Două sportive de top și-au părăsit relațiile de lungă durată, s-au cuplat și au încins internetul cu un pictorial deocheat. „Suntem conștiente”

Jill Roord (28 de ani), fostă jucătoare de top la Arsenal, este într-o nouă relație cu Pien Sanders (27 de ani), campioană olimpică la hochei pe iarbă la Tokyo.

Cele două s-au apropiat în urmă cu aproximativ nouă luni, perioadă în care ambele au pus capăt relațiilor anterioare.

Roord s-a despărțit de Jana Fernandez, cu care avusese o relație de doi ani, în timp ce Sanders a încheiat o legătură de zece ani cu hocheistul Thijs van Dam, potrivit The Sun.

Povestea lor a ieșit la iveală după ce au apărut împreună într-un pictorial realizat pentru revista Linda Meiden. În imagini, cele două sportive apar în ipostaze tandre și pasionale, inclusiv în fotografii în care poartă ținute roșii asortate și se sărută.

„Am simțit conexiune prin intermediul ecranului!”

Despre momentul în care a realizat atracția puternică pentru Roord, Sanders a mărturisit cu sinceritate: „Am simțit o conexiune prin intermediul ecranului, în timp ce îi trimiteam mesaje. La naiba. M-am gândit. «Nu vreau să simt ceea ce simt în interiorul meu în acest moment». Am dormit prost din cauza asta. Oamenii mi-au înțeles luptele. Pentru alții era greu să înțeleagă că mă puteam îndrăgosti instantaneu de altcineva, și înțeleg perfect acest lucru!”.

La rândul ei, Roord a explicat cum decizia lor comună le-a luat prin surprindere pe mai multe persoane: „Amândouă am luat o decizie care i-ar fi șocat pe alții și eram conștiente de asta. Dar, în final, trebuie să trăiești cu tine până la 80 de ani, iar cel mai important lucru este să fii fericită!”.

Roord joacă acum fotbal în țara natală, la FC Twente, în timp ce Sanders joacă hochei pentru Den Bosch.