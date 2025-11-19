Fiica lui Ion Țiriac, apariție spectaculoasă: surprinsă la același eveniment cu Gică Hagi și Ilie Năstase

Ion Țiriac (86 de ani) a adus împreună nume grele din sport și politică la un eveniment de excepție organizat în cinstea sa.

Printre invitați s-au numărat Ilie Năstase (79 de ani), fostul mare internațional Gheorghe Hagi (60 de ani) și George Copos, fostul patron al Rapidului.

De asemenea, fiica miliardarului, Ioana Țiriac, a fost prezentă, într-o apariție rară și discretă, dar care nu a trecut neobservată.

Invitați de renume la evenimentul lui Ion Ţiriac

Evenimentul a reunit invitați din toate ramurile, de la foști mari sportivi la politicieni importanți. Ilie Năstase, primul lider ATP din istorie și vechi prieten al lui Țiriac, a fost relaxat și elegant, contribuind la atmosfera festivă, în timp ce Hagi a venit însoțit de fiica sa Kira și de soțul acesteia, Thomas Ferfelis, căsătoriți în iunie.

Și politicianul Ioan Rus, fost ministru de Interne, a fost printre cei cu care Țiriac a purtat discuții. În ciuda prezenței discrete, Ioana Țiriac a atras toate privirile, fiind rareori surprinsă în astfel de contexte sociale.

”Familia a decis în unanimitate să o doneze fundației”

Evenimentul a fost și momentul în care Ion Țiriac a făcut o dezvăluire surprinzătoare. Deși a primit o ofertă aparte pentru colecția sa impresionantă de mașini, a ales să o doneze Fundației Țiriac, administrată de fiul său, pentru a susține inițiativele sociale ale familiei.

”De la 180 de mașini pe care le aveam înăuntru, sunt acum circa 300 de exponate. Le mulțumesc celor care au muncit să ajungem aici. E o treabă care nu ne mai aparține nouă, familiei.

Familia a decis în unanimitate să o doneze fundației, în felul acesta să țină fundația și colecția, cu toate că am primit o ofertă ieșită din comun săptămâna trecută. Nu este de vânzare și rămâne aici”, a spus Ion Țiriac.

Dintre foștii mari sportivi a onorat invitația și Gică Hagi, care a oferit și câteva declarații. „Regele” a fost de-a dreptul încântat de piesele pe care le-a putut admira la Țiriac Collection și a spus că va mai vizita locația.

„Cred că e unicat. Ce face dânsul, pentru mine e un exemplu. Ce am văzut astăzi e ceva extraordinar. Unic! Aș conduce toate mașinile. Bineînțeles, cu cât e mai veche, cu atât îmi place mai mult. E absolut, absolut fenomenal ce a făcut. Pe vârste, ai mai multe modele favorite, dar toate mașinile sunt frumoase, înseamnă tradiție, istorie. E prima oară când vin aici, dar o să mai vizitez”, a spus Hagi.