Primii aleși ai lui Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026. Convocări surpriză înainte de meciul decisiv cu Turcia

Mircea Lucescu (80 de ani) a stabilit lista preliminară de jucători pentru barajul de calificare la CM 2026, care include doar fotbaliști ce evoluează în străinătate.

România va întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00. În cazul unei victorii, tricolorii vor juca peste cinci zile împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Lotul final va fi anunțat de selecționer mai aproape de meciuri și va include o parte dintre stranierii convocați, alături de jucători din campionatul intern.

Lucescu deschide lista pentru baraj

Ioan Vermeșan (19 ani), atacant la Hellas Verona, care a debutat recent în Serie A, se află pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu. Tânărul ar putea face pasul de la naționala U21 la prima reprezentativă, dacă va fi inclus în lotul final.

Printre numele notate de selecționer se regăsește și Marius Corbu (23 de ani), mijlocaș ofensiv legitimat la Ferencvaros, formație din Ungaria care va întâlni Braga în optimile Europa League.

De asemenea, pe listă apare și Denis Drăguș (Gaziantep). Chiar dacă nu va putea evolua în meciul cu Turcia din cauza unei suspendări, atacantul ar putea fi o soluție pentru echipa națională în cazul calificării în finala barajului.

Lista preliminară pentru barajul CM 2026

PORTARI:

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2);

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0);

Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1);

Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1);

Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0);

Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1);

Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0).

MIJLOCAȘI:

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0);

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12);

Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0);

Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15);

Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0);

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8);

Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0);

Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5);

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI: