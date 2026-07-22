Universitatea a început timid și a pierdut cu Levski Sofia. Calificarea se decide la Craiova

Disputat la Sofia, în fața unor fani extrem de gălăgioși, meciul dintre Levski Sofia și Universitatea Craiova, contând pentru turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, s-a încheiat cu victoria formației bulgare. Unicul gol a fost marcat în minutul 8 de Kristian Dimitrov.

Bulgarii au dominat prima parte a meciului. Încurajați de public, aceștia au atacat încă din startul meciului, ținând sub presiune apărarea craioveană. Oltenii au dat înapoi, pas cu pas, iar această retragere forțată n-a rămas fără urmări. În minutul 8, la o centrare a lui Serginho, în careu, Kristian Dimitrov, a înscris cu o lovitură de cap. La această acțiune, Baiaram n-a reușit să-l deranjeze în niciun fel pe căpitanul gazdelor, care a marcat nestingherit.

Ușor-ușor, meciul s-a echilibrat. Oltenii au început să atace mult mai viguros, iar Carlos Mora a ratat în minutul 14, când a şutat peste poartă.

Nici gazdele n-au rămas mai prejos, iar Laurenţiu Popescu a intervenit la execuția lui Serginho (min. 17) și a respins cu dificultate mingea expediată din afara careului de Aldair, în minutul 24. O bună ocazie a avut și Mekvabishvili, care a trimis peste poartă, în minutul 37.

După pauză s-a jucat tot pe contre. În minutul 46, Mora l-a găsit pe Mekvabishvili, însă georgianul n-a găsit nici de data aceasta ținta. Apoi, Elisor a fost foarte aproape de egalare. Portarul Popescu l-a blocat pe Oko-Flex, două minute mai târziu. Și apoi (min. 52) a intervenit la Bouras.

Oltenii au trecut pe lângă egalare în minutul 72, când Vutsov a intervenit salvaror la mingea trimisă de Mora din centrarea lui Nsimba. Un minut după aceea, a fost rândul lui Nsimba să șuteze violent din voleu, însă nici de data aceasta mingea n-a fost trimisă pe poartă.

Finalul a găsit echipa noastră în atac, iar Samuel Teles a ratat ultima ocazie a meciului, în al doilea minut al prelungirilor.

În urma acestui rezultat calificarea se va decide la Craiova, peste o săptămână.

După meci, portarul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurenţiu Popescu, a declarat: „A fost un meci foarte greu. Aşa cum ne aşteptam. Din păcate, am început mai slab şi am luat gol în minutul 8. Dar nu e nimic pierdut. Mai avem un meci acasă şi sper că, având în spate un stadion plin, îi vom întoarce. Nu vreau să compar echipele din România cu Levski. Sigur, e o echipă foarte bună, cu mulţi străini de calitate, dar cred că le-am făcut faţă. Eu cred că am fost echipa mai bună azi. Doar că nouă nu ne-a intrat în poartă", a spus portarul la postul Digisport.

Universitatea Craiova e mare favorită în returul cu campioana Belarusului

Goalkeeperul a continuat: „Am avut şi noi ocazii, au avut şi ei, dar ăsta este fotbalul. Sper ca în retur să ne intre nouă şi lor nu. Cred că a fost un meci frumos, cu un public frumos, dar suntem obişnuiţi şi noi de acasă. Oricum, nu cred că a contat foarte mult atmosfera de aici. Noi le mulţumim suporterilor noştri că au venit aici şi ne-au susţinut, i-am auzit tot meciul".

Levski Sofia - Universitatea Craiova 1-0 (1-0)

SOFIA (22 iulie 2027) * Arbitru: Adam Ladeback (Suedia) * Asistenți: Mehmet Culum și Daniel Yng (ambii Suedia) * Arbitrul nr. 4: Mohammed Al-Hakim (Suedia) * Arbitru VAR: Peter Bankes (Anglia) * Asistent VAR: Matthew Donohue (Anglia)

Cartonaşe galbene: Aldair (min. 41), Bala (min. 50), Maicon (min. 90+1), respectiv Romanchuk (min. 34), Baiaram (min. 41)

Levski Sofia: Svetoslav Vuţov - 21. Aldair Neves, 50. Kristian Dimitrov (căpitan), 31. Nikola Serafimov, 3. Maicon - 47. Akram Bouras, 35. Serginho (22. Mazire Soula, 89), 19. El Mehdi El Moubarik (18. Gasper Trdin, 46), 7. Reinaldo (28. Stivan Stoianciov, 90) - 17. Everton Bala (27. David Kusso, 79) - 11. Armstrong Oko-Flex (20. Alex Centelles, 64).

Rezerve neutilizate: 1. Ognian Vladimirov, 78. Martin Lukov - 77. Adrian Raicev.

Antrenor: Julio Velazquez

Universitatea Craiova: 21. Laurenţiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk, 28. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora, 20. Alexandru Cicâldău (8. Tudor Băluţă, 75), 5. Anzor Mekvabişvili, 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 12. Monday Etim (23. Samuel Teles, 80), 22. Simon Elisor (7. Steven Nsimba, 61), 10. Ştefan Baiaram (19. Heriberto Tavares, 75).

Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 4. Alexandru Creţu, 15. Juraj Badelj, 18. Mihnea Rădulescu, 24. Nikola Stevanovic, 29. Luca Băsceanu, 30. David Matei, 31. Ronaldo Webster.

Antrenor: Filipe Coelho

Fondată în 1914, Levski este un nume cu greutate al fotbalului din țara aflată în sudul României. A câștigat de 27 de ori titlul de campioană și a cucerit în 26 de rânduri Cupa Bulgariei. Pe plan internațional, a atins sferturile de finală ale Cupei UEFA / Europa League în 1976 și 2006. Iar în acest an a întrerupt supremația lui Ludogoreț, redevenind campioană după 17 ani.

Lotul bulgarilor este evaluat la aproape 37 de milioane de euro, cu puțin sub valoarea celui al Universității Craiova, care este de 38,6 milioane de euro. Printre cei mai importanți jucători ai lui Levski se numără portarul bulgar Svetoslav Vutsov (24 de ani), fundașul brazilian Maicon (26 de ani), mijlocașul portughez Serginho (26 de ani), atacanții brazilieni Everton Bala (27 de ani) și Reinaldo (25 de ani). De asemenea, un rol important îl joacă fundașul bulgar Kristian Dimitrov (29 de ani), căpitanul echipei. Nu în ultimul rând, formația din Sofia este antrenată de spaniolul Julio Velasquez (44 de ani).

În primul tur preliminar al Ligii Campionilor, Levski a trecut de Borac Banja Luka (Bosnia Herțegovina), 1-1 și 4-0. Echipa a debutat victorios și în noua ediție de campionat: 2-1 cu Dunav Ruse într-un meci disputat vineri, 17 iulie, la Sofia. Anul trecut, în preliminariile Europa League, Levski a fost eliminată la mare luptă de Braga (Portugalia): 0-0 și 1-0 după prelungiri.