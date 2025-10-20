Lui Răzvan Marin nu-i merge deloc bine cu familia Lucescu. Pus la zid de Mircea, a fost bătut de Răzvan

Devenit un caz la echipa națională, internaționalul Răzvan Marin, 29 de ani, are probleme și la echipa de club. Folosit duminică titular la AEK Atena, mijlocașul n-a putut schimba soarta partidei de acasă cu PAOK Salonic, scor 0-2, din etapa a 7-a de campionat.

Răzvan Lucescu (56 de ani) a stat pe banca oaspeților, iar Răzvan Marin a fost titular la AEK, semn că problema medicală de la națională nu a reprezentat ceva serios. Mijlocașul central venea după o mare controversă legată de netitularizarea sa, pe care Mircea Lucescu a pus-o inițial pe seama unei accidentări, pentru ca mai apoi să admită că a fost o decizie tactică.

La câteva zile după revenirea de la naționala României, Răzvan Marin a fost titularizat cu PAOK. Mijlocașul a fost schimbat în minutul 56, iar la finalul duelului a recunoscut seara mai puțin reușită a celor de la AEK.

Dragomir îi suflă în ceafă: gol pentru Pafos

„A fost primul derby acasă. Am avut o seară grea. Trebuie să privim înainte. Să analizăm ce a mers prost. Nu avem timp. Avem trei zile să ne pregătim pentru meciul din Europa.Trebuie să reacționăm rapid, să vedem ce a mers prost, pentru a putea reacționa în următorul meci.

În prima repriză a fost un meci echilibrat. Ne-am creat ocazii. În partea a doua nu am mai pus presiune, nu am fost solizi. În general, aceasta a fost imaginea jocului”, a spus Răzvan Marin, în presa din Grecia.

El afirmă că nu se pune problema să refuze naționala, deși selecționerul dă semne că vrea să-l „pensioneze”. Atât pe el, cât și pe Nicolae Stanciu (32 de ani), de la Genoa.

Asta în condițiile în care concurentul lor pe post la națională, Vlad Dragomir (26 de ani), joacă excelent și a marcat vineri pentru Pafos, liderul campionatului din Cipru, la 4-0 acasă cu Achnas.

În Grecia, după 7 etape, PAOK este lider, cu 17 puncte, urmată de Olympiakos și de AEK, ambele cu câte 16 puncte. Panathinaikos este abia pe locul 7, cu 9 puncte, dar și cu un meci în minus disputat.