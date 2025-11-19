FRF, reacție oficială după gafa lui Cezar Ouatu la imn: „Ne cerem scuze tuturor”

Miercuri, la prânz, Federația Română de Fotbal a venit cu explicații după momentul stânjenitor de marți seara, de la Ploiești, când intonarea imnului „Deșteaptă-te, române!” de către Cezar Ouatu a eșuat aproape complet.

Partida, ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale 2026, s-a disputat sub o ploaie torențială, care a cauzat și problemele tehnice la microfonul artistului ales de FRF pentru acest moment oficial.

FRF: ”Întregul moment fusese pregătit temeinic”

Federația a precizat că regretă incidentul și că toate măsurile vor fi luate pentru a evita situații similare pe viitor, insistând că problema nu a fost din cauza interpretului.

„Federația Română de Fotbal regretă incidentul tehnic petrecut marți, 18 noiembrie, pe stadionul “Ilie Oană” din Ploiești, la momentul intonării imnului național înaintea meciului România - San Marino.

Deși întregul moment fusese pregătit temeinic, iar repetițiile desfășurate timp de două ore cu o zi înainte de meci au confirmat funcționarea impecabilă a echipamentelor, o defecțiune tehnică a împiedicat desfășurarea momentului.

Ploaia abundentă a provocat o cedare a conexiunii dintre microfonul artistului Cezar Ouatu și receptorul conectat la instalația de sonorizare a stadionului, iar administratorii stadionului nu au putut rezolva situația. Din acest motiv, prestația sa nu a putut fi redată în mod corespunzător publicului”, au transmis reprezentanții FRF.

Ce se întâmplă cu Cezar Ouatu, după România – San Marino

„FRF își exprimă regretul profund pentru acest incident și subliniază că experiența spectatorilor la meciurile echipei naționale reprezintă o prioritate absolută. Federația Română de fotbal îi mulțumește lui Cezar Ouatu pentru profesionalism, disponibilitate și pentru faptul că a acceptat invitația de a interpreta imnul.

Suntem onorați să anunțăm că artistul va relua momentul la o viitoare partidă disputată pe teren propriu, într-o formulă care să asigure desfășurarea impecabilă a interpretării sale.

Totodată, FRF dorește să reamintească faptul că artiștii invitați pentru interpretarea imnului o fac pro-bono, din dorința de a susține echipa națională și de a fi aproape de publicul român.

Federația Română de Fotbal rămâne angajată în îmbunătățirea continuă a experienței de meci pentru suporterii echipei naționale”, au mai transmis cei de la FRF.