 Ovidiu Mihăilă a stabilit pe ce handbaliste se va baza România la Campionatul European de la Cluj | adevarul.ro
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Ovidiu Mihăilă a stabilit pe ce handbaliste se va baza România la Campionatul European de la Cluj

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Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul oficial de 18 jucătoare pentru Campionatul European feminin de handbal din decembrie. Naționala noastră va disputa meciurile din faza grupelor la Cluj.

România a învins Ungaria și a cucerit „bronzul” la Final Four-ul EHF EuroCup, la București
România a învins Ungaria și a cucerit „bronzul” la Final Four-ul EHF EuroCup, la București Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

România va juca cele 3 meciuri de la Campionatul European de la ora 17.30, în 4 decembrie, cu Norvegia, în 6 decembrie,cu Macedonia de Nord, și în 8 decembrie, cu Elveţia.

Ovidiu Mihăilă şi Iulia Curea se vor baza atât pe jucătoare consacrate, precum Crina Pintea, Diana Ciucă, Iulia Dumnaska, Sorna Grozav, Cristina Laslo sau Lorena Ostase, cât și pe unele mai tinere.

Cele 18 jucătoare provin de la următoarele echipe de club: Dunărea Brăila - 9, Gloria Bistrița - 3, Corona Brașov - 3, CSM București - 2, Rapid - 1.

Lotul României pentru CE feminin de handbal 2026

Portari

Diana Cristina Ciucă (CS Rapid București, 26 de ani)

Bianca Tomina Curmenţ (HC Dunărea Brăila, 29 de ani)

Yuliya Dumanska (CSM București, 30 de ani)

Centri

Alisia Boiciuc (HC Dunărea Brăila, 21 de ani)

Cristina Laslo (HC Dunărea Brăila, 30 de ani)

Rebeca Necula (HC Dunărea Brăila, 23 de ani)

Interi

Andreea Popa (CSM Corona Brașov, 26 de ani)

Bianca Bazaliu (CS Gloria 2018 Bistrița, 29 de ani)

Sorina Maria Grozav (Corona Brașov, 27 de ani)

Diana Lixăndroiu (HC Dunărea Brăila, 21 de ani)

Elena Roşu (HC Dunărea Brăila, 29 de ani)

Extreme

Eva Kerekes (Corona Brașov, 25 de ani)

Mariam Nadia Mohamed (HC Dunărea Brăila, 22 de ani)

Mihaela Andreea Mihai (HC Dunărea Brăila, 21 de ani)

Costinela Beatrice Raicea (HC Dunărea Brăila, 21 de ani)

Pivoți

Yaroslava Burlachenko (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, 34 de ani)

Lorena Ostase (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, 29 de ani)

Crina Pintea (CSM București, 36 de ani)

Colectiv tehnic

Ovidiu Mihai Mihăilă - antrenor principal

Iulia Vasilica Curea - antrenor secund

Daniel Apostu - antrenor portari

Lucian Andrieș - preparator fizic

Victor Baciu - kineto

Aureliana Gurău - kineto

Ioan-Radu Cheregi - analist video

Florin Oancea - medic

Florentina Tonița - psiholog

Valeriu Tomescu - cercetător performanță

Nicoleta Alexandrescu - antrenor federal

Turneul final al CE2026 va avea loc între 3 și 20 decembrie.

Palmaresul echipei feminine de handbal în 7 a României

Jocurile Olimpice: 1976 - locul 4, 1980-1996 - nu s-a calificat, 2000 - locul 7, 2004 - nu s-a calificat, 2008 - locul 7, 2012 - nu s-a calificat, 2016 - locul 9, 2020 și 2024 - nu s-a calificat

Campionatul Mondial: 1957 - locul 9, 1962 - locul 1, 1965 - locul 6, 1971 - locul 4, 1973 - locul 2, 1975 - locul 4, 1978 - locul 7, 1982 - locul 8, 1986 - locul 5, 1990 - locul 7, 1993 - locul 4, 1995 - locul 7, 1997 - locul 12, 1999 - locul 4, 2001 - locul 17, 2003 - locul 10, 2005 - locul 2, 2007 - locul 4, 2009 - locul 8, 2011 - locul 13, 2013 - locul 10, 2015 - locul 3, 2017 - locul 10, 2019 - locul 12, 2021 - locul 13, 2023 - locul 12, 2025 - locul 9

Campionatul European: 1994 - locul 10, 1996 - locul 5, 1998 - locul 11, 2000 - locul 4, 2002 - locul 7, 2004 - locul 7, 2006 - nu s-a calificat, 2008 - locul 5, 2010 - locul 3, 2012 - locul 10, 2014 - locul 9, 2016 - locul 5, 2018 - locul 4, 2020 - locul 12, 2022 - locul 12, 2024 - locul 11

La turneul final al Campionatului European, găzduit de Polonia, România, Cehia, Slovacia şi Turcia, vor participa următoarele formații: Franţa, Germania, Olanda, Suedia, Spania, Croaţia, Slovenia, Muntenegru, Elveţia, Insulele Feroe, Austria, Serbia, Islanda, Ucraina, Macedonia de Nord şi Grecia.

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