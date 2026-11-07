FCSB a suferit un nou eșec, se repetă povestea din 2025

Seria insucceselor nu s-a încheiat pentru FCSB. Cu toate că a evoluat pe Arena Națională, în fața fanilor, formația lui Laurențiu Reghecampf a pierdut (0-1) cu nou-promovata Corvinul Hunedoara. Meciul a contat pentru etapa a 15-a a Superligii de fotbal.

Denis Drăguș a intrat, însă FCSB a suferit al treilea eșec la rând Foto: Sportpictures

Unicul gol al partidei a fost înscris de slovacul Andrej Fabry (min. 41), cu un şut de la circa 25 de metri. A fost prima minge trimisă de oaspeţi pe spaţiul porţii.

FCSB a dominat jocul, şi-a creat o serie de situaţii favorabile, dar nu a reuşit să înscrie. Fiindcă posesia nu mai este atât de importantă în fotbal, ci eficacitatea. Și o repet, obiectivul în fotbal nu este să păstrezi cât mai mult mingea, ci să o bagi de cât mai multe ori în poarta adversă.

După succesul categoric cu Rapid (4-1), FCSB a înregistrat trei înfrângeri consecutive cu 0-1, cu Gloria Bistriţa (în Cupa României), cu „U'” Cluj şi Corvinul (ambele în Superliga).

Dacă ar fi să comparăm cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an, trebuie să subliniem că acum FCSB se prezintă puțin mai bine. În toamna 2025, gruparea din Berceni a avut un start de campionat extrem de slab și oscilant, reușind să câștige un singur meci în primele 9 etape. Din cauza rezultatelor slabe din lunile iulie, august și septembrie, campioana en titre în acel moment a coborât până pe locul 14 al clasamentului, o poziție de baraj!

FCSB a pierdut atunci meciuri cu echipe cu o cotă inferioară, fiind de amintit eșecurile suferite cu Unirea Slobozia (0-1), FC Botoșani (1-3), Metaloglobus (1-2). În urmă cu un an, însă, gruparea avea o scuză. Și anume că evolua și în grupa unică din Europa League. Ceea ce nu se mai întâmplă în această toamnă, FCSB nereușind să se califice în grupa Conference League.

De asemenea, trebue spus că la finalul anului 2025, FCSB s-a aflat pe locul 9 în Superliga, adică în afara locurilor care asigurau participarea în play-off. Acum, la finalul turului de campionat, echipa roș-albastră se află pe poziția a 8-a, însă poate fi depășită de CFR Cluj, care joacă mâine, acasă, cu Universitatea Craiova.

Etapa a 15-a

Vineri

UTA Arad – Petrolul Ploiești........................0-1

FC Argeș – Dinamo...................................2-1

Sâmbătă

Csikszereda – „U” Cluj................................0-0

Farul Constanța – Rapid...............................1-1

FCSB – Corvinul Hunedoara........................0-1

Duminică

Sepsi – FC Voluntari......................................16.00

CFR Cluj – Universitatea Craiova.................19.00

Luni

FC Botoșani – Oțelul Galați...........................20.00

Clasament

1. Dinamo 15 10 3 2 32-11 33

2. Craiova 14 10 2 2 34-10 32

3. Rapid 15 9 4 2 24-14 31

4. Petrolul 15 8 3 4 20-18 27

5. „U“ Cluj 15 8 2 5 26-20 26

6. Farul 15 6 6 3 24-22 24

7. Corvinul 15 6 4 5 17-16 22

8. FCSB 15 6 3 6 20-21 21

9. CFR 14 5 3 6 20-21 18

10. UTA 15 5 3 7 16-20 18

11. FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15

12. Sepsi 14 3 6 5 9-19 15

13. Botoșani 14 3 5 6 18-19 14

14. Oțelul 14 2 6 6 16-22 12

15. FC Voluntari 14 2 2 10 14-30 8

16. Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.