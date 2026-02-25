Tactica de spionare aleasă de Turcia înaintea barajului cu România. În timp ce Lucescu își oblojește rănile, Montella a întins antenele

Vincenzo Montella (51 de ani), italianul aflat la cârma naționalei Turciei, pregătește în detaliu semifinala barajului pentru Campionat Mondial din America, de pe 26 martie. Naționala Semilunei are și avantajul că îi poate ține sub atentă observație pe tricolorii legitimați în Șuperlig, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Deian Sorescu și Denis Drăguș (ultimul suspendat pentru duelul de la Istanbul).

Naționala României trebuie să treacă de barajul din luna martie, iar primul adversar este Turcia. În cazul unei victorii, România o va întâlni pe câștigătoarea dintre Slovacia-Kosovo, pe 31 martie. Ambele jocuri din play-off, disputate într-o singură manşă, vor avea loc pentru noi în deplasare.

Edward Iordănescu, fostul selecționer al României, a afirmat marți, la Digi, faptul că Turcia și-a trimis mai mulți oameni în România, pentru a analiza jucătorii pe care Mircea Lucescu îi convoacă în mod regulat la echipa națională. Din Superligă, titular la națională în meciurile trecute au fost Daniel Bîrligea (FCSB), Alexandru Chipciu (U Cluj) și Nicușor Bancu (U Craiova). Convocări au primit și rapidiștii Dobre, Petrila și Manea.

„Plecăm cu șansa a doua, jucăm împotriva unui adversar de calibru, în deplasare. Însă, astfel de meciuri trebuie pregătite în cel mai mic detaliu. Turcii au trimis oameni aici în România să analizeze jucătorii la meciuri.

E un meci cu o miză mare, în condiții dificile. Știm cum trăiesc turcii meciurile, munca trebuie etapizată. Cum a fost cu sănătatea e clar că i-a afectat procesul ăsta al muncii. Dar staff-ul a încercat să compenseze cât de mult”, a spus fiul Generalului.

De asemenea, nu cu mult timp în urmă, Vincenzo Montella, fost coleg cu Chivu la AS Roma, a mers în cantonamentul Interului, pentru a-i lua pulsul lui Hakan Çalhanoğlu. Asta în timp ce Mircea Lucescu s-a întors din Begia, unde a primit acceptul medicilor să stea pe bancă la Istanbul, și se recuperează.