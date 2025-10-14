Fotbaliștii naționalei, scoși vinovați pentru rezultatele slabe. Mircea Lucescu a început revoluția în linia de mijloc

După remiza din Cipru, scor 2-2, când i-a folosit la mijlocul terenului pe Răzvan Marin, Nicolae Stanciu și pe Marius Marin, selecționerul Mircea Lucescu a făcut schimbări cu Austria, iar tactica a dat roade. L-a păstrat în primul 11 doar pe ultimul. Primii doi erau, în ordine, căpitanii naționalei, dar au absentat din pricina unor accidentări, însă le va fi greu să revină în echipă pe viitor. Formula din jocul cu Cipru a fost folosită și în testul cu Canada, 0-3.

Pentru partida decisivă cu Austria (1-0), selecționerul a schimbat formula și i-a introdus pe Ianis Hagi, uns căpitan, și pe Vlad Dragomir, păstrându-l din trioul de la Nicosia doar pe Marius Marin. Măsura a dat roade, iar tricolorii s-au impus la ultima fază și rămân în cărți pentru locul secund. Hagi și Dragomir au dat randament, deși au evoluat titulari la 3 zile distanță de la amicalul cu Moldova.

„Nu am avut nimic cu Răzvan Marin, dar noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. Am pierdut toate contactele. În afară de Marius Marin, care a fost net superior adversarului direct, ceilalți au pierdut tot. La Viena a fost la fel, nu puteam să continui”, a declarat Lucescu, la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Antrenorul l-a luat la ochi și pe alt om de la mjloc. A tăbărât chiar pe căpitanul Nicolae Stanciu, care a părăsit fotbalul european în 2022, când a plecat de la Slavia Praga (Cehia) la Wuhan Three Towns (China). În sezonul 2023-2024, mijlocașul s-a transferat la Damac (Arabia Saudită).

„Stanciu trebuie să revină. L-a dat mult în spate Arabia Saudită. Faptul că a jucat în Arabia Saudită a făcut ca randamentul lui să scadă.

Nu întâmplător, din momentul în care am început Liga Națiunilor și până în momentul ăsta, n-a mai dat o pasă de gol, n-a mai dat un gol. Eu îl aștept și sper ca Serie A să-l ridice. Nu e ușor să intri într-un alt format”, a mai spus Lucescu.

„Nu că ei au fost vinovați, dar noi în acel meci am pierdut jocul la mijlocul terenului. Noi am trecut de la 30% controlul jocului, în septembrie, și am ajuns la 70%, cu Bosnia. Am crescut foarte mult. Și dintr-o dată ne-am dus la 40% cu Cipru. N-am mai reușit să ținem mingea. Unde se ține mingea? În mijlocul terenului”, a adăugat selecționerul.

România are 10 puncte în Grupa H, dar ar fi putut avea 12, dacă s-a fi impus la Nicosia, adică la doar un punct de Bosnia.

Scuze pentru jurnaliști

Lucescu vrea să facă pace cu Digi Sport, după ce a refuzat să acorde un interviu acestei televiziuni, la finalul meciului amical câștigat de România, scor 2-1, cu Republica Moldova.

De asemenea, selecționerul a intrat în conflict cu jurnaliștii și la conferința premergătoare meciului cu Austria. Selecționerul a fost deranjat de un articol semnat de jurnalistul Remus Răureanu, colaborator al postului Digi Sport, care a scris pe iamsport.ro că Lucescu ar fi adormit pe masa de masaj, ceea ce l-ar fi făcut să întârzie la un antrenament. „Il Luce” l-a numit pe Răureanu „dobitoc” și a cerut ca acesta să fie dat afară de la Digi.

„Îmi pare rău și îmi cer scuze tuturor oamenilor din presă, celor pe care i-am jignit. Am cerut scuze pentru că nu e în caracterul meu să fac lucrul ăsta și să-i jignesc. Regret, dar era o minciună atât de colosală și jignitoare la vârsta mea și la cariera mea și la succesul pe care l-am avut.

Și cum mă pun pe mine în fața jucătorilor mei de care le vorbesc de o mulțime de lucruri importante pentru cariera lor, pentru viața lor, pentru evoluția lor. Eu știu foarte bine că momentul succesului aduce după sine imediat contestație”, a declarat Mircea Lucescu la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Întrebat dacă își cere scuze și lui Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, după un discurs plin de jigniri, Lucescu a răspuns: „Eu vorbesc de oameni din presă, nu oameni din afară care vin și își spun părerea”.