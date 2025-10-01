FIFA taie în carne vie. Forul continental execută în serie cluburile românești cu probleme

FIFA nu iartă cluburile de fotbal afiliate, atunci când la mijloc există întârzieri pentru neplata obligațiilor financiare față de angajați sau față de alte persoane. Iar prima sancțiune este interdicția la transferuri și se poate merge până la depunctare și dezafiliere.

După UTA Arad și CFR Cluj, care au primit de la FIFA interdicție la transferuri, marți, 30 septembrie, forul internațional a decis să aplice aceeași sancțiune și surprizei de la startul acestui sezon, FC Botoșani, ocupanta locului al doilea din Superligă.

Ca urmare a acestei sancțiuni, FC Botoșani va mai putea face transferuri doar ale jucătorilor liberi de contract în următoarele trei perioade de mercato.

Perioade în care FC Botoșani nu va putea face transferuri:

iarnă, sezon 2025-2026

vară, sezon 2026-2027

iarnă, sezon 2026-2027

UTA și CFR Cluj au primit și ele interdicție la transferuri săptămâna trecută. În urmă cu o săptămână, UTA a primit și ea o interdicție la transferuri pentru trei perioade de mercato. Suspendare din partea FIFA a venit pentru neplata salariilor în cazul foștilor angajați.

Și CFR Cluj a primit săptămâna trecută interdicție la transferuri, pentru o perioadă nedeterminată. CFR Cluj a primit interdicție la transferuri după ce Fiorentina a făcut plângere că nu și-a primit banii pentru Louis Munteanu. Situația urmează să fie rezolvată săptămâna aceasta.