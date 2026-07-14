Foto Haaland și vikingii, primiți ca niște eroi de 90.000 de norvegieni după eliminarea de la CM 2026. Prinţul Haakon a dictat ritmul la tobă

Participantă după 28 de ani la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal, echipa Norvegiei s-a oprit în sferturile de finală, fiind învinsă de Anglia (1-2) după prelungiri. „Vikingii” au fost sărbătoriți la revenirea acasă.

→ Imaginea 1/8: Fanii au întâmpina echipa națională de fotbal a Norvegiei după revenirea la Oslo FOTO Profimedia

Fotbaliștii și staff-ul tehnic au fost primiţi la Palatul Regal înainte de a sărbători cu publicul în Piaţa Palatului Regal. Haaland și colegii săi au dat mâna cu regele Harald V și cu prințul moștenitor, Haakon, cel care a asistat din tribună și la meciurile de pe continentul nord-american.

Mai apoi, alături de componenții familiei regale, fotbaliștii norvegieni au ieșit în curtea Palatului, unde au fost ovaționați de o mulțime de oameni. Potrivit poliţiei locale, circa 90.000 de norvegieni s-au adunat pentru a sărbători cea mai bună performanţă a Norvegiei la o Cupă Mondială.

Așa cum au făcut-o și după meciurile de la Campionatul Mondial, jucătorii au „vâslit” alături de fani, repetând salutul devenit celebru la turneul final. De data asta, cel care a bătut în tobă, dictând ritmul, nu a mai fost căpitanul Martin Odegaard, nici golgeterul Erling Haaland. Rolul a fost îndeplinit de Prințul Haakon.

Echipa Norvegiei a defilat apoi prin oraş la bordul unui autobuz descoperit. „Este pur şi simplu incredibil să observăm tot sprijinul pe care îl primim şi cum întreaga ţară se află în spatele nostru. Atât de multă bucurie, zâmbete şi voie bună. Este cu adevărat fantastic”, a spus Martin Ödegaard, căpitanul echipei, pentru postul public de televiziune NRK.

Norvegia a terminat pe locul 2 în grupă, fiind depășită de Franța. În „16”-imile de finală a trecut de Coasta de Fildeș (2-1), iar în optimile de finală a învins Brazilia (2-1). Formația nordică s-a oprit în sferturile de finală, fiind depășită de Anglia (1-2) după prelungiri.