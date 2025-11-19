Baiaram spune tot după conflictul cu Rădoi: ”Se consumă enorm!”. Ce s-a întâmplat cu ceasul primit de la antrenor

Ștefan Baiaram rupe tăcerea! După victoria cu 7-1 în fața statului San Marino, extrema Universității Craiova a vorbit deschis despre perioada tensionată de sub comanda lui Mirel Rădoi și despre zvonurile care au explodat în ultimele săptămâni.

La 22 de ani, Baiaram traversează poate cea mai încărcată perioadă a carierei. Finalul mandatului lui Rădoi la Craiova l-a prins mai mult pe bancă decât pe teren, iar episodul petrecut la meciul cu FC Noah, când a izbucnit după ce a aflat că nu e titular și a trântit ușa vestiarului, l-a costat prezența pe foaia de joc. Rădoi l-a trimis atunci în tribune, iar cazul a devenit subiect de scandal.

După peste o săptămână de la plecarea lui Mirea Rădoi, Baiaram a vorbit pentru prima dată despre această situație, negând răspicat că ar fi existat un conflict real între ei.

”S-au scris multe, că ne-am certat, că mi-a dat ceasul, lucruri neadevărate, care ne-au afectat şi pe mine, și pe el”, a declarat Ștefan Baiaram marți seara, la finalul partidei în care a reușit primul lui gol la echipa națională de seniori.

Bairam pune punct speculațiilor

Ștefan Baiaram pune punct speculațiilor și susține că poartă în continuare ceasul în valoare de 18.000 de euro primit de la Mirel Rădoi.

”Da, port cadoul de la el și în momentul de față, este un cadou pe care mi l-a oferit Mister, i-am mulţumit şi atunci, îi mulțumesc şi acum, nu a fost vorba despre acest cadou”, a mai spus internaționalul român.

”Toată lumea crede că am o relaţie proastă cu el”

„Îmi doresc să joc la club, acum vedem şi cu noul antrenor, nu am luat contact cu el, voi merge mâine la Craiova şi voi vedea dacă joc sau nu. Am aflat imediat după ultimul meci de acasă cu UTA despre plecarea lui Mirel Rădoi. Oarecum ne așteptam. Ne pare rău că Mister n-a continuat.

Chiar dacă s-au scris multe lucruri că eu nu m-aş fi înţeles cu el... din contră, am avut o relaţie ok, doar anumite aspecte nu le făceam bine, încercam să le modific şi să învăţ cât mai multe de la dumnealui.

S-au scris multe, că ne-am certat, că mi-a dat ceasul, lucruri neadevărate, care ne-au afectat şi pe mine, şi pe el, au fost multe discuţii şi la club care nu-şi aveau rostul. Pur şi simplu erau deciziile lui tactice, pe care încercam să le accept şi atât.

Nu, n-am luat contact cu dumnealui după ce a plecat. Zilele următoare, cu siguranţă voi discuta. La plecare a zis că e maximum unde puteam ajunge, era stors de puteri, şi-l simţeam și noi obosit. El, ca persoană, se consumă foarte mult, pune mult suflet, e oltean, şi voia să fie totul la perfecţie.

Toată lumea crede că am o relaţie proastă cu el, dar nu e aşa. Şi în primul mandat, când a fost la Craiova, el m-a pus căpitan, dacă mai țineți minte. Adică n-a fost vreo problemă, doar că în anumite momente eu am gestionat, la acel meci, prost momentul şi am înţeles, am învăţat din acel lucru şi pe viitor clar nu voi mai face”, a spus Baiaram despre subiectul cu Mirel Rădoi, la finalul partidei cu San Marino.