UTA Arad, sancționată nemilos de FIFA. Nu mai poate face transferuri până în 2027

Prealută de un antrenor nou, Adrian Mihalcea (49 de ani), UTA Arad trage ponoasele de pe urma problemelor financiare și va avea parte de o perioadă dificilă.

După 10 etape, UTA ocupă locul 10 în clasament și are 15 puncte acumulate. Totuși, arădenii nu au liniște, având litigii cu diverse entități, persoane fizice și juridice.

UTA a primit interdicție la transferuri pentru următoarele trei perioade. Mai exact până în vara anului 2027, decizie confirmată de FIFA pe site-ul oficial. Astfel, clubul va trebui să se descurce doar cu soluțiile interne.

FIFPRO a efectuat o anchetă după reclamațiile mai multor foști fotbaliști de la UTA care au acuzat clubul arădean la FIFA că nu le-a plătit salariile pe anul 2025.

Mai mult de 10 fotbaliști au de primit bani de la UTA pentru mai multe luni și cei mai mulți s-au adresat la FIFA pentru a-și recupera banii restanți.