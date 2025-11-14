Un director de agenție de turism, găsit vinovat de „extremism LGBT” în Rusia, la un an după moartea sa în detenție

Un tribunal din Moscova l-a declarat vinovat de „activitate extremistă” pe Andrei Kotov, directorul unei agenții de voiaj specializate în tururi pentru turiști gay, la un an după ce acesta a murit în arest. Cazul său ilustrează amplificarea represiunii împotriva comunității LGBT+ în Rusia.

Tribunalul din districtul Golovinski, Moscova, a decis vineri să-l găsească vinovat de „extremism” pe Andrei Kotov, în vârstă de 48 de ani, fost director al agenției Men Travel, care organiza excursii pentru persoane lesbiene, gay, bisexuale și transsexuale. Kotov a murit în detenție cu un an în urmă, însă acest lucru nu a împiedicat instanța să pronunțe verdictul.

Potrivit publicației independente Mediazona, procurorii l-au acuzat că ar fi organizat activități considerate „extremiste” și că ar fi folosit minori pentru a distribui pornografie. Înainte de moarte, Kotov a respins acuzațiile și a denunțat violențe la momentul arestării.

Arestare violentă și o moarte neelucidată

Bărbatul a fost reținut în noiembrie 2024, iar în timpul unei audieri ulterioare le-a declarat judecătorilor: „Cincisprezece persoane au venit în timpul nopţii, m-au lovit, mi-au dat cu pumnul în faţă”.

La finalul lunii decembrie 2024, avocatul său a anunțat că trupul lui Kotov a fost găsit în celula în care era încarcerat. Autoritățile au catalogat moartea drept sinucidere, o explicație pusă sub semnul întrebării de organizațiile pentru drepturile omului.

Reacții ale organizațiilor pentru drepturile omului

ONG-urile denunță faptul că autoritățile ruse au continuat procesul și după moartea acuzatului, considerând acest gest o formă de intimidare și un semnal transmis către comunitatea LGBT+. Acestea subliniază că, în contextul actual, persoanele LGBT+ sunt tot mai vulnerabile.

Human Rights Watch a criticat și hotărârea Curții Supreme a Rusiei din 2023, care a desemnat așa-numita „mişcare internaţională LGBT”, o entitate inexistentă, drept „organizaţie teroristă”. ONG-ul avertiza atunci că această decizie „deschide robinetul unor urmăriri arbitrare împotriva unor persoane lesbiene, gay, bisexuale şi transsexuale sau percepute ca atare şi împotriva oricărei persoane care le apără drepturile sau îşi exprimă solidaritatea faţă de ele”.

Rusia, un mediu tot mai ostil comunității LGBT+

Sub conducerea președintelui Vladimir Putin, Rusia a adoptat de ani de zile politici din ce în ce mai restrictive împotriva persoanelor LGBT+, acuzând Occidentul că subminează „valorile familiale tradiționale”.

De la începutul războiului din Ucraina, presiunea asupra comunității LGBT+ s-a intensificat, transformând Rusia într-un spațiu tot mai periculos și neospitalier pentru membrii acesteia.