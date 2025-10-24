search
Vineri, 24 Octombrie 2025
„Finala” cu Bosnia se apropie. Lucescu a anunțat lotul preliminar și surprizele nu lipsesc. Mutări curajoase în lotul României

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a anunțat lista preliminară a jucătorilor români care evoluează în străinătate și care ar putea fi convocați pentru ultimele două meciuri din grupa H a calificărilor la Campionatul Mondial.

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României Foto/Facebook FRF
România va juca sâmbătă, 15 noiembrie, în deplasare cu Bosnia, iar apoi, pe 18 noiembrie, va închide campania la Ploiești, împotriva statului San Marino.

Partida cu Bosnia, o adevărată „finală”

Partida cu Bosnia, de la Zenica, este considerată a fi o adevărată „finală” pentru locul 2 în grupă, căci o victorie ar menține echipa națională în cursa pentru calificare.

Lucescu a păstrat în mare parte lotul utilizat la acțiunile anterioare, dar a venit și cu câteva noutăți. Radu Drăgușin revine printre convocați, după ce a trecut peste accidentarea gravă suferită în februarie (ruptură de ligament la genunchi).

De asemenea, Răzvan Marin și Nicolae Stanciu se află din nou pe listă, chiar dacă au fost criticați, recent, pentru anterioarele evoluții sub tricolor. O surpriză plăcută o reprezintă Rareș Ilie, mijlocașul lui Empoli, care are deja trei pase decisive în opt partide din Serie A. Printre numele notabile se mai regăsesc Ionuț Nedelcearu și Florinel Coman.

Lista preliminară cu cei 21 de fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate: 

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Lotul final, care va include o parte dintre fotbaliștii români din străinătate menționați în lista preliminară, alături de jucători din campionatul intern, va fi făcut public în perioada următoare, potrivit frf.ro.

Sport

