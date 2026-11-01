Doliu în atletism. O fostă campioană europeană a murit la numai 34 de ani

Ciara Mageean, fostă campioană europeană la atletism și participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice, a murit la vârsta de 34 de ani.

Ciara Mageean a decedat la 34 de ani Foto: Instagram @ciaramageeanrun

Sportiva originară din Portaferry, Irlanda de Nord, fusese diagnosticată în mai 2025 cu cancer intestinal în stadiul IV. Mageean a reprezentat Irlanda la Jocurile Olimpice din 2016 și 2020. Din păcate, nu a mai putut participa la competiția olimpică de la Paris, din 2024, fiind nevoită să se retragă din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile.

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a venit în 2024, când a cucerit prima medalie de aur la o competiție majoră, câștigând proba de 1.500 m la Campionatele Europene de la Roma. De asemenea, Mageean a reprezentat Irlanda de Nord la Jocurile Commonwealth-ului, unde a obținut medalia de argint în proba de 1.500 m, la ediția organizată la Birmingham, în 2022.

„La ora 6:30 dimineața, Ciara a pierdut lupta cu cancerul, înconjurată de cei dragi. Fiică, soră, soție, prietenă iubită și sursă de inspirație pentru atât de mulți, ne va lipsi nespus de mult. Ar dheis Dé go raibh a hanam (fie ca sufletul ei să se odihnească în pace)!”, au anunțat membrii familiei, pe rețelele e socializare.

Mesaj din partea Federației Irlandeză de Atletism

„Suntem îndurerați. O sursă de inspirație pentru atât de mulți, Ciara va rămâne în memoria noastră pentru curajul, bunătatea și spiritul ei incredibil. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și celor dragi ai ei în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, Ciara!”, au transmis oficialii.

De mică, Mageean a demonstrat că are un mare talent

La început, a practicat camogie în cadrul clubului Portaferry GAC, însă dorința de a reprezenta Irlanda la Jocurile Olimpice a făcut-o să se îndrepte către atletism. Calitățile sale de alergătoare s-au remarcat încă din perioada junioratului, când a obținut rezultate importante. În 2010, a câștigat medalia de argint la proba de 1.500 m la Campionatele Mondiale de Juniori, iar în 2011 a repetat performanța la Campionatele Europene de Juniori. Totodată, la numai 18 ani, a reușit să ajungă în finala probei de 1.500 m la Jocurile Commonwealth-ului din 2010. Trecerea la categoria seniorilor nu a fost însă lipsită de dificultăți. O accidentare serioasă la gleznă i-a încetinit evoluția și a făcut-o să rateze șansa de a participa la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012.

Mageean a câștigat o medalie de aur la CE2024 de la Roma Foto: Getty

După o operație suferită în 2013, atleta a reușit să revină în competiții, iar în iulie 2014 a câștigat titlul de campioană a Irlandei la 1.500 m. Doi ani mai târziu, a obținut medalia de bronz la aceeași probă, în cadrul Campionatelor Europene desfășurate la Amsterdam. Prima sa participare la Jocurile Olimpice, în 2016, nu a avut însă finalul dorit, Mageean fiind eliminată în semifinale, conform BBC.

La sfârșitul anului 2017, sportiva a decis să facă o schimbare importantă în carieră. A plecat din Dublin și s-a alăturat echipei Team New Balance, pregătită de Steve Vernon, în Manchester, după încheierea colaborării cu antrenorul Jerry Kiernan. Deși începutul acestei noi etape nu i-a adus întotdeauna rezultatele așteptate, Mageean a continuat să muncească și să își îmbunătățească performanțele. În martie 2019, a câștigat medalia de bronz la Campionatele Europene de Atletism în Sală. Un an mai târziu, la etapa Diamond League de la Monaco, a reușit o performanță remarcabilă: a alergat proba de 1.000 m în 2 minute și 31,06 secunde, stabilind un nou record al Irlandei. Astfel, a depășit cu 3,6 secunde vechiul record, care îi aparținea Soniei O'Sullivan și rezistase timp de 27 de ani.