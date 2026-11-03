Generația „Cangurilor”. În urmă cu 45 de ani, România a luat „bronz” la CM de fotbal tineret

În octombrie 1981, echipa de fotbal tineret a României a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Australia. Din acea generație au făcut parte fotbaliști cunoscuți precum Gabi Balint, Mircea Rednic, Ioan Andone și Romulus Gabor.

Romulus Gabor a câștigat „Balonul de Aur” și „Gheata de Bronz” la CM de tineret în 1981 Foto: Biblioteca Județeană Hunedoara Deva

Țara noastră n-a obținut prea multe trofee în sportul cu balonul rotund. La nivel de cluburi, Steaua București a cucerit Cupa Campionilor în 1986 și Supercupa Europei în 1987. De asemenea, formația militară a disputat încă o finală de CCE, în 1989, precum și meciul pentru Cupa Intercontinentală. În privința echipelor reprezentative, România stă și mai prost. În 1962, naționala de juniori a câștigat Turneul UEFA, o competiție organizată înaintea campionatelor europene. Însă atunci unii dintre fotbaliștii noștri au fost... întineriți. Astfel că acea reușită e umbrită de o încălcare a regulamentului.

Și în 1981, când România a participat la Campionatul Mondial U20 din Australia, obținând medalia de bronz, a existat un fotbalist căruia i s-a falsificat vârsta în acte. Potrivit regulamentului FIFA din acel moment, toți jucătorii participanți la turneul final trebuia să fie născuți după data de 1 august 1961. În cazul nostru, au fost unii care erau chiar mai tineri, având chiar 18 ani și ceva. În această postură s-a aflat, de pildă, portarul Constantin Cîrjoabă.

A existat și o excepție în cazul lui Ioan Andone. Acesta era născut în 15 martie 1960. Astfel că în octombrie 1981 avea 21 de ani și jumătate. Pentru a putea fi inclus în lot, FRF i-a modificat anul nașterii în acte și pe pașaport, trecându-l ca fiind născut în 1961. Ioan Andone a confirmat povestea la podcastul „2la1” de la „Gazeta sporturilor”.

Calificare prin tragere la sorți!

Practic, singura competiție la care o națională de fotbal a câștigat trofee a fost Campionatul Mondial de tineret din 1981. Acesta s-a desfășurat în Australia, între 3 și 18 octombrie. Au participat 16 echipe, care au fost repartizate inițial în 4 grupe. Meciurile din prima fază s-au disputat la Brisbane (Grupa A), Melbourne (B), Adelaide, Canberra (C), Sydney, Newcastle (D).

În cazul echipelor din Europa, Campionatul European U18 din primăvara lui 1980 a servit drept criteriu de calificare. România a obținut participarea la CM U20 1981 într-un mod ciudat, în sensul că a ocupat locul 2 în Grupa C, fiind la egalitate cu Portugalia, care a terminat pe 2 în Grupa D, atât la puncte (4), cât și la goluri marcate (3-2)... Astfel că s-a tras la sorți, iar naționala noastră a fost mai norocoasă! Celelalte formații calificate din Europa au reprezentat națiuni importante în fotbal: Anglia, Polonia, Italia, RF Germania (care a înlocuit Olanda) și Spania.

Succes cu Italia, egal cu Brazilia

România a fost repartizată în Grupa B și a disputat meciurile la Melbourne. În prima confruntare, în 3 octombrie 1981, jucătorii lui Constantin Cernăianu, care preluase lotul de la Nelu Nunweiller, au făcut 1-1 cu Brazilia. Sud-americanii au deschis scorul în minutul 67 prin Leomir, iar naționala noastră a egalat prin Zamfir, cu 8 minute înainte de final. Trei zile mai târziu, România a câștigat cu 1-0 în fața Coreei de Sud, unicul gol fiind reușit de Sertov, în minutul 5. În sfârșit, în 8 octombrie, naționala a bifat al doilea succes, tot la limită (1-0), dar în fața Italiei. Iar golul nostru a fost marcat de Gabor din penalty, în minutul 56. În urma acestor rezultate, România a ocupat locul 2, la egalitate de puncte (5) cu Brazilia, dar având un golaveraj inferior (+2 față de +4).

În sferturile de finală, la Melbourne, în 11 octombrie, România a dat peste Uruguay. Formația din America de Sud îl avea în lot pe Enzo Francescoli, cel care avea să devină cunoscut pretutindeni mai apoi. În plus, Uruguay ocupase primul loc în Grupa A, cu maximum de puncte și fără să primească gol (3-0 cu SUA, 1-0 cu Polonia și 1-0 cu Qatar). Contrat previziunilor, România a făcut un meci foarte bun, impunându-se cu 2-1. Golurile noastre au fost reușite de Eduard (min. 25) și Fîșic (min. 84), iar pentru sud-americani a punctat Berruetta (min. 60).

„Balonul de Aur” pentru Gabor

În semifinale, România a dat peste RF Germania, formație pe care o învinsese cu 1-0 la CE U18 cu un an înainte. Naționala noastră era socotită favorită. Și, în plus, urma să joace tot la Melbourne, în timp ce adversara evoluase în „sferturi” la Canberra. Confruntarea a fost echilibrată, necesitând prelungiri. Iar nemții au izbutit să câștige cu 1-0, unicul gol fiind reușite de Schon în minutul 103.

În finala mică a competitiei, disputată la Adelaide, România a întâlnit o altă reprezentantă a fotbalului mare, Anglia, care pierduse neașteptat (1-2) semifinala cu Qatar, aceasta fiind una dintre marile suprize ale turneului. „Cangurii”, așa cum au fost denumiți jucătorii noștri în presa din țară, au avut o evoluție remarcabilă, iar Gabor a marcat unicul gol al confruntării, în minutul 36, dintr-o lovitură liberă. În urma acestui succes, românii au obținut medaliile de bronz.

Pe lângă clasarea pe podium, România a mai obținut două trofeu la acea ediție, la individual. Remarcat prin jocul său, dar și ca marcator, Romulus Gabor a fost declarat cel mai tehnic fotbalist al turneului, primind „Balonul de Aur”. Și este de amintit că la ediția precedentă, respectivul trofeu îi fusese decernat lui Diego Armando Maradona. De asemenea, fotbalistul Corvinului a cucerit și „Gheata de bronz”.

Legendele Fotbalului: Gabor, „Cangurul de aur“

Din nefericire, Gabor n-a izbutit să confirme valoarea și la seniori. În sensul că n-a atins același nivel la Campionatul Mondial. A debutat rapid la națională, iar apoi a strâns numai 35 de meciuri. A refuzat să semneze cu Steaua sau cu Dinamo, echipele care au fost interesate de el. N-a ajuns nici în străinătate deși au existat oferte. A fost suspendat 5 meciuri în cupele europene după scandalul iscat la partida Corvinului cu Sarajevo. A suferit și o accidentare serioasă (tendonul lui Ahile) pe când avea 26 de ani.

Verigeanu a fugit din țară

Componenții echipei României U20 din 1981 n-au reușit să devină cu toți foarte cunoscuți mai apoi în fotbalul mondial. Câțiva dintre ei au fost promovați în naționala de seniori. Gabi Balint a cunoscut consacrarea la Steaua, cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, jucând la CM din 1990, când a marcat golul egalizator cu Argentina. Un număr mare de selecții au adunat Mircea Rednic și Ioan Andone, care ulterior au devenit și antrenori de valoare. De asemenea, Horațiu Lasconi a bifat și 3 meciuri pentru prima reprezentativă.

Un caz aparte l-a reprezentat Gheoghe Viscreanu, cel care a jucat în România la Bacău, Steaua, Flacăra Moreni și Dinamo. Acesta a rămas în Australia după turneul din octombrie 1981, însă, deși a cerut azil politic, a fost trimis în țară... Ulterior a fugit în Spania, împreună cu Marcel Sabou, semnând cu Rayo Vallecano.

Ceilalți „Canguri” au evoluat la formații cunoscute din fotbalul românesc, însă fără a excela. Iar câțiva dintre ei au încetat din viață prematur: Decebal Balaur (2018, la 56 de ani), Mircea Bolba (2021, la 59 de ani), Constantin Gîrjoabă (2022, la 59 de ani), Stere Sertov (2022, la 59 de ani) și Dorel Zamfir (2023, la 62 de ani).

Iată lotul României U20 la Mondialul din Australia 1981:

Portari: Constantin Gîrjoabă (Progresul București / 18 ani în toamna lui 1981), Iosif Lovaș (UTA Arad / 19 ani)

Fundași: Gheorghe Viscreanu (SC Bacău / 20 de ani), Ioan Andone (Corvinul Hunedoara / 21 de ani), Augustin Eduard (FC Argeș / 19 ani), Mircea Rednic (Corvinul Hunedoara / 19 ani), Marin Matei (FC Olt / 20 de ani), Doru Vușcan (UTA Arad / 19 ani), Cornel Fîșic (SC Bacău / 19 ani)

Mijlocași: Costel Ilie (ASA Tg. Mureș / 20 de ani), Gabi Balint (Steaua București / 18 ani), Mihăiță Hanghiuc (FCM Galați / 20 de ani), Decebal Balaur (FC Argeș / 19 ani), Horațiu Lasconi (Jiul Petroșani / 18 ani)

Atacanți: Romulus Gabor (Corvinul Hunedoara / 20 de ani), Dorel Zamfir (FC Argeș / 20 de ani), Stere Sertov (Steaua București / 19 ani), Mircea Bolba (ASA Tg. Mureș / 20 de ani)

Meciurile pe care le-a disputat România la CM U20 1981

Grupa B

1-1 cu Brazilia

1-0 cu Coreea de Sud

1-0 cu Italia

Sferturi de finală

2-1 cu Uruguay

Semifinale

0-1 cu RF Germania (după prelungiri)

Meci pentru medalia de bronz

1-0 cu Anglia

CM U20 1981 – clasament final

1. RF Germania 10 puncte

2. Qatar 7 puncte

3. România 9 puncte

4. Anglia 6 puncte

5. Uruguay 6 puncte

6. Brazilia 5 puncte

7. Australia 4 puncte

8. Egipt 4 puncte

9. Argentina 3 puncte

10. Polonia 2 puncte

11. Coreea de Sud 2 puncte

12. Mexic 2 puncte

13. Spania 2 puncte

14. Camerun 1 punct

15. SUA 1 punct

16. Italia 0 puncte

N.A. – punctele au fost contabilizate după numărul meciurilor câștigate și al egalurilor înregistrate de echipe. România a avut mai multe puncte decât echipa Qatarului, însă pierdut în semifinale și a disputat meciul pentru locurile 3-4.

Romulus Gabor e noul antrenor al FC Hunedoara. Fostul fotbalist al Corvinului şi al Naţionalei a debutat cu o victorie

Jucători „întineriți” la Turneul UEFA pentru juniori din 1962

Singurul trofeu european major organizat de UEFA pe care România l-a câștigat în anii '60 a fost Turneul UEFA pentru juniori din 1962 (competiție considerată precursoarea Campionatului European U19). În marea finală disputată în 29 aprilie 1962, pe stadionul „23 August” din București, în fața a 80.000 de spectatori, România a învins cu 4-1 Iugoslavia. Acesta este singurul trofeu internațional obținut de o reprezentativă de fotbal a țării noastre. Ulterior, s-a aflat că nu toţi jucătorii aliniaţi atunci de antrenorii Gheorghe Ola şi Nicolae Dumitrescu aveau 18 ani, cât era prevăzut în regulamentul competiţiei. Gergely, de pildă, se născuse în 1941. Ceea ce înseamnă că în 1962 avea 20-21 de ani. Dintre toţi fotbaliști din lot, Constantin Jamaischi, Vasile Suciu, Aurel Măndoiu şi Sorin Avram aveau sau se apropiau de vârsta cerută. În rest... Cu doi ani înainte, în 1960, naționala de juniori a ajuns tot până în finala Turneului UEFA (desfășurat în Austria), unde a pierdut (1-2) în fața Ungariei.