Duminică, 31 August 2025
FCSB, debut cu cea mai accesibilă echipă în grupa Europa League. Ultimele patru partide sunt infernale

Publicat:

FCSB și-a aflat ieri programul complet din faza principală a Europa League, unde joacă pentru al doilea an consecutiv. Campioana României va juca 8 partide, jumătate acasă, jumătate în deplasare, urmând să debuteze pe 25 septembrie, în deplasare, cu Go Ahead Eagles, echipa care la prima vedere pare cea mai abordabilă dintre toți adversarii.

Olaru și Bîrligea au dus campioana în grupa Europa League. Foto Facebook FCSB
Olaru și Bîrligea au dus campioana în grupa Europa League. Foto Facebook FCSB

Pentru FCSB, urmează un meci acasă, pe 2 octombrie, de la ora 19.45, cu elvețienii de la Young Boys Berna, pentru ca pe 23 octombrie, în etapa a treia să primească vizita celor de la Bologna. În runda a 4-a vor roș-albaștrii vor merge în Țara Cantoanelor, pentru meciul cu Basel, iar a doua jumătate a fazei grupelor să aibă parte numai de meciuri de foc: Cu Steaua Roșie, în deplasare, acasă cu Feyenoord, la Zagreb, cu Dinamo, și pe teren propriu, cu Fenerbahce.

Și Universitatea Craiova, calificat în premieră în grupa din Conference League, și-a aflat programul complet al meciurilor. Trupa lui Mirel Rădoi va juca 6 meciuri în acestă fază, trei pe teren propriu și trei în deplasare, urmând să debuteze pe 2 octombrie, în deplasare, , cu Rakow, formația lui Bogdan Racovițan,

Toate partidele din cele două competiții vor fi transmise de Prima Sport și Digi Sport.

Programul FCSB în grupa Europa League

Etapa 1: 25 septembrie, Go Ahead Eagles – FCSB, ora 19:45

Etapa 2: 2 octombrie 2025, FCSB – Young Boys, ora 19:4

Etapa 3: 23 octombrie 2025, FCSB – Bologna, ora 19:45

Etapa 4: 6 noiembrie 2025, Basel – FCSB, ora 19:45

Etapa 5: 27 noiembrie 2025, Steaua Roșie – FCSB, ora 22:00

Etapa 6: 11 decembrie 2025, FCSB – Feyenoord, ora 22:00

Etapa 7: 22 ianuarie 2026, Dinamo Zagreb – FCSB, ora 22:00

Etapa 8: 29 ianuarie 2026, FCSB – Fenerbahce, ora 22:00

Programul Universității Craiova în grupa Conference League

Etapa 1: 2 octombrie 2025, Rakow - Universitatea Craiova, ora 22:00,

Etapa 2: 23 octombrie 2025, Universitatea Craiova - Noah, ora 22:00

Etapa 3: 6 noiembrie 2025, Rapid Viena – Universitatea Craiova, ora 22:00

Etapa 4: 27 noiembrie 2025Universitatea Craiova – Mainz, ora 19:45

Etapa 5: 11 decembrie 2025, Universitatea Craiova – Sparta Praga, ora 19:45

Etapa 6: 18 decembrie 2025, AEK Atena – Universitatea Craiova, ora 22:00

În ambele competiții, primele 8 echipe din cele 36 se vor califica direct în optimi, în timp ce locurile 9-24 vor juca în play-offul pentru accederea în optimi.

