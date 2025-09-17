FIFA umple buzunarele cluburilor care trimit jucători la echipele naționale. Suma a crescut cu 70%

FIFA a anunțat că a extins „Club benefits programme” („Programul de beneficii pentru cluburi”), recompensând cluburile care le permit jucătorilor să participe la Cupa Mondială, precum și în calificări. Suma disponibilă pentru cluburi se ridică acum la 355 de milioane de dolari.

Cluburile care dau jucători la echipele naționale, în preliminarii și la faza finală a Campionatului Mondial din 2026, au motive să zâmbească.

Într-un comunicat de presă, FIFA a anunțat o prelungire a „Programului de beneficii pentru cluburi”, cel care recompensează cluburile care furnizează jucători echipelor naționale pentru competițiile FIFA.

Începând cu acest an, suma rezervată și alocată cluburilor va crește de la 209 milioane de dolari plătite după Cupa Mondială din 2022 din Qatar la 355 de milioane de dolari. Este o creștere de aproximativ 70%.

În plus, pentru prima dată, toate cluburile care le permit jucătorilor să participe la următoarea Cupă Mondială (inclusiv calificările) vor fi compensate direct de program. „Aceasta înseamnă”, se arată în declarație, „că fiecare club care trimite cel puțin un jucător în preliminariile Cupei Mondiale va fi recompensat direct, indiferent dacă jucătorul se califică sau nu la turneul final”.