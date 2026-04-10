LIVE TEXT A început ceremonia funerară pentru Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare. Slujba este în desfășurare

Astăzi, 10 aprilie, la București are loc ceremonia funerară dedicată fostului mare antrenor Mircea Lucescu. Este așteptat un număr mare de participanți, iar Brigada Rutieră va institui măsuri speciale pentru fluidizarea traficului și siguranța publică. Mircea Lucescu a murit marți seara, la vârsta de 80 de ani. Va fi înmormat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare.

Trupul neînsuflețit a ajuns la biserică Foto/Captură @digisport

UPDATE A început slujba de înmormântare

În aceste momente se desfășoară slujba de înmormântare. În fața bisericii s-au adunat aproximativ 50 de persoane, venite să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Perimetrul lăcașului de cult este securizat de aproximativ 100 de jandarmi, polițiști și alte efective ale forțelor de ordine, mobilizate pentru a asigura desfășurarea ceremoniei în condiții de siguranță.

UPDATE Trupul neînsuflețit al lui Lucescu a ajuns la biserică

Cel mai titrat antrenor din istoria României a fost așteptat cu petale de flori pe scările de la Biserica Sfântul Elefterie. Sicriul a fost dus în interiorul bisericii, urmat de familie și apropiați.

Până la această oră, la biserică și-au făcut simțită prezența mai mulți „tovarăși” ai lui Mircea Lucescu, din fotbalul românesc. Gică Hagi, Dorin Mateuț, Dănuț Lupu, Răzvan Burleanu, Mihai Stoica și Gigi Nețoiu îl vor conduce, pe ultimul drum, pe „Il Luce”.

UPDATE Coretgiul funerar a părăsit Arena Națională

În jurul orei 09:20, cortegiul funerar a părăsit Arena Națională, îndreptându-se către biserică. Coloana, formată din zeci de autoturisme și microbuze în care se află membrii familiei și apropiații fostului selecționer, se deplasează spre următorul moment al ceremoniei.

Marius Șumudică a fost primul care s-a prezentat la Arena Națională, în această dimineață. Antrenorul a sosit la ora 8:15 la stadion, însoțit de soția sa.

Traseul cortegiului funerar

Ceremonia a început la ora 09:00. În jurul orei 09:20, cortegiul funerar a părăsit Arena Națională, îndreptându-se către biserică. Coloana, formată din zeci de autoturisme și microbuze în care se află membrii familiei și apropiații fostului selecționer, se deplasează spre următorul moment al ceremoniei, pe traseu: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei.

Restricții de trafic în București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu. Care este traseul cortegiului

Atmosfera a fost una sobră și liniștită, în contrast evident cu agitația din ziua precedentă.

În jurul orei 09:40-09:50, cortegiul ajunge la biserică.

De la ora 10:00 va avea loc slujba de înmormântare la Biserica Sfântul Elefterie.

Ulterior, începând cu ora 12:00, cortegiul se va deplasa către Cimitirul Bellu, pe traseul: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției.

Ceremonia de înhumare este programată pentru ora 12:45, precedată de onoruri militare.

Restricții și rute ocolitoare

În contextul evenimentului, traficul rutier va fi restricționat temporar pe arterele menționate. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative, precum:

-Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei;

-Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității;

-Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.

Brigada Rutieră face apel la șoferi să respecte indicațiile polițiștilor, să păstreze distanța de siguranță, să evite staționarea în zone nepermise și să reducă viteza în apropierea participanților.

Momente pline de durere la Arena Națională, joi

Joi, 9 aprilie, la Arena Națională, publicul a avut ocazia să-și ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Trupul neînsuflețit al fostului mare antrenor a fost depus pe cel mai mare stadion al țării încă de miercuri și a rămas acolo și pe parcursul zilei de joi. Au fost momente emoționante, iar numeroși oameni au venit pe parcursul zilei să îi aducă un ultim omagiu. 

Cel mai bogat om din Ucraina, mesaj emoționant la sicriul lui Mircea Lucescu: „Sunt aici astăzi pentru a-mi lua rămas bun de la un prieten”

Vineri, Mircea Lucescu este înmormântat la Cimitirul Bellu din București, în cadrul unei ceremonii cu onoruri militare la care vor participa familia și apropiații.

Mircea Lucescu a murit marți seara

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, marți, 7 aprilie. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București încă de la finalul lunii martie, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia. Pe 3 aprilie, acesta a suferit un infarct, iar în zilele următoare starea sa de sănătate s-a deteriorat progresiv.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători din fotbalul românesc, cu o carieră remarcabilă atât pe teren, cât și pe banca tehnică.

