Dezastru în noapte: stadion de 2 milioane de euro, mistuit de flăcări. Vestiarele, distruse la doar doi ani după renovare. Cum s-a produs scânteia

Seara de joi a fost una agitată la Cernavodă, după ce un incendiu a izbucnit la vestiarele stadionului „Ideal”, acolo unde evoluează echipa locală Axiopolis Cernavodă, componentă a Ligii a 3-a, Seria 3.

În doar câteva minute, zona s-a umplut de fum, iar pompierii de la ISU Constanța au intervenit rapid cu trei autospeciale pentru a stinge flăcările. Din primele informații, un scurtcircuit electric ar fi provocat incendiul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, anunță ziuaconstanta.ro.

Focul a distrus complet sauna și o parte din vestiare, afectând o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați. Mai mulți localnici au surprins momentul în filmări și fotografii care s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare.

Arena, o „bijuterie” a orașului

Stadionul „Ideal” se află pe strada Dacia și este considerat o bijuterie modernă a orașului, după lucrările de reabilitare realizate între 2020 și 2022, în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Investiția, acoperită din bugetul local, a adus arenei instalație de nocturnă și sistem automat de irigare.

Recent, pe același stadion, Axiopolis Cernavodă a învins echipa Dinamo 2 cu scorul de 3-1, într-un meci disputat pe 8 noiembrie. În prezent, formația constănțeană ocupă locul 8 în clasamentul Seriei 3 din Liga a 3-a.