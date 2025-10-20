search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Lui Răzvan Marin nu-i merge deloc bine cu familia Lucescu. Pus la zid de Mircea, a fost bătut de Răzvan

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Devenit un caz la echipa națională, internaționalul Răzvan Marin, 29 de ani, are probleme și la echipa de club. Folosit duminică titular la AEK Atena, mijlocașul n-a putut schimba soarta partidei de acasă cu PAOK Salonic, scor 0-2, din etapa a 7-a de campionat.

Răzvan Marin are parte de zile complicate
Răzvan Marin are parte de zile complicate

Răzvan Lucescu (56 de ani) a stat pe banca oaspeților, iar Răzvan Marin a fost titular la AEK, semn că problema medicală de la națională nu a reprezentat ceva serios. Mijlocașul central venea după o mare controversă legată de netitularizarea sa, pe care Mircea Lucescu a pus-o inițial pe seama unei accidentări, pentru ca mai apoi să admită că a fost o decizie tactică.

La câteva zile după revenirea de la naționala României, Răzvan Marin a fost titularizat cu PAOK. Mijlocașul a fost schimbat în minutul 56, iar la finalul duelului a recunoscut seara mai puțin reușită a celor de la AEK.

Dragomir îi suflă în ceafă: gol pentru Pafos

A fost primul derby acasă. Am avut o seară grea. Trebuie să privim înainte. Să analizăm ce a mers prost. Nu avem timp. Avem trei zile să ne pregătim pentru meciul din Europa.Trebuie să reacționăm rapid, să vedem ce a mers prost, pentru a putea reacționa în următorul meci.

În prima repriză a fost un meci echilibrat. Ne-am creat ocazii. În partea a doua nu am mai pus presiune, nu am fost solizi. În general, aceasta a fost imaginea jocului”, a spus Răzvan Marin, în presa din Grecia.

El afirmă că nu se pune problema să refuze naționala, deși selecționerul dă semne că vrea să-l „pensioneze”. Atât pe el, cât și pe Nicolae Stanciu (32 de ani), de la Genoa.

Asta în condițiile în care concurentul lor pe post la națională, Vlad Dragomir (26 de ani), joacă excelent și a marcat vineri pentru Pafos, liderul campionatului din Cipru, la 4-0 acasă cu Achnas.

În Grecia, după 7 etape, PAOK este lider, cu 17 puncte, urmată de Olympiakos și de AEK, ambele cu câte 16 puncte. Panathinaikos este abia pe locul 7, cu 9 puncte, dar și cu un meci în minus disputat.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui
digi24.ro
image
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
stirileprotv.ro
image
Care este cel mai scump HOTEL din România în 2025. Cât costă o noapte de cazare
gandul.ro
image
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
mediafax.ro
image
Dănuț Lupu și Robert Niță, ceartă în direct după Dinamo – Rapid 0-2! “Nu jucați nimic!” / “Fă-ți poză cu clasamentul!”
fanatik.ro
image
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
observatornews.ro
image
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Avertismentul RAR despre anvelopele de iarnă – când ar fi bine să-ți pui cauciucurile de zăpadă și de ce legea nu este clară pe subiect
playtech.ro
image
Sparge o barieră greu de atins în fotbalul românesc! Performanță rară pentru un jucător care acum 11 ani costa 250.000 de euro
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
„Madalina s-a născut a doua oară”. Ireal cum a scăpat o femeie și bebelușul ei în urma exploziei dintr-un bloc din Rahova
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Apare noul euro! Când vom putea folosi moneda digitală
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
click.ro
image
Motivul pentru care românii trăiesc mai puțin decât restul europenilor. Obiceiul nesănătos care contribuie la îmbolnăvire
click.ro
image
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze