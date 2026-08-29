Dinamo, în alertă înaintea meciului cu Corvinul. Avertismentul antrenorului

Revenită în elita fotbalului românesc la 34 de ani după ce retrogradase din Divizia A, Corvinul Hunedoara este revelația ediției în curs a Superligii. Tocmai de aceea, antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Nuno Campos, a declarat că se așteaptă la un meci greu împotriva acestei echipe.

Nuno Campos a adus-o pe Dinamo pe primul loc în Superliga Foto: Sportpictures

Tehnicianul portughez a subliniat că nou-promovata nu a pierdut niciun meci pe teren propriu de la începerea campionatului. „Ne așteaptă un meci foarte greu. În primul rând, Corvinul nu a pierdut niciun meci pe teren propriu până acum și are cea mai bună defensivă din campionat. Asta înseamnă că va fi o partidă extrem de dificilă. Bineînțeles, noi avem încredere în identitatea noastră, în ceea ce lucrăm și în procesul nostru de creștere, așa că vom lupta pentru victorie. Va fi greu, mai ales că jucăm în deplasare. Așa că este momentul potrivit să continuăm să creștem și să ne arătăm ambiția de a câștiga. Trebuie să respectăm adversarul. Este important să înțelegem că, dacă nu suntem sută la sută concentrați, vom avea probleme”.

Nuno Campos a precizat că Dinamo are stilul său: „Cred că este foarte bine pentru jucători, mai ales pe faza ofensivă cu mingea la picior, deoarece creăm mai multe ocazii decât erau unii obișnuiți. Dar cel mai important este să devenim o echipă mai completă, care se apără și atacă bine în mod colectiv. Dacă nu avem echilibru, nu vom avea șanse să câștigăm. Fiecare adversar ne creează probleme. Uneori ne apărăm mai bine ca echipă în fața acestor probleme și dăm impresia că noi controlăm jocul tocmai pentru că ne apărăm colectiv. Jucătorii încep să înțeleagă mai bine ideile noastre, iar echipa crește în mod natural”.

Întrebat cum se simte când vede că Dinamo este pe primul loc al clasamentului Superligii, Campos a răspuns: „Pentru noi, și mai ales pentru fanii noștri, este important să existe o atmosferă bună în cadrul echipei și să se bucure de aceste momente frumoase. Muncim pentru ei. Știu foarte bine că suntem împreună în acest proiect pentru a juca un fotbal frumos de care să se bucure, iar când câștigăm, câștigăm pentru ei. Sunt alături de noi mereu. Trebuie să ne facem treaba pe teren pentru a-i face fericiți. Simțim această atmosferă extraordinară la meciurile de acasă, dar și în deplasare”.

Alexandru Musi este în continuare în lotul formației bucureștene Foto: Sportpictures

Nuno Campos a explicat că Alexandru Musi este în continuare în lotul formației sale, în ciuda zvonurilor privind un eventual transfer: „Musi este cu noi. S-a antrenat bine pentru acest meci, chiar dacă nu are drept de joc. Încearcă să înțeleagă mai bine ce ne dorim și își îmbunătățește anumite detalii. Așa că Musi este un jucător bun și este aici, cu noi”.

S-au tras la sorți grupele Cupei României 2026-2027: derby-urile din primele trei etape și calendarul complet

Gruparea hunedoreană a izbutit să promoveze în acest an în Superliga. Și a făcut-o la 34 de ani după ultima sa participare în divizia de elită. În ediția 1991/1992, Corvinul a ocupat locul 18, ultimul, retrogradând. Atunci formația hunedoreană a obținut 19 puncte în 34 de etape, înregistrând 6 victorii, 7 egaluri și 21 de înfrângeri. De asemenea, a avut și un golaveraj negativ: 35-67.

Fondată în 1921, Corvinul a bifat prima prezență în Divizia A în 1954, însă n-a rezistat decât un campionat acolo. În anii 80, cu Mircea Lucescu antrenor, formația a înregistrat cele mai bune performanțe, ocupând locul 3 în campionat (1982) și participând în Cupa UEFA. Revenirea Corvinului în prim-plan s-a produs în 2024, când s-a câștigat Cupa României. Practic s-a obținut primul trofeu important din istoria formației.

Echipa de fotbal Dinamo întâlnește formația Corvinul Hunedoara, sâmbătă, de la ora 21:30, pe Arena Francisc Neuman din Arad, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a a Superligii.

Superliga

Etapa a 7-a

Vineri

FC Voluntari - Oțelul Galați......2-2

„U” Cluj - Petrolul Ploiești........2-3

Sâmbătă

Csikszereda - CFR Cluj.............16.00

FC Argeș - Sepsi........................18.30

Corvinul - Dinamo....................21.30

Duminică

Farul - FC Botoșani...................16.00

FCSB - UTA Arad.....................21.00

Luni

Rapid - Craiova.........................20.30

Restanță din etapa cu numărul 4, meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie.

Clasament

1. Dinamo 6 4 1 1 13-4 13p

2. Petrolul 7 4 0 3 7-19 12p

3. FCSB 6 3 2 1 9-5 11p

4. Rapid 6 3 2 1 7-3 11p

5. Craiova 6 3 1 2 13-8 10p

6. Oțelul 7 2 4 1 9-8 10p

7. Argeș 6 3 1 2 4-4 10p

8. Corvinul 6 2 3 1 7-3 9p

9. Farul 6 2 3 1 10-8 9p

10. U Cluj 6 3 0 3 9-9 9p

11. Sepsi 6 1 4 1 3-3 7p

12. CFR Cluj 5 2 0 3 8-8 6p

13. Botoşani 6 1 3 2 7-8 6p

14. Voluntari 7 1 2 4 7-18 5p

15. UTA 6 0 3 3 3-9 3p

16. Csikszereda 6 0 1 5 2-10 1p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.