Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
Indemnizația lunară a lui Emeric Ienei. Ce sumă încasa legenda fotbalului românesc

Publicat:

Fotbalul românesc este în doliu, după dispariția lui Emeric Ienei, legendarul antrenor care a dus Steaua București la câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.

Emeric Ienei a trecut la cele veșnice la vârsta de 88 de ani.
Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025 | FOTO Facebook

Tehnicianul s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, lăsând în urmă amintiri de neșters și, din păcate, ani de suferință din cauza problemelor de sănătate și financiare. Ultimele zile le-a petrecut internat în spital.

Indemnizația pe care o primea Emeric Ienei

Înainte de a muri, Emeric Ienei încasa 6.240 de lei lunar din partea statului român, bani proveniți din indemnizația de merit pentru performanța remarcabilă de a câștiga Cupa Campionilor Europeni, în 1986.

În aceeași categorie intră și foștii săi elevi Ștefan Iovan, Mihail Majearu și Adrian Bumbescu, iar regretatul Helmut Duckadam beneficia de un astfel de ajutor înainte de decesul său.

Cum a reușit Ienei să primească indemnizația

Abia la începutul anului 2025, Emeric Ienei a fost introdus pe lista foștilor sportivi care beneficiază de indemnizație de merit. Sandu Boc a dezvăluit că el și Valeriu Argăseală au intervenit pentru ca fostul selecționer să fie inclus.

Bine că s-a găsit o soluție să-i dea pensia de merit, care a fost aprobată de doamna Lipă. Aici am contribuit și eu, și Vali Argăseală într-un fel. 

Noi am fost și am vorbit cu doamna Lipă, el, săracul, nu putea face nimic, era o listă imensă cu indemnizația de merit”, a spus Sandu Boc, pentru iAMsport, în luna martie 2025.

Sport

