Campioană mondială de tineret, vicecampioană mondială la senioare, membru din 2017 în Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal (IHF), Narcisa Lecușanu este protagonista unui film documentar care a fost lansat recent.

Pe finalul carierei de handbalistă, Narcisa Lecușanu a jucat la Oltchim Rm. Vâlcea Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

În 14 septembrie, sportiva născută în Bacău a sărbătorit împlinirea a 50 de ani. Iar o mare parte din acești ani ea i-a dedicat handbalului. A evoluat cu succes la echipe cunoscute în sportul cu mingea mică, precum Știința Bacău (1993-1996), Kometal Gjorče Petrov Skopje (1997/1998), Borussia Dortmund (1999/2000), TV Lützellinden (2001/2002), Ikast Håndbold (2003/2004), Aalborg DH (2005/2006) și CS Oltchim Râmnicu Vâlcea (2007-2010).

Intitulat „Narcisa – Against All Odds”, filmul documentar reprezintă și o încercare a Narcisei Lecușanu de a-i face pe „oamenii de acasă să nu privească povestea mea doar ca pe una despre handbal, ci să se regăsească în ea. Fiecare dintre noi are un vis, trece prin momente grele, se lovește de obstacole și, uneori, ajunge să se îndoiască de propriile puteri. Sper ca acest film să le amintească oamenilor că nu trebuie să fii sportiv de performanță pentru a înțelege ce înseamnă lupta, sacrificiul și curajul de a o lua de la capăt”.

Pentru Narcisa, ascensiunea sa în sport n-a fost deloc simplă, iar succesele pe care le-a înregistrat n-au fost întâmplătoare. S-a format ca jucătoare la CSȘ Bacău, între 1986 și 1993. „Când mă uit în urmă, o revăd pe fetița care am fost. Un copil cu visuri, emoții, bucurii și temeri, la fel ca oricare alt copil. Un copil care își dorea să reușească, să fie văzut, să demonstreze că poate. Dar, dincolo de visul performanței, era un copil care avea nevoie de încurajare, de încredere, de răbdare și, mai ales, de oameni care să creadă în el”, a mărturisit campioana.

Foto: Narcisa Lecușanu

Lecușanu a vorbit și despre dificultățile întâmpinate: „Drumul spre marea performanță nu înseamnă doar antrenamente, victorii și medalii. Înseamnă timp sacrificat, renunțări, oboseală, dezamăgiri și momente în care trebuie să găsești puterea să continui, chiar și atunci când ceilalți copii se joacă, iar tu mai ai un antrenament. Înseamnă să înveți devreme că un vis cere muncă, disciplină și perseverență, dar și că ai nevoie să fii copil, să greșești, să te bucuri și să crești”.

Mesajul Narcisei este direct: „Mi-aș dori ca părinții să privească dincolo de rezultatul de pe tabelă și să vadă copilul din spatele sportivului. Să-l încurajeze fără să-i impună propriile visuri. Să-i fie aproape când câștigă, dar mai ales când pierde. Pentru că medaliile pot veni sau nu, iar performanța poate lua multe forme, însă încrederea în sine, respectul, disciplina și puterea de a te ridica după o înfrângere sunt lecții care îl vor însoți toată viața”.

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Campioana spune, totodată, că nu-mi dorește ca fiecare copil să devină campion. Fiindcă este altceva mult mai important decât un titlu. „Îmi doresc ca fiecare copil să aibă șansa de a-și descoperi potențialul, de a-și urma visul și de a deveni un adult echilibrat, curajos și bun. Pentru că adevărata performanță nu se măsoară doar în medalii, ci și în omul care rămâne după ce competiția se încheie. Dacă aș putea să mă întorc în timp și să o întâlnesc pe fetița care am fost, i-aș spune: <<Bucură-te de drum. Muncește, visează și nu renunța. Vor fi zile în care îți va fi greu, zile în care vei pierde și poate vei crede că nu mai poți. Dar să nu uiți niciodată de ce ai pornit la drum. Într-o zi, vei înțelege că nu ai câștigat doar meciuri și medalii. Ai câștigat experiențe, ai învățat să te ridici și ai devenit omul care ești astăzi>>. Aceasta este povestea pe care vreau să o spun prin acest film: nu doar cum se naște un campion, ci cum crește un copil și cum sportul îl poate ajuta să devină omul care își dorește să fie”.

Narcisei i-a fost dedicată și o emisiune filatelică Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

De asemenea, Narcisa Lecușanu își dorește ca, „la finalul filmului, fiecare spectator să rămână cu ceva personal: o amintire, o emoție, un vis redescoperit sau, poate, curajul de a nu renunța. Pentru că <<Narcisa – Against All Odds>> nu este doar despre drumul meu. Este despre fiecare copil care îndrăznește să viseze, despre fiecare părinte care poate schimba destinul unui copil prin încredere și iubire și despre fiecare om care, în fața obstacolelor, găsește puterea să meargă mai departe. Iar dacă, după ce se sting luminile din sală, un părinte va privi copilul de lângă el cu mai multă înțelegere, un copil va avea mai mult curaj să-și urmeze visul sau un om își va spune <<mai încerc o dată>>, atunci voi ști că povestea mea a devenit mai mult decât un film. Pentru că nu contează doar cât de departe ajungi, ci și cine devii pe drum. Iar uneori, cel mai mare campion nu este cel care ridică un trofeu, ci copilul care învață să creadă în el și omul care găsește puterea să se ridice, încă o dată, atunci când viața îl pune la pământ”.

Regizat de Remus Achim, filmul documentar poate fi vizionat în exclusivitate online pe platforma de streaming VOYO.