.000 euro pe an, pentru a-și asigura propriul confort.

„Loja mea de la Roland Garros, și am două, costă 125.000 de euro pe an. Dar câtă vreme  coada, adică waiting list (n.r. lista de așteptare) e de 2.000 de companii și de persoane, oricare preț este corect. Atât face!, a declarat Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

Ion Țiriac susține sportul românesc

Ion Țiriac a fost un mare sportiv român. În anul 1970, a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros, la proba de dublu, alături de Ilie Năstase. Între 1959 și 1978, a jucat în peste 150 de meciuri din Cupa Davis și a ajuns de trei ori în finală (1969, 1971 și 1972), tot împreună cu Năstase, împotriva echipei Statelor Unite.

În iulie 2013, Țiriac a fost inclus în „International Tennis Hall of Fame”, fiind recunoscut ca o adevărată legendă a tenisului mondial.

Totuși, cea mai mare parte a averii sale nu provine din tenis, ci din afaceri: imobiliare, bănci, asigurări și industria auto. Chiar și așa, Țiriac nu a uitat de sport. Prin fundația personală, magnatul sprijină tenisul românesc și oferă bani pentru organizarea mai multor turnee.

„Fundația (n.r. Țiriac) le dă apă și pâine în deșert acestor tineri care nu trebuie să se mai ducă în Argentina sau nu știu unde ca să ia un punct!, a  spus Ion Țiriac, într-un podcast.

