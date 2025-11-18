search
LIVETEXT / CM de fotbal 2026: România - San Marino, final trist de campanie. Meciul de la Ploiești, transmis de Antena 1

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

România - San Marino este ultimul meci al anului pentru tricolori" și se dispută astăzi, de la ora 21:45, în direct la Antena 1. Adversarii au marcat un singur gol în preliminarii și l-a încasat chiar România.

Louis Munteanu are șansa titularizării în atac
Louis Munteanu are șansa titularizării în atac

ROMÂNIA - SAN MARINO 0-0 / LIVE

România încheie campania de calificare la Cupa Mondială 2026 cu un meci acasă împotriva San Marino, în timp ce speranțele pentru locul doi în grupă s-au stins după înfrângerea cu Bosnia-Herzegovina, 3-1. Tricolorii ocupă locul trei și nu mai pot urca în primele două poziții, dar încă pot accesa play-off-ul ca unul dintre cei mai bine clasați câștigători de grupă din Liga Națiunilor.

România are un bilanț pozitiv pe teren propriu și vine după două victorii și un egal în ultimele patru meciuri. San Marino, în schimb, traversează o serie neagră, pierzând ultimele 10 meciuri și fără să marcheze în patru din ultimele cinci întâlniri. În precedentele patru confruntări directe, tricolorii s-au impus de fiecare dată, inclusiv cu 5-1 în martie 2024.

Meciul de la Stadionul „Ilie Oană” reprezintă o șansă pentru România să încheie preliminariile cu o victorie solidă și să-și păstreze moralul ridicat înainte de eventualele play-off-uri.

Cu Daniel Bîrligea stors după efortul depus la Zenica, și Denis Drăguș eliminat în Bosnia, pentru Louis Munteanu, golgheterul sezonului trecut, se întrevede șansa titularizării. Jucătorul CFR-ului plus Darius Olaru, FCSB, și Ștefan Baiaram, Universitatea Craiova, au fost trimiși în tribună la Zenica, iar cu San Marino vor fi titulari.

Grupa H - ultima etapă

Meciurile de astăzi

Austria - Bosnia și Herțegovina 21:45

România - San Marino 21:45

Clasament

1. Austria 7 6 0 1 21-3 18

2. Bosnia-Herțegovina 7 5 1 1 16-6 16

3. ROMÂNIA 7 3 1 3 12-9 10

4. Cipru 8 2 2 4 11-11 8

5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0

Meciurile de astăzi

Calificări la Cupa Mondială, zona Europa

Austria-Bosnia și Herțegovina, 21:45

Belgia-Liechtenstein, 21:45

Belarus-Grecia, 21:45

Bulgaria-Georgia, 21:45

Țara Galilor-Macedonia de Nord, 21:45

Kosovo-Elveția, 21:45

România-San Marino, 21:45

Scoția-Danemarca, 21:45

Spania-Turcia, 21:45

Suedia-Slovenia, 21:45

Calificări la Cupa Mondială, Asia 

Irak-Emiratele Arabe Unite, 18:00

Cupa Mondială U17, optimile de finală 

Italia U17-Uzbekistan U17, 14:30

Uganda U17 vs. Burkina Faso U17, 14:30

Mexic U17 vs. Portugalia U17, 15:00

Brazilia U17 vs. Franța U17, 15:30

Elveția U17 vs. Irlanda U17, 16:45

Coreea de Nord U17 vs. Japonia U17, 17:15

Austria U17 vs. Anglia U17, 17:45

Maroc vs. Mali U17, 17:45

Calificări Campionatul European U21

Armenia U21 vs. Suedia U21, 13:00

Belarus U21 vs. Danemarca U21, 16:00

Grecia U21 vs. Irlanda de Nord U21, 16:00

Lituania U21 vs. Turcia U21, 18:00

Macedonia de Nord U21 vs. Polonia, 18:00 

Finlanda U21 vs. Kosovo U21, 18:30

Bosnia și Herțegovina U21 vs. Norvegia U21, 19:00

Georgia U21 vs. Germania U21, 19:00

Republica Cehă U21 vs. Portugalia U21, 19:00

România U21 vs. Spania U21, 19:00

San Marino U21 vs. Cipru U21, 19:00

Slovacia U21 vs. Anglia U21, 19:00

Muntenegru U21 vs. Italia U21, 19:30

Scoția U21 vs. Bulgaria U21, 19:30

Gibraltar U21 vs. Azerbaidjan U21, 20:00

Malta U21 vs. Letonia U21, 20:00

Andorra U21 vs. Irlanda U21, 20:30 PM

Israel U21 vs. Olanda U21, 20:30

Luxemburg U21 vs. Elveția U21, 20:30

Ungaria U21 vs. Croația U21, 21:00

Calificări Campionatul European U19 

Azerbaidjan U19 vs. Malta U19, 12:00

Irlanda de Nord U19 vs. Republica Cehă U19, 12:00

Scoția U19 vs. Anglia U19, 12:00

Croația U19 vs. Serbia U19, 12:30

Gibraltar U19 vs. Georgia U19, 12:30

Albania U19 vs. Muntenegru U19, 15:00

Grecia U19 vs. Turcia U19, 15:00

Liechtenstein U19 vs. Belarus U19, 15:00

Slovacia U19 vs. Ucraina U19, 15:00

Andorra U19 vs. Finlanda U19, 16:00

Islanda U19 vs. România U19, 16:00

Moldova U19 vs. Bosnia și Herțegovina U19, 16:00

Polonia U19 vs. Italia U19, 16:00

Lituania U19 vs. Letonia U19, 18:00

Insulele Feroe U19 vs. Bulgaria U19, 18:30

Ungaria U19 vs. Franța U19, 18:30

Belgia U19 vs. Portugalia U19, 19:00

Estonia U19 vs. Macedonia de Nord U19, 19:00

San Marino U19 vs. Suedia U19, 19:30

Elveția U19 vs. Danemarca U19   19:30

Kazahstan U19 vs. Cipru U19, 20:00

Olanda U19 vs. Irlanda U19, 20:00

loading Se încarcă comentariile...
