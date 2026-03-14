Ghinion pentru tricolori. Louis Munteanu, OUT de la națională înaintea barajului cu Turcia. Lucescu caută rapid soluții

Au mai rămas mai puțin de două săptămâni până la semifinala barajului pentru Campionatul Mondial, în care România va întâlni Turcia. Însă, planurile selecționerului Mircea Lucescu sunt date peste cap complet de problemele din lot.

După accidentarea lui Alexandru Chipciu, echipa națională a primit o nouă veste proastă. Atacantul Louis Munteanu, transferat în această iarnă la D.C. United de la CFR Cluj, a suferit o accidentare musculară serioasă la unul dintre antrenamentele din această săptămână.

Din cauza acestei probleme, Munteanu nu va putea fi recuperat la timp pentru meciul cu Turcia și iese din calculele selecționerului. Lucescu ia în calcul o altă variantă pentru atac: David Miculescu, jucătorul de la FCSB. Totuși, forma din ultimele meciuri nu îl transformă neapărat într-o soluție ideală pentru ofensiva echipei naționale.

Daniel Bîrligea, responsabil de atacul României

Absența lui Denis Drăguș, suspendat pentru meciul cu Turcia, schimbă planurile din ofensiva echipei naționale. În aceste condiții, responsabilitatea din atac ar putea cădea în mare parte pe umerii lui Daniel Bîrligea.

Atacantul nu traversează însă cea mai bună perioadă. În actualul sezon din Superliga, el a marcat doar șapte goluri, un bilanț care nu impresionează. Chiar și așa, cei din conducerea FRF speră că miza partidei îl va motiva suplimentar. Dorința de a ajunge la Campionatul Mondial și posibilitatea unui transfer important ar putea să îl determine pe Bîrligea să arate o altă față în meciul decisiv de peste două săptămâni.

„Platforma echipei naționale este singura platformă care îl mai poate transfera pe Bîrligea la vară. Eu nu cred că Bîrligea nu se gândește la un transfer. Am fost în situația aceea și știm despre ce e vorba. Sunt sigur că va fi implicat, nici nu trebuie să discuți cu el ca să fie motivat!”, a spus Vlad Munteanu, directorul sportiv al FRF, conform GSP.