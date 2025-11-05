search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor al Stelei avea 88 de ani

Emeric Ienei a decedat la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea. Sandu Boc, apropiatul lui Emerich Ienei, a confirmat informația pentru Gazeta Sporturilor. Ienei a intrat direct în legenda sportului rege de la noi și de pretutindeni după ce a adus singurul trofeu european pentru România la nivel de echipe de cluburi, Cupa Campionilor Europei, pe 7 mai 1986.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Cunoscut drept un adevărat gentleman al sportului, Emeric Ienei și-a dedicat întreaga viață fotbalului, trecând prin toate etapele - jucător, internațional, antrenor de club și selecționer al echipelor naționale ale României și Ungariei. Cu naționala României, a mers la Cupa Mondială din 1990 și la EURO 2000.

Singurul antrenor român care a cucerit Cupa Campionilor Europeni

Ienei a rămas în istorie ca antrenorul care a condus Steaua București spre cea mai mare performanță din fotbalul românesc: câștigarea Cupei Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986, la Sevilla. În acea finală memorabilă, Steaua a învins FC Barcelona la penalty-uri, scor 2-0, după ce Helmut Duckadam a apărat toate cele patru lovituri ale spaniolilor.

Ca selecționer, Emeric Ienei a condus România la două turnee finale majore — Campionatul Mondial din Italia (1990) și Euro 2000 —, reușind de fiecare dată să treacă de faza grupelor. În semn de recunoaștere pentru întreaga sa activitate, a fost avansat la gradul de general de brigadă (în rezervă).

Ultimii ani, trăiți în liniște la Oradea

În ultimii ani, fostul mare antrenor a dus o viață discretă, afectat de probleme de sănătate. După pierderea soției sale, fosta mare scrimeră Ileana Gyulai — campioană mondială și dublu medaliată olimpic —, în 2021, starea sa s-a deteriorat vizibil. Cei doi erau adesea văzuți împreună, plimbându-se prin Oradea.

În septembrie 2023, Emeric Ienei a fost prezent pentru ultima dată pe un stadion, la meciul de Cupa României dintre FC Bihor și FCSB, unde a fost aplaudat de peste 10.000 de oameni. Nu a mai putut participa, însă, la meciul de retragere al Generației de Aur, din cauza problemelor de sănătate, primind acasă o plachetă omagială.

Lăcătuș: „Un om emblematic”

Marius Lăcătuș, 61 de ani, unul dintre jucătorii cu cele mai multe meciuri sub comanda lui Emeric Ienei, a reacționat la tragica veste a stingerii legendarului antrenor, astăzi, la vârsta de 88 de ani. Au câștigat împreună CCE și a făcut foruri la Cupa Mondială din 1990, din Italia, un „Lăcă” a marcat o dublă în poarta URSS.

Pentru noi, cei de la Steaua, dar cred că și pentru jucătorii echipei naționale, a fost un om emblematic pentru sport, pentru fotbalul românesc, un om despre care nu poți să găsești cuvintele, la ce comportament avea, felul în care știa să gestioneze situațiile în grup. Un om extraordinar!

Țin minte, și asta nu voi uita niciodată, când traversam o perioadă nu tocmai bună la Steaua. La un moment dat, am mers și am avut o discuție cu nea Imi. I-am spus că ar fi cazul să nu mă mai bage, că nu eram în formă bună, să bage pe altcineva, că ne-am fi făcut amândoi de râs.

Nu voi uita niciodată răspunsul lui: «Dacă tu crezi că-ți vei reveni din postura de rezervă, te înșeli amarnic». M-a băgat în continuare să joc și mi-am revenit. Pentru asta, și nu doar pentru asta, îi voi rămâne toată viața recunoscător.

Nu l-am văzut niciodată supărat, trist, nervos. Modul lui de a dialog cu toții fotbaliștii, toți angajații, era exemplar. Cuvintele sunt puține pentru ceea ce a reprezentat nea Imi pentru noi”, a afirmat fostul atacant al Stelei.

Ne așteptam la așa ceva. Durere profundă în asemenea momente pentru noi... A fost un om ieșit din comun. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

N-am mai vorbit de mult timp cu dânsul, dar nu aș vrea să dezvoltam acum despre amintiri, situații. Sunt profund îndurerat și nu pot, vă rog să înțelegeți”, a reacționat și Loți Boloni (72 de ani), pentru sursa citată.

