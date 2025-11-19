search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Baiaram spune tot după conflictul cu Rădoi: ”Se consumă enorm!”. Ce s-a întâmplat cu ceasul primit de la antrenor

0
0
Publicat:

Ștefan Baiaram rupe tăcerea! După victoria cu 7-1 în fața statului San Marino, extrema Universității Craiova a vorbit deschis despre perioada tensionată de sub comanda lui Mirel Rădoi și despre zvonurile care au explodat în ultimele săptămâni.

Ștefan Baiaram poartă în continuare ceasul de 18.000 de euro primit de la Mirel Rădoi.
Ștefan Baiaram a vorbit despre tensiunile dintre el și Mirel Rădoi | FOTO Facebook

La 22 de ani, Baiaram traversează poate cea mai încărcată perioadă a carierei. Finalul mandatului lui Rădoi la Craiova l-a prins mai mult pe bancă decât pe teren, iar episodul petrecut la meciul cu FC Noah, când a izbucnit după ce a aflat că nu e titular și a trântit ușa vestiarului, l-a costat prezența pe foaia de joc. Rădoi l-a trimis atunci în tribune, iar cazul a devenit subiect de scandal.

După peste o săptămână de la plecarea lui Mirea Rădoi, Baiaram a vorbit pentru prima dată despre această situație, negând răspicat că ar fi existat un conflict real între ei.

S-au scris multe, că ne-am certat, că mi-a dat ceasul, lucruri neadevărate, care ne-au afectat şi pe mine, și pe el”, a declarat Ștefan Baiaram marți seara, la finalul partidei în care a reușit primul lui gol la echipa națională de seniori. 

Bairam pune punct speculațiilor

Ștefan Baiaram pune punct speculațiilor și susține că poartă în continuare ceasul în valoare de 18.000 de euro primit de la Mirel Rădoi.

Da, port cadoul de la el și în momentul de față, este un cadou pe care mi l-a oferit Mister, i-am mulţumit şi atunci, îi mulțumesc şi acum, nu a fost vorba despre acest cadou”, a mai spus internaționalul român.

”Toată lumea crede că am o relaţie proastă cu el”

Îmi doresc să joc la club, acum vedem şi cu noul antrenor, nu am luat contact cu el, voi merge mâine la Craiova şi voi vedea dacă joc sau nu. Am aflat imediat după ultimul meci de acasă cu UTA despre plecarea lui Mirel Rădoi. Oarecum ne așteptam. Ne pare rău că Mister n-a continuat. 

Chiar dacă s-au scris multe lucruri că eu nu m-aş fi înţeles cu el... din contră, am avut o relaţie ok, doar anumite aspecte nu le făceam bine, încercam să le modific şi să învăţ cât mai multe de la dumnealui.

S-au scris multe, că ne-am certat, că mi-a dat ceasul, lucruri neadevărate, care ne-au afectat şi pe mine, şi pe el, au fost multe discuţii şi la club care nu-şi aveau rostul. Pur şi simplu erau deciziile lui tactice, pe care încercam să le accept şi atât.

Nu, n-am luat contact cu dumnealui după ce a plecat. Zilele următoare, cu siguranţă voi discuta. La plecare a zis că e maximum unde puteam ajunge, era stors de puteri, şi-l simţeam și noi obosit. El, ca persoană, se consumă foarte mult, pune mult suflet, e oltean, şi voia să fie totul la perfecţie. 

Toată lumea crede că am o relaţie proastă cu el, dar nu e aşa. Şi în primul mandat, când a fost la Craiova, el m-a pus căpitan, dacă mai țineți minte. Adică n-a fost vreo problemă, doar că în anumite momente eu am gestionat, la acel meci, prost momentul şi am înţeles, am învăţat din acel lucru şi pe viitor clar nu voi mai face”, a spus Baiaram despre subiectul cu Mirel Rădoi, la finalul partidei cu San Marino.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85 de ani
digi24.ro
image
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
stirileprotv.ro
image
Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Pe ce dată vin zăpezile
gandul.ro
image
Se apropie o minivacanță pentru români. Ce zile libere mai sunt în 2025
mediafax.ro
image
Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României. Exclusiv
fanatik.ro
image
Gabriel Liiceanu, o întrebare pentru România: „Și chiar n-aveți de gând să faceți nimic?”
libertatea.ro
image
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare. Autoturismele pentru care taxele ar putea scădea
digi24.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Ce este Cloudflare și de ce au picat astăzi o mulțime de site-uri din România și din lume. Explicații după avaria globală
antena3.ro
image
Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi
observatornews.ro
image
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de look
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cât plătești pentru asigurarea de sănătate în 2025 dacă nu ai venituri. Calculul complet pentru 1 lună, 6 luni și un an
playtech.ro
image
Singurul lucru care l-a surprins pe Șumudică după România – San Marino. „Eu nu înțeleg. E de divizia B”
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Nicușor Dan a anunțat moartea unui membru fondator al USR. Mesajul plin de durere al președintelui României: „Ne-a părăsit...”
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Lovituri pe toată linia pentru români. Toate măsurile din pachetul 2
mediaflux.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunile lui Dragoș Dolănescu, la 50 de ani. Totul despre soția lui din Costa Rica: „A avut grijă de fiul meu orfan de mamă”. Ce meserie are femeia cu inimă de aur?
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Recepție fastuoasă la Windsor. De ce a lipsit Prințesa Catherine de la luxosul eveniment, unde a participat și Prințul William

Click! Pentru femei

image
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?