Deținătoare a titlului de campioană a României, echipa feminină de handbal CS Gloria Bistriţa a pierdut (27-28) meciul cu HC Dunărea Brăila, în Sala Danubius, în etapa a 11-a a Ligii Naţionale de handbal feminin. Astfel diferența dintre lider și CSM București s-a redus la un punct, iar campionatul a fost relansat.

Meciul de la Brăila, dintre Dunărea și Gloria Bistrița, a fost unul de luptă Foto: Sportpictures

Acesta este primul eşec al Gloriei în această ediţie a Ligii Naţionale, după zece victorii consecutive. Golul victoriei formației dunărene a fost marcat de Mihaela Mihai, cu 21 de secunde înainte de final. Este de precizat, totodată, că Dunărea a condus în cea mai mare parte a timpului.

Mihaela-Andreea Mihai a marcat 9 goluri pentru gazde, iar Maria Diana Lixăndroiu a reușit 7, în timp ce portarul Bianca Tomina Curmenţ a avut 12 intervenţii salvatoare. De partea cealaltă, Nina Engel şi Johanna Reichert au înscris câte 7 goluri fiecare, iar portarul Johanna Reichert s-a evidenţiat cu 12 parade.

În aceeași rundă, în Sala Apollo, CSM Bucureşti a trecut de HC Zalău cu 31-20, iar Kristina Sirum Novak a marcat 8 goluri.

O surpriză a produs nou-promovata CSM Târgu Mureş, care a obţinut a doua sa victorie (29-27), una neaşteptată, în duelul cu SCM Universitatea Craiova. Andreea Loredana Prescură a înscris 8 goluri pentru CSM, iar Valentina Duilo a reuşit 7.

SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o în deplasare (33-28) pe CSM Slatina. Grace Lydia Zaadi Deuna şi Zoe Sprengers au izbutit câte 5 goluri fiecare pentru formația învingătoare.

În alt meci, CSM Corona Braşov a dispus cu 30-27 de CSM Iaşi 2020, în deplasare.

Clasamentul arată astfel în partea sa superioară: 1. CS Gloria Bistriţa 20 puncte, 2. CSM Bucureşti 19p, 3. SCM Râmnicu Vâlcea 17p, 4. HC Dunărea Brăila 16p, 5. SCM Universitatea Craiova 15p, 6. CS Rapid Bucureşti 15p.