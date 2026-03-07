Răzvan Burleanu, în fața ultimului mandat la șefia FRF. S-a stabilit lista finală pentru alegerile din 18 martie

Ultimele obstacole administrative înaintea scrutinului pentru șefia FRF, programat pe 18 martie, au fost depășite aseară, după ce Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor a respins cererile formulate de Sorin Victor Răducanu și Ilie Ștefan Drăgan. Astfel, s-a stabilit oficial lista finală pentru alegerile din Federație.

Pentru funcția de președinte, Răzvan Burleanu va avea un singur adversar direct pe buletinul de vot, în persoana lui Ilie Ștefan Drăgan. Cum actualul șef al fotbalului a învins de-a lungul timpului nume mult mai mari decât al adversarului său - Ionuț Lupescu și Vasile Avram- nu se pune problema ca la scrutinul din 18 martie să se înregistreze vreo surpriză.

Astfel, Răzvan Bruleanu va conduce FRF în următorii 4 ani, urmând ca la finalul mandatului să lase locul altcuiva, după 16 ani la conducerea fotbalului românesc. Nu pentru că nu ar mai vrea, ci pentru că nu va mai avea voie să candideze. Cel mai probabil, el se va alege apoi cu o funcție călduță în structurile UEFA sau FIFA.

Maximum trei mandate în regulament, Burleanu în fața celui de-al patrulea

În 2014, Răzvan Burleanu a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 de voturi. Principalul contracandidat, Gică Popescu fusese arestat cu câteva zile înainte de alegeri.

În 2018, actualul șef al FRF a câștigat clar contra lui Ionuț Lupescu: 168-78

⁠În 2022, nu a avut contracandidat, A fost ales în unanimitate, în urma unui vot deschis.

Băcăuanul se află în fața celui de-al patrulea mandat, deși regulamentul FRF spune că ”nicio persoană nu poate deține funcția de Președinte al FRF pentru mai mult de 3 (trei) mandate». Cum această schimbare a fost făcută în timpul primului mandat al șefului FRF, comisiile au interpretat regulamentul în favoarea lui Burleanu, spunând că regula a fost introdusă în timpul primului său mandat, care nu se ia în considerare.

Cine se luptă pentru celelalte posturi

Dacă la președinție nu sunt emoții, pentru celelalte posturi e bătaie. Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Nicolescu vor candida pentru postul de membru în Comitetul Executiv, ca reprezentant al cluburilor din Liga I, în timp ce Bogdan Bălănescu și Cristian Tănase vor intra în cursa pentru reprezentant al cluburilor din Liga a II-a, iar Mihai Dăscălescu și Florea Spânu, ca reprezentant al cluburilor din Liga a III-a.

Sectorul amator va fi reprezentat de Ioan Octavian Goga sau de Cristian Petrean, candidați pentru postul de vicepreședinte pe acest segment. La nivelul cluburilor cu activitate de juniori, cursa se poartă între Cătălin Sebastian Cighir și același Ilie Ștefan Drăgan. Fotbalul feminin va fi condus de Alexandru Alin Cioban, singurul candidat pentru acest post.