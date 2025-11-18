LIVETEXT / CM de fotbal 2026: România - San Marino, final trist de campanie. Meciul de la Ploiești, transmis de Antena 1

România - San Marino este ultimul meci al anului pentru tricolori" și se dispută astăzi, de la ora 21:45, în direct la Antena 1. Adversarii au marcat un singur gol în preliminarii și l-a încasat chiar România.

ROMÂNIA - SAN MARINO 0-0 / LIVE

România încheie campania de calificare la Cupa Mondială 2026 cu un meci acasă împotriva San Marino, în timp ce speranțele pentru locul doi în grupă s-au stins după înfrângerea cu Bosnia-Herzegovina, 3-1. Tricolorii ocupă locul trei și nu mai pot urca în primele două poziții, dar încă pot accesa play-off-ul ca unul dintre cei mai bine clasați câștigători de grupă din Liga Națiunilor.

România are un bilanț pozitiv pe teren propriu și vine după două victorii și un egal în ultimele patru meciuri. San Marino, în schimb, traversează o serie neagră, pierzând ultimele 10 meciuri și fără să marcheze în patru din ultimele cinci întâlniri. În precedentele patru confruntări directe, tricolorii s-au impus de fiecare dată, inclusiv cu 5-1 în martie 2024.

Meciul de la Stadionul „Ilie Oană” reprezintă o șansă pentru România să încheie preliminariile cu o victorie solidă și să-și păstreze moralul ridicat înainte de eventualele play-off-uri.

Cu Daniel Bîrligea stors după efortul depus la Zenica, și Denis Drăguș eliminat în Bosnia, pentru Louis Munteanu, golgheterul sezonului trecut, se întrevede șansa titularizării. Jucătorul CFR-ului plus Darius Olaru, FCSB, și Ștefan Baiaram, Universitatea Craiova, au fost trimiși în tribună la Zenica, iar cu San Marino vor fi titulari.

Grupa H - ultima etapă

Austria - Bosnia și Herțegovina 21:45

România - San Marino 21:45

Clasament

1. Austria 7 6 0 1 21-3 18

2. Bosnia-Herțegovina 7 5 1 1 16-6 16

3. ROMÂNIA 7 3 1 3 12-9 10

4. Cipru 8 2 2 4 11-11 8

5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0

