 România lui Hagi, în pragul rușinii istorice! Recordul negativ care nu a fost atins în 104 ani | adevarul.ro
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România lui Hagi, în pragul rușinii istorice! Recordul negativ care nu a fost atins în 104 ani

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Naționala României se confruntă cu un scenariu tot mai îngrijorător, după o serie de rezultate care au adus echipa într-o situație extrem de dificilă.

Naționala României se confruntă cu un scenariu de coșmar
Naționala României se confruntă cu un scenariu de coșmar Foto: EPA

Parcursul din actuala ediție a Ligii Națiunilor este unul de uitat: patru partide disputate, patru înfrângeri și zero puncte în clasamentul grupei. În aceste condiții, următorul duel cu Polonia capătă o miză aparte, dincolo de cele trei puncte puse în joc.

Un nou eșec ar putea consemna o premieră nedorită în cei 104 ani de istorie ai naționalei noastre. Dacă tricolorii lui Hagi vor pierde și această confruntare, vor ajunge la cinci eșecuri în linie, o serie care nu a mai fost consemnată până acum în istoria primei reprezentative. Astfel, selecționerul riscă să fie asociat cu unul dintre cele mai slabe momente traversate vreodată de fotbalul românesc.

Rezultate dezastruoase pentru prima reprezentativă

Bilanțul primelor patru confruntări reflectă din plin problemele echipei. Suedia a câștigat ambele întâlniri, cu 2-1 și 1-0, Bosnia și Herțegovina s-a impus cu 4-2, în timp ce Polonia a administrat naționalei cea mai severă înfrângere, câștigând cu un categoric 6-0 la Varșovia. Acum, România se află pe ultima poziție în grupă, fără punct acumulat.

Calendarul României în actuala ediție a Ligii Națiunilor mai cuprinde două confruntări, ambele extrem de importante pentru viitorul echipei. Pe 14 noiembrie, tricolorii vor primi vizita Poloniei, la București, urmând ca trei zile mai târziu să evolueze în deplasare, împotriva Bosniei și Herțegovinei. În acest moment, prioritatea selecționerului Gică Hagi este să evite încheierea campaniei pe ultimul loc și, implicit, coborârea în Liga C.

România lui Hagi, foarte aproape de coșmar

Meciul cu Polonia poate deveni unul de referință, însă dintr-un motiv pe care nimeni din tabăra României nu și-l dorește. O nouă înfrângere ar duce bilanțul naționalei la cinci partide pierdute consecutiv, depășind astfel cea mai lungă serie negativă consemnată până în prezent.

Informațiile sunt susținute de lucrarea „100 de ani. Istoria echipei naționale de fotbal a României”, realizată și publicată de FRF în 2022. Potrivit datelor cuprinse în această retrospectivă, recordul negativ al reprezentativei a fost, până acum, de patru înfrângeri consecutive. Deși România a mai avut perioade complicate de-a lungul existenței sale, pragul de cinci eșecuri succesive nu a fost niciodată atins.

Volumul Federației urmărește parcursul naționalei încă de la primul meci oficial, disputat pe 8 iunie 1922, când România a învins Iugoslavia cu 2-1. De atunci și până în prezent, nicio generație nu a înregistrat o serie atât de lungă de înfrângeri. Prin urmare, partida cu Polonia devine decisivă și din perspectiva istoriei. Un rezultat negativ ar stabili un nou record nedorit pentru prima reprezentativă, potrivit fanatik.ro.

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Ce s-a întâmplat în urmă cu un secol

Istoria echipei naționale consemnează mai multe momente în care reprezentativa României a traversat perioade dificile, însă una dintre seriile care ies în evidență s-a produs chiar în primii ani de existență ai echipei. În intervalul 1924–1925, tricolorii au suferit patru înfrângeri consecutive, fiind învinși de Austria, Olanda, Cehoslovacia și Turcia.

  • 20 mai 1924: Austria – România 4-1
  • 27 mai 1924: România – Olanda 0-6
  • 31 august 1924: Cehoslovacia – România 4-1
  • 1 mai 1925: România – Turcia 1-2

Seria negativă a fost oprită pe 31 mai 1925, când România a reușit să se impună în fața Bulgariei, cu scorul de 4-2.

O altă perioadă dificilă a venit în 1979

La mai bine de cinci decenii de la prima serie de patru eșecuri consecutive, reprezentativa României a repetat această contraperformanță în 1979. De această dată, „tricolorii” au fost învinși succesiv de RD Germană, Polonia, Uniunea Sovietică și Iugoslavia, fără să reușească să obțină vreun rezultat pozitiv în cele patru confruntări. Seria nefastă a luat sfârșit pe 18 noiembrie 1979, când România a câștigat partida cu Cipru, scor 2-0, punând capăt perioadei fără victorie.

  • 1 iunie 1979: RD Germania – România 1-0
  • 29 august 1979: Polonia – România 3-0
  • 14 octombrie 1979: URSS – România 3-1
  • 31 octombrie 1979: Iugoslavia – România 2-1

2021: patru înfrângeri consecutive în mandatul lui Mirel Rădoi

Cel mai recent precedent al unei asemenea succesiuni de rezultate negative datează din 2021, când naționala era pregătită de Mirel Rădoi. În acel an, România a pierdut patru confruntări consecutive, în fața Germaniei, Armeniei, Georgiei și Angliei.  Există însă o diferență importantă între episodul din mandatul lui Rădoi și situația actuală. În 2021, două dintre cele patru înfrângeri au fost înregistrate în meciuri amicale, în timp ce cele patru partide pierdute în actuala campanie din 2026 au fost toate oficiale, în Liga Națiunilor. Astfel, seria actuală are o particularitate aparte în statistica echipei naționale.

  • 28 martie 2021: România – Germania 0-1
  • 31 martie 2021: Armenia – România 3-2
  • 2 iunie 2021: România – Georgia 1-2
  • 6 iunie 2021: Anglia – România 1-0

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