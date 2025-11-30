FCSB încinge lupta pentru play-off. Campioana vede luminița de la capătul tunelului

FCSB și-a luat revanșa pentru înfrângerea din tur și a învins-o pe Farul Constanţa, fix cu același scor, 2-1, cu cât pierduse pe teren propriu. După 18 etape, roș-albaștrii au urcat pe poziția a 9-a în clasamentul din Superliga, la doar două lungimi în spatele adversarei de aseară, care ocupă ultimul loc de play-off. Se anunță o luptă acerbă pentru o poziție în primele 6 la finalul sezonului regulat, între locurile 6 și 10 fiind o distanță de doar 3 puncte.

Campioana a marcat ambele goluri în prima jumătate de oră a meciului. Adrian Şut (14) a deschis scorul, reluând la colţul scurt mingea trimisă de Darius Olaru din lovitură liberă. David Miculescu (24) a majorat avantajul oaspeţilor, după o minge scăpată de portarul Alexandru Buzbuchi. Farul a marcat înainte de pauză prin Ionuţ Larie (37 - penalty), după un fault comis de portarul Ştefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănasă.

Fiecare echipă a avut câte o bară, FCSB prin Darius Olaru (19), iar Farul prin Alexandru Işfan (68), însă scorul final a fost consemnat cel de la pauză. Roș-albaștrii bifează cel de-al cincilea meci la rând fără înfrângere, în care au înregistrat trei victorii şi două egaluri. Pentru Farul a fost al doilea eșec pe teren propriu în acest sezon.

Farul Constanţa - FCSB 1-2 (1-2)

Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

Au marcat: Larie (37 - penalty)/ Şut (14), Miculescu (24).