Salt important pentru România în clasamentul FIFA! Bosnia a rămas în urma tricolorilor, dezavantajată înainte de retur. Pe ce poziție să află băieții lui Hagi

După rezultatele slabe înregistrate în prima parte a competiției, naționala României a obținut un succes important în fața Poloniei, scor 2-1.

Echipa națională a României Foto: Sportpictures

Victoria de la București a venit după înfrângerea drastică din tur, când adversarii s-au impus cu 6-0, și a avut efect și asupra poziției tricolorilor în ierarhia mondială.

România a urcat în clasamentul FIFA. A trecut de Bosnia

Golurile lui Alex Cicâldău și Dennis Man au contribuit nu doar la obținerea victoriei, ci și la îmbunătățirea poziției naționalei în ierarhia internațională. Înaintea duelului cu Polonia, România coborâse până pe locul 58, după cele patru înfrângeri consecutive. Rezultatul de la București a adus însă un salt de două poziții, până pe 56. Astfel, reprezentativa pregătită de Hagi a trecut în fața Irlandei, aflată pe locul 57, și a Bosniei, care ocupă poziția a 58-a. Ultima dintre cele două echipe va fi chiar următoarea adversară a tricolorilor.

Succesul României a însemnat un plus de 8,72 puncte în clasamentul FIFA. În schimb, Irlanda a pierdut 5,24 puncte după eșecul cu Austria, iar Bosnia a înregistrat o scădere de 5,88 puncte în urma partidei cu Suedia.

Bilanțul negativ al României în clasamentul FIFA după meciurile din septembrie

La începutul parcursului din Liga Națiunilor, înaintea întâlnirii cu Suedia, România ocupa locul 52 în clasamentul FIFA. Dintre adversarele din grupă, două se aflau mai sus în ierarhie: Polonia era pe poziția 36, iar Suedia pe 38. Bosnia și Herțegovina pornea de pe locul 61, fiind singura reprezentativă clasată sub naționala noastră.

După disputarea a cinci etape, raportul de forțe s-a modificat. Suedia a câștigat patru poziții, iar Bosnia a avansat trei locuri. În schimb, Polonia a coborât trei trepte, în timp ce România a înregistrat cea mai mare scădere dintre echipele grupei, ajungând de pe 52 pe 56.

Rezultatele din septembrie au avut un impact puternic asupra punctajului acumulat de tricolori. Înfrângerea cu Suedia, scor 1-2, a însemnat o pierdere de 6,50 puncte. Eșecul de pe teren propriu cu Bosnia, 2-4, a costat alte 8,06 puncte. La acestea s-au adăugat 6,42 puncte după înfrângerea cu Polonia, scor 0-6, și încă 6,04 puncte în urma meciului pierdut cu Suedia, 0-1, conform fanatik.ro.

Declinul este și mai vizibil dacă ne raportăm la situația de la finalul anului 2024. După evoluția de la Campionatul European, România ajunsese pe locul 38 în ierarhia mondială. Între timp, naționala a coborât considerabil și a ajuns în spatele unor reprezentative precum Costa Rica, Arabia Saudită și Peru.