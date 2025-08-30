Visul patronului, împlinit pe jumătate. FCSB are 5 adversari de Champions League în grupa Europa League

FCSB și-a aflat ieri adversarii din grupele Europa League și, chiar dacă a evitat câteva dintre marile forțe ale competiției, norocul nu a fost de partea sa.

În actuala ediție a competiției numărul doi a Europei se regăsesc nu mai puțin de 11 echipe care sezonul trecut au evoluat în Champions League, iar campioana României va trebui să înfrunte cinci dintre acestea, o situație pe care o mai întâlnește doar Celta Vigo.

FCSB se va duela pe teren prorpiu cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys și Bologna, și va juca în deplasare acasă la Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Basel și Go Ahead Eagles. Cinci dintre aceste cluburi au participat în ediția trecută a Ligii Campionilor, ceea ce face traseul bucureștenilor unul extrem de dificil.

Cinci adversari proveniți din Liga Campionilor

Feyenoord, spre exemplu, a ajuns până în optimile Champions League, unde a cedat în fața lui Inter, Dinamo Zagreb a fost foarte aproape de primăvara competiției, iar Bologna, Steaua Roșie și Young Boys, deși au ieșit rapid din grupe, au jucat recent împotriva celor mai puternice cluburi din Europa. Acest context arată clar nivelul la care va trebui să se ridice FCSB.

Privind în ansamblu, campioana României se numără printre puținele echipe care au primit un traseu atât de complicat, cu cinci adversari proveniți din Liga Campionilor, plus Fenerbahce, formație care a ajuns până în optimile Europa League sezonul trecut, dar și FC Basel, campioana Elveției. Practic, aproape fiecare meci va fi o provocare serioasă.

Programul oficial al partidelor nu a fost încă publicat de UEFA, dar se știe deja că FCSB va disputa primul meci pe 25 septembrie. Până atunci, echipa lui Elias Charalambous va avea de jucat în Superliga trei partide consecutive în deplasare: cu CFR Cluj în weekendul următor, apoi cu Csikszereda și FC Botoșani, după pauza competițională dedicată echipelor naționale.