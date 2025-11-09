Mania grandorii: Donald Trump a cerut ca noul stadion al Washington Commanders să-i poarte numele

Donald Trump a solicitat ca viitorul stadion al Washington Commanders, construit pe fostul amplasament RFK și estimat la 3,7 miliarde de dolari, să poarte numele său, o inițiativă neobișnuită pentru NFL, unde drepturile de denumire sunt de obicei vândute sponsorilor.

Președintele american Donald Trump și-a exprimat dorința ca viitorul stadion al echipei Washington Commanders să poarte numele său, potrivit mai multor surse citate de ESPN. Noua arenă, estimată la 3,7 miliarde de dolari, va fi construită pe același amplasament ca fostul Robert F. Kennedy Memorial Stadium, care a servit drept sediu al echipei între 1961 și 1996.

Conform informațiilor, echipa Commanders va acoperi aproximativ 2,7 miliarde de dolari din costul construcției, iar orașul Washington va contribui cu restul de 1 miliard de dolari, închiriind stadionul echipei.

O sursă de rang înalt din Casa Albă a declarat pentru ESPN că președintele și-a exprimat direct dorința față de proprietarii echipei care joacă în Liga profesionistă de fotbal american (NFL), conduși de Josh Harris, ca arena să-i poarte numele.

„Este ceea ce dorește președintele și probabil că așa se va întâmpla”, a adăugat sursa.

În altă ordine de idei, Donald Trump este așteptat să participe duminică, 9 noiembrie, la meciul Commanders - Detroit Lions.

De la începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie, el a fost prezent la numeroase evenimente sportive majore, printre care Super Bowl LIX, Daytona 500, două lupte UFC, Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, finala masculină de tenis a US Open și Ryder Cup.

Cu excepția unor stadioane legendare, precum Lambeau Field din Green Bay și Soldier Field din Chicago, majoritatea arenelor din NFL își vând drepturile de denumire către sponsori corporativi, ceea ce face inițiativa lui Donald Trump una neobișnuită.

Preşedintelui american îi place, însă, mult notorietatea şi şi-a pus numele pe mai multe clădiri, hoteluri, cazinouri sau terenuri de golf în calitate de dezvoltator imobiliar, comercializând, în plus, diverse produse sub brandul Trump, de la adidași la biblii, potrivit presei internaţionale.

„Ar fi un nume frumos, întrucât președintele Trump a făcut posibilă reconstrucția noului stadion”, a transmis Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe, prin e-mail către ESPN.

Stadionul, cu 65.000 de locuri, este programat să fie finalizat în 2030.