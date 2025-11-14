search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Dezastru în noapte: stadion de 2 milioane de euro, mistuit de flăcări. Vestiarele, distruse la doar doi ani după renovare. Cum s-a produs scânteia

0
0
Publicat:

Seara de joi a fost una agitată la Cernavodă, după ce un incendiu a izbucnit la vestiarele stadionului „Ideal”, acolo unde evoluează echipa locală Axiopolis Cernavodă, componentă a Ligii a 3-a, Seria 3.

Vestiarele au ars complet Foto/ISU Constanța
Vestiarele au ars complet Foto/ISU Constanța

În doar câteva minute, zona s-a umplut de fum, iar pompierii de la ISU Constanța au intervenit rapid cu trei autospeciale pentru a stinge flăcările. Din primele informații, un scurtcircuit electric ar fi provocat incendiul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, anunță ziuaconstanta.ro.

Focul a distrus complet sauna și o parte din vestiare, afectând o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați. Mai mulți localnici au surprins momentul în filmări și fotografii care s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare.

Arena din Cernavodă a fost mistuită de flăcări Foto/ISU Constanța
Arena din Cernavodă a fost mistuită de flăcări Foto/ISU Constanța

Arena, o „bijuterie” a orașului

Stadionul „Ideal” se află pe strada Dacia și este considerat o bijuterie modernă a orașului, după lucrările de reabilitare realizate între 2020 și 2022, în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Investiția, acoperită din bugetul local, a adus arenei instalație de nocturnă și sistem automat de irigare.

Recent, pe același stadion, Axiopolis Cernavodă a învins echipa Dinamo 2 cu scorul de 3-1, într-un meci disputat pe 8 noiembrie. În prezent, formația constănțeană ocupă locul 8 în clasamentul Seriei 3 din Liga a 3-a.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
digi24.ro
image
Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie
stirileprotv.ro
image
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul
gandul.ro
image
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, provocare curajoasă la începutul postului: „Mini-aventură de 7 zile!”
fanatik.ro
image
Arme nucleare americane din Germania ar putea fi relocate în România sau Polonia, spune un expert militar de top: „Cine trage primul, moare al doilea”
libertatea.ro
image
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Preţul creşte aproape zilnic
observatornews.ro
image
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Pensiile private Pilonul II, mai mari. E vorba despre un supliment de sute de lei
playtech.ro
image
El este cel mai bun jucător al Echipei Naționale în 2025. Andrei Rațiu, care l-a anihilat pe superstarul Vinicius jr., este abia pe locul 5! Sondaj național FANATIK / Inscop Research
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii surprinzătoare despre deflagrația de la blocul din Balș. Majoritatea locatarilor foloseau butelii, chiar dacă erau racordați la rețeaua de gaz
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
„Au omorât-o... are mesaje soția cu doamna doctor...” Tatăl fetiței de doi ani care a murit după anestezie la stomatolog RUPE TĂCEREA. Ce s-a întâmplat cu micuța?
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
Sprijin pentru mii de familii din România. Ministerul Muncii anunță că vin banii de la Uniunea Europeană
mediaflux.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Cum a rupt Prințesa Charlotte un „blestem istoric regal”. Fiica mijlocie a lui William are un rol cheie

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor