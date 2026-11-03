 Generația „Cangurilor”. În urmă cu 45 de ani, România a luat „bronz” la CM de fotbal tineret | adevarul.ro
search
Marți, 3 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Generația „Cangurilor”. În urmă cu 45 de ani, România a luat „bronz” la CM de fotbal tineret

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

În octombrie 1981, echipa de fotbal tineret a României a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Australia. Din acea generație au făcut parte fotbaliști cunoscuți precum Gabi Balint, Mircea Rednic, Ioan Andone și Romulus Gabor. 

Romulus Gabor a câștigat „Balonul de Aur” și „Gheata de Bronz” la CM de tineret în 1981
Romulus Gabor a câștigat „Balonul de Aur” și „Gheata de Bronz” la CM de tineret în 1981 Foto: Biblioteca Județeană Hunedoara Deva

Țara noastră n-a obținut prea multe trofee în sportul cu balonul rotund. La nivel de cluburi, Steaua București a cucerit Cupa Campionilor în 1986 și Supercupa Europei în 1987. De asemenea, formația militară a disputat încă o finală de CCE, în 1989, precum și meciul pentru Cupa Intercontinentală. În privința echipelor reprezentative, România stă și mai prost. În 1962, naționala de juniori a câștigat Turneul UEFA, o competiție organizată înaintea campionatelor europene. Însă atunci unii dintre fotbaliștii noștri au fost... întineriți. Astfel că acea reușită e umbrită de o încălcare a regulamentului.

Și în 1981, când România a participat la Campionatul Mondial U20 din Australia, obținând medalia de bronz, a existat un fotbalist căruia i s-a falsificat vârsta în acte. Potrivit regulamentului FIFA din acel moment, toți jucătorii participanți la turneul final trebuia să fie născuți după data de 1 august 1961. În cazul nostru, au fost unii care erau chiar mai tineri, având chiar 18 ani și ceva. În această postură s-a aflat, de pildă, portarul Constantin Cîrjoabă.

A existat și o excepție în cazul lui Ioan Andone. Acesta era născut în 15 martie 1960. Astfel că în octombrie 1981 avea 21 de ani și jumătate. Pentru a putea fi inclus în lot, FRF i-a modificat anul nașterii în acte și pe pașaport, trecându-l ca fiind născut în 1961. Ioan Andone a confirmat povestea la podcastul „2la1” de la „Gazeta sporturilor”.

Calificare prin tragere la sorți!

Practic, singura competiție la care o națională de fotbal a câștigat trofee a fost Campionatul Mondial de tineret din 1981. Acesta s-a desfășurat în Australia, între 3 și 18 octombrie. Au participat 16 echipe, care au fost repartizate inițial în 4 grupe. Meciurile din prima fază s-au disputat la Brisbane (Grupa A), Melbourne (B), Adelaide, Canberra (C), Sydney, Newcastle (D).

În cazul echipelor din Europa, Campionatul European U18 din primăvara lui 1980 a servit drept criteriu de calificare. România a obținut participarea la CM U20 1981 într-un mod ciudat, în sensul că a ocupat locul 2 în Grupa C, fiind la egalitate cu Portugalia, care a terminat pe 2 în Grupa D, atât la puncte (4), cât și la goluri marcate (3-2)... Astfel că s-a tras la sorți, iar naționala noastră a fost mai norocoasă! Celelalte formații calificate din Europa au reprezentat națiuni importante în fotbal: Anglia, Polonia, Italia, RF Germania (care a înlocuit Olanda) și Spania.

Succes cu Italia, egal cu Brazilia

România a fost repartizată în Grupa B și a disputat meciurile la Melbourne. În prima confruntare, în 3 octombrie 1981, jucătorii lui Constantin Cernăianu, care preluase lotul de la Nelu Nunweiller, au făcut 1-1 cu Brazilia. Sud-americanii au deschis scorul în minutul 67 prin Leomir, iar naționala noastră a egalat prin Zamfir, cu 8 minute înainte de final. Trei zile mai târziu, România a câștigat cu 1-0 în fața Coreei de Sud, unicul gol fiind reușit de Sertov, în minutul 5. În sfârșit, în 8 octombrie, naționala a bifat al doilea succes, tot la limită (1-0), dar în fața Italiei. Iar golul nostru a fost marcat de Gabor din penalty, în minutul 56. În urma acestor rezultate, România a ocupat locul 2, la egalitate de puncte (5) cu Brazilia, dar având un golaveraj inferior (+2 față de +4).

În sferturile de finală, la Melbourne, în 11 octombrie, România a dat peste Uruguay. Formația din America de Sud îl avea în lot pe Enzo Francescoli, cel care avea să devină cunoscut pretutindeni mai apoi. În plus, Uruguay ocupase primul loc în Grupa A, cu maximum de puncte și fără să primească gol (3-0 cu SUA, 1-0 cu Polonia și 1-0 cu Qatar). Contrat previziunilor, România a făcut un meci foarte bun, impunându-se cu 2-1. Golurile noastre au fost reușite de Eduard (min. 25) și Fîșic (min. 84), iar pentru sud-americani a punctat Berruetta (min. 60).

„Balonul de Aur” pentru Gabor

În semifinale, România a dat peste RF Germania, formație pe care o învinsese cu 1-0 la CE U18 cu un an înainte. Naționala noastră era socotită favorită. Și, în plus, urma să joace tot la Melbourne, în timp ce adversara evoluase în „sferturi” la Canberra. Confruntarea a fost echilibrată, necesitând prelungiri. Iar nemții au izbutit să câștige cu 1-0, unicul gol fiind reușite de Schon în minutul 103.

În finala mică a competitiei, disputată la Adelaide, România a întâlnit o altă reprezentantă a fotbalului mare, Anglia, care pierduse neașteptat (1-2) semifinala cu Qatar, aceasta fiind una dintre marile suprize ale turneului. „Cangurii”, așa cum au fost denumiți jucătorii noștri în presa din țară, au avut o evoluție remarcabilă, iar Gabor a marcat unicul gol al confruntării, în minutul 36, dintr-o lovitură liberă. În urma acestui succes, românii au obținut medaliile de bronz.

Pe lângă clasarea pe podium, România a mai obținut două trofeu la acea ediție, la individual. Remarcat prin jocul său, dar și ca marcator, Romulus Gabor a fost declarat cel mai tehnic fotbalist al turneului, primind „Balonul de Aur”. Și este de amintit că la ediția precedentă, respectivul trofeu îi fusese decernat lui Diego Armando Maradona. De asemenea, fotbalistul Corvinului a cucerit și „Gheata de bronz”.

Legendele Fotbalului: Gabor, „Cangurul de aur“

Din nefericire, Gabor n-a izbutit să confirme valoarea și la seniori. În sensul că n-a atins același nivel la Campionatul Mondial. A debutat rapid la națională, iar apoi a strâns numai 35 de meciuri. A refuzat să semneze cu Steaua sau cu Dinamo, echipele care au fost interesate de el. N-a ajuns nici în străinătate deși au existat oferte. A fost suspendat 5 meciuri în cupele europene după scandalul iscat la partida Corvinului cu Sarajevo. A suferit și o accidentare serioasă (tendonul lui Ahile) pe când avea 26 de ani.

Verigeanu a fugit din țară

Componenții echipei României U20 din 1981 n-au reușit să devină cu toți foarte cunoscuți mai apoi în fotbalul mondial. Câțiva dintre ei au fost promovați în naționala de seniori. Gabi Balint a cunoscut consacrarea la Steaua, cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, jucând la CM din 1990, când a marcat golul egalizator cu Argentina. Un număr mare de selecții au adunat Mircea Rednic și Ioan Andone, care ulterior au devenit și antrenori de valoare. De asemenea, Horațiu Lasconi a bifat și 3 meciuri pentru prima reprezentativă.

Un caz aparte l-a reprezentat Gheoghe Viscreanu, cel care a jucat în România la Bacău, Steaua, Flacăra Moreni și Dinamo. Acesta a rămas în Australia după turneul din octombrie 1981, însă, deși a cerut azil politic, a fost trimis în țară... Ulterior a fugit în Spania, împreună cu Marcel Sabou, semnând cu Rayo Vallecano.

Ceilalți „Canguri” au evoluat la formații cunoscute din fotbalul românesc, însă fără a excela. Iar câțiva dintre ei au încetat din viață prematur: Decebal Balaur (2018, la 56 de ani), Mircea Bolba (2021, la 59 de ani), Constantin Gîrjoabă (2022, la 59 de ani), Stere Sertov (2022, la 59 de ani) și Dorel Zamfir (2023, la 62 de ani).

Iată lotul României U20 la Mondialul din Australia 1981:

Portari: Constantin Gîrjoabă (Progresul București / 18 ani în toamna lui 1981), Iosif Lovaș (UTA Arad / 19 ani)

Fundași: Gheorghe Viscreanu (SC Bacău / 20 de ani), Ioan Andone (Corvinul Hunedoara / 21 de ani), Augustin Eduard (FC Argeș / 19 ani), Mircea Rednic (Corvinul Hunedoara / 19 ani), Marin Matei (FC Olt / 20 de ani), Doru Vușcan (UTA Arad / 19 ani), Cornel Fîșic (SC Bacău / 19 ani)

Mijlocași: Costel Ilie (ASA Tg. Mureș / 20 de ani), Gabi Balint (Steaua București / 18 ani), Mihăiță Hanghiuc (FCM Galați / 20 de ani), Decebal Balaur (FC Argeș / 19 ani), Horațiu Lasconi (Jiul Petroșani / 18 ani)

Atacanți: Romulus Gabor (Corvinul Hunedoara / 20 de ani), Dorel Zamfir (FC Argeș / 20 de ani), Stere Sertov (Steaua București / 19 ani), Mircea Bolba (ASA Tg. Mureș / 20 de ani)

Meciurile pe care le-a disputat România la CM U20 1981

Grupa B

1-1 cu Brazilia

1-0 cu Coreea de Sud

1-0 cu Italia

Sferturi de finală

2-1 cu Uruguay

Semifinale

0-1 cu RF Germania (după prelungiri)

Meci pentru medalia de bronz

1-0 cu Anglia

CM U20 1981 – clasament final

1. RF Germania 10 puncte

2. Qatar 7 puncte

3. România 9 puncte

4. Anglia 6 puncte

5. Uruguay 6 puncte

6. Brazilia 5 puncte

7. Australia 4 puncte

8. Egipt 4 puncte

9. Argentina 3 puncte

10. Polonia 2 puncte

11. Coreea de Sud 2 puncte

12. Mexic 2 puncte

13. Spania 2 puncte

14. Camerun 1 punct

15. SUA 1 punct

16. Italia 0 puncte

N.A. – punctele au fost contabilizate după numărul meciurilor câștigate și al egalurilor înregistrate de echipe. România a avut mai multe puncte decât echipa Qatarului, însă pierdut în semifinale și a disputat meciul pentru locurile 3-4.

Romulus Gabor e noul antrenor al FC Hunedoara. Fostul fotbalist al Corvinului şi al Naţionalei a debutat cu o victorie

Jucători „întineriți” la Turneul UEFA pentru juniori din 1962

Singurul trofeu european major organizat de UEFA pe care România l-a câștigat în anii '60 a fost Turneul UEFA pentru juniori din 1962 (competiție considerată precursoarea Campionatului European U19). În marea finală disputată în 29 aprilie 1962, pe stadionul „23 August” din București, în fața a 80.000 de spectatori, România a învins cu 4-1 Iugoslavia. Acesta este singurul trofeu internațional obținut de o reprezentativă de fotbal a țării noastre. Ulterior, s-a aflat că nu toţi jucătorii aliniaţi atunci de antrenorii Gheorghe Ola şi Nicolae Dumitrescu aveau 18 ani, cât era prevăzut în regulamentul competiţiei. Gergely, de pildă, se născuse în 1941. Ceea ce înseamnă că în 1962 avea 20-21 de ani. Dintre toţi fotbaliști din lot, Constantin Jamaischi, Vasile Suciu, Aurel Măndoiu şi Sorin Avram aveau sau se apropiau de vârsta cerută. În rest... Cu doi ani înainte, în 1960, naționala de juniori a ajuns tot până în finala Turneului UEFA (desfășurat în Austria), unde a pierdut (1-2) în fața Ungariei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
EXCLUSIV. Românii din America, împărțiți în ziua alegerilor decisive pentru Trump. De la susținere totală la dezamăgire: „L-am votat, dar m-a dezamăgit”. Ce așteaptă de la Washington și ce spun despre Visa Waiver
gandul.ro
image
Cum învață copiii românilor din Germania să nu-și uite rădăcinile. Proiectul unei biserici românești
mediafax.ro
image
Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul angajatului mort în accident! Reacția antrenorului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ultimele calcule pentru creșterea pensiilor. Ministrul Manole, la Interviurile Libertatea: „Sunt destule argumente în favoarea majorării cu 7,3%”
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
digisport.ro
image
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate”
click.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de €
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
5.000 de lei salariul după liceu şi dublu în câţiva ani. Sunt mai multe joburi decât absolvenţi
observatornews.ro
image
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! 'Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări'
cancan.ro
image
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Mesaj surpriză din Istanbul în scandalul blănii partenerei lui Ciolacu. Detaliul de pe Instagram care nu a trecut neobservat
playtech.ro
image
Mihai Stoica îl distruge pe Iulian Călin după eșecul cu U Cluj: „A inventat o simulare ordinară!”
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
ziare.com
image
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
digisport.ro
image
„Cel mai urât apartament pe care l-am văzut anul ăsta”. Ce a găsit Șerban Trâmbițașu într-o locuință din Colentina
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
romaniatv.net
image
Cardul de sănătate nu mai e obligatoriu. Anunț pentru toți pacienții
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”
click.ro
image
„Cel mai urât apartament pe care l-am văzut anul ăsta”. Ce a găsit Șerban Trâmbițașu într-o locuință din Colentina
click.ro
image
Călin Geambașu, război în instanță cu tatăl și mama fiului său! Ce se întâmplă în cele două dosare
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
O hartă care arată altitudinea orașului Tell Buto și a celor trei movile principale ale sale - Movila Nordică (Kom A), Zona Templului (Kom B) și Movila Sudică (Kom C), unde cercetătorii au efectuat studiile geofizice și săpăturile
O structură monumentală, îngropată timp de 2.600 de ani sub nămolul Nilului, descoperită din satelit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate”
image
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam”

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui