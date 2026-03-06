search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primii aleși ai lui Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026. Convocări surpriză înainte de meciul decisiv cu Turcia

0
0
Publicat:

Mircea Lucescu (80 de ani) a stabilit lista preliminară de jucători pentru barajul de calificare la CM 2026, care include doar fotbaliști ce evoluează în străinătate. 

Mircea Lucescu Foto/Sportpictures
Mircea Lucescu Foto/Sportpictures

România va întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00. În cazul unei victorii, tricolorii vor juca peste cinci zile împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Lotul final va fi anunțat de selecționer mai aproape de meciuri și va include o parte dintre stranierii convocați, alături de jucători din campionatul intern.

Lucescu deschide lista pentru baraj

Ioan Vermeșan (19 ani), atacant la Hellas Verona, care a debutat recent în Serie A, se află pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu. Tânărul ar putea face pasul de la naționala U21 la prima reprezentativă, dacă va fi inclus în lotul final.

Printre numele notate de selecționer se regăsește și Marius Corbu (23 de ani), mijlocaș ofensiv legitimat la Ferencvaros, formație din Ungaria care va întâlni Braga în optimile Europa League.

De asemenea, pe listă apare și Denis Drăguș (Gaziantep). Chiar dacă nu va putea evolua în meciul cu Turcia din cauza unei suspendări, atacantul ar putea fi o soluție pentru echipa națională în cazul calificării în finala barajului.

Lista preliminară pentru barajul CM 2026

PORTARI:

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI:

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2);
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0);
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1);
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1);
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0);
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1);
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0).

MIJLOCAȘI:

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0);
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12);
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0);
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15);
  • Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0);
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8);
  • Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0);
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5);
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI:

  • Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2);
  • Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7);
  • Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).
Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
gandul.ro
image
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
mediafax.ro
image
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
observatornews.ro
image
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
cancan.ro
image
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Dacă ai asigurare storno, poți primi banii înapoi pe vacanță, în caz de război? Explicațiile unui specialist pentru toți românii care nu știu ce să facă
playtech.ro
image
Aryna Sabalenka, virală după ce a fost cerută în căsătorie. Cum au reacționat Novak Djokovic și soția sa, Jelena
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața în Bârlad, după ce un tren a dat peste el. Victima a fost resuscitată timp de 30 de minute
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Crin Antonescu, reacție în scandalul privind fiica lui Victor Ponta și ministrul Oana Ţoiu. Daciana Sîrbu îi mulţumeşte pentru susţinere
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Saraha Ferguson cu JFK Jr foto Profimedia jpg
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal