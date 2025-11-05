Eroii din ’86 își plâng antrenorul. Boloni, Balint și Lăcătuș, emoționați până la lacrimi după moartea lui Emeric Ienei

Emeric Ienei, antrenorul care a condus Steaua București spre cel mai mare succes din istoria sportului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni din 1986, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.

Vestea a căzut ca un trăsnet peste Generația de Aur a Stelei. Printre primii care au reacționat s-au numărat Marius Lăcătuș, Gabi Balint și Ladislau Boloni, jucătorii care, alături de „nea Imi”, au scris legenda de la Sevilla.

Marius Lăcătuș: ”A fost un om emblematic, extraordinar”

Vizibil emoționat, Marius Lăcătuș a povestit că ultima oară când a vorbit cu antrenorul său a fost chiar pe 7 mai, ziua aniversării victoriei istorice de la Sevilla.

„Pentru noi, cei de la Steaua, dar cred că și pentru jucătorii echipei naționale, a fost un om emblematic pentru sport, pentru fotbalul românesc, un om despre care nu poți să găsești cuvintele, la ce comportament avea, felul în care știa să gestioneze situațiile în grup. Un om extraordinar”, a spus Marius Lăcătuș, cel care a deschis drumul Stelei la penalty-uri în finala din 1986.

Lăcătuș a rememorat și un moment care i-a marcat cariera.

„Țin minte, și asta nu voi uita niciodată, când traversam o perioadă nu tocmai bună la Steaua. La un moment dat, am mers și am avut o discuție cu nea Imi. I-am spus că ar fi cazul să nu mă mai bage, că nu eram în formă bună, să bage pe altcineva, că ne-am fi făcut amândoi de râs. Nu voi uita niciodată răspunsul lui: Dacă tu crezi că-ți vei reveni din postura de rezervă, te înșeli amarnic.

M-a băgat în continuare să joc și mi-am revenit. Pentru asta, și nu doar pentru asta, îi voi rămâne toată viața recunoscător. Nu l-am văzut niciodată supărat, trist, nervos. Modul lui de a dialoga cu toți fotbaliștii, cu toți angajații, era exemplar. Cuvintele sunt puține pentru ceea ce a reprezentat nea Imi pentru noi”, a mai povestit Marius Lăcătuș, potrivit GSP.

Gabi Balint: ”Dacă nu era el, performanța din ’86 nu s-ar fi petrecut”

La rândul său, Gabi Balint, autorul penalty-ului decisiv din finala cu Barcelona, a fost copleșit de durere la aflarea veștii.

„Sunt bulversat. A fost un om deosebit, un antrenor care a tras cu dinții de lot, de jucători, a pus totul în mișcare. Ce pot spun e că, dacă nu era el, cea mai mare performanță a fotbalului românesc nu s-ar fi petrecut. Nu pot să mai spun nimic”, a spus Gabi Balint, potrivit sursei citate anterior.

Ladislau Boloni: „Durere profundă în asemenea momente pentru noi”

Și Ladislau Boloni, titular în finala de la Sevilla, a fost profund marcat de pierderea celui care i-a fost mentor.

„Ne așteptam la așa ceva. Durere profundă în asemenea momente pentru noi. A fost un om ieșit din comun. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

N-am mai vorbit de mult timp cu dânsul, dar nu aș vrea să dezvoltăm acum despre amintiri, situații. Sunt profund îndurerat și nu pot, vă rog să înțelegeți”, a spus Ladislau Boloni, potrivit aceleași surse.

Ștefan Iovan: ”A fost un om deosebit, un antrenor care a tras cu dinții de lot”

Și fostul căpitan Ștefan Iovan, cel care a ridicat trofeul Cupei Campionilor la Sevilla, a fost zguduit de veste.

