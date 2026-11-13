Ovidiu Mihăilă a stabilit pe ce handbaliste se va baza România la Campionatul European de la Cluj
Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul oficial de 18 jucătoare pentru Campionatul European feminin de handbal din decembrie. Naționala noastră va disputa meciurile din faza grupelor la Cluj.
România va juca cele 3 meciuri de la Campionatul European de la ora 17.30, în 4 decembrie, cu Norvegia, în 6 decembrie,cu Macedonia de Nord, și în 8 decembrie, cu Elveţia.
Ovidiu Mihăilă şi Iulia Curea se vor baza atât pe jucătoare consacrate, precum Crina Pintea, Diana Ciucă, Iulia Dumnaska, Sorna Grozav, Cristina Laslo sau Lorena Ostase, cât și pe unele mai tinere.
Cele 18 jucătoare provin de la următoarele echipe de club: Dunărea Brăila - 9, Gloria Bistrița - 3, Corona Brașov - 3, CSM București - 2, Rapid - 1.
Lotul României pentru CE feminin de handbal 2026
Portari
Diana Cristina Ciucă (CS Rapid București, 26 de ani)
Bianca Tomina Curmenţ (HC Dunărea Brăila, 29 de ani)
Yuliya Dumanska (CSM București, 30 de ani)
Centri
Alisia Boiciuc (HC Dunărea Brăila, 21 de ani)
Cristina Laslo (HC Dunărea Brăila, 30 de ani)
Rebeca Necula (HC Dunărea Brăila, 23 de ani)
Interi
Andreea Popa (CSM Corona Brașov, 26 de ani)
Bianca Bazaliu (CS Gloria 2018 Bistrița, 29 de ani)
Sorina Maria Grozav (Corona Brașov, 27 de ani)
Diana Lixăndroiu (HC Dunărea Brăila, 21 de ani)
Elena Roşu (HC Dunărea Brăila, 29 de ani)
Extreme
Eva Kerekes (Corona Brașov, 25 de ani)
Mariam Nadia Mohamed (HC Dunărea Brăila, 22 de ani)
Mihaela Andreea Mihai (HC Dunărea Brăila, 21 de ani)
Costinela Beatrice Raicea (HC Dunărea Brăila, 21 de ani)
Pivoți
Yaroslava Burlachenko (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, 34 de ani)
Lorena Ostase (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, 29 de ani)
Crina Pintea (CSM București, 36 de ani)
Colectiv tehnic
Ovidiu Mihai Mihăilă - antrenor principal
Iulia Vasilica Curea - antrenor secund
Daniel Apostu - antrenor portari
Lucian Andrieș - preparator fizic
Victor Baciu - kineto
Aureliana Gurău - kineto
Ioan-Radu Cheregi - analist video
Florin Oancea - medic
Florentina Tonița - psiholog
Valeriu Tomescu - cercetător performanță
Nicoleta Alexandrescu - antrenor federal
Turneul final al CE2026 va avea loc între 3 și 20 decembrie.
Palmaresul echipei feminine de handbal în 7 a României
Jocurile Olimpice: 1976 - locul 4, 1980-1996 - nu s-a calificat, 2000 - locul 7, 2004 - nu s-a calificat, 2008 - locul 7, 2012 - nu s-a calificat, 2016 - locul 9, 2020 și 2024 - nu s-a calificat
Campionatul Mondial: 1957 - locul 9, 1962 - locul 1, 1965 - locul 6, 1971 - locul 4, 1973 - locul 2, 1975 - locul 4, 1978 - locul 7, 1982 - locul 8, 1986 - locul 5, 1990 - locul 7, 1993 - locul 4, 1995 - locul 7, 1997 - locul 12, 1999 - locul 4, 2001 - locul 17, 2003 - locul 10, 2005 - locul 2, 2007 - locul 4, 2009 - locul 8, 2011 - locul 13, 2013 - locul 10, 2015 - locul 3, 2017 - locul 10, 2019 - locul 12, 2021 - locul 13, 2023 - locul 12, 2025 - locul 9
Campionatul European: 1994 - locul 10, 1996 - locul 5, 1998 - locul 11, 2000 - locul 4, 2002 - locul 7, 2004 - locul 7, 2006 - nu s-a calificat, 2008 - locul 5, 2010 - locul 3, 2012 - locul 10, 2014 - locul 9, 2016 - locul 5, 2018 - locul 4, 2020 - locul 12, 2022 - locul 12, 2024 - locul 11
La turneul final al Campionatului European, găzduit de Polonia, România, Cehia, Slovacia şi Turcia, vor participa următoarele formații: Franţa, Germania, Olanda, Suedia, Spania, Croaţia, Slovenia, Muntenegru, Elveţia, Insulele Feroe, Austria, Serbia, Islanda, Ucraina, Macedonia de Nord şi Grecia.