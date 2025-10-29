A venit momentul așteptat! Clubul din Superligă joacă primul meci pe noul stadion

Noul stadion modernizat echipei unirea Slobozia ar putea fi inaugurat în ianuarie, cu un meci împotriva celor de la UTA Arad, echipă condusă de Adi Mihalcea.

Pentru ialomițeni, duelul va fi unul cu totul special, având în vedere că îl vor întâlni pe antrenorul care a adus echipa pentru prima dată în SuperLiga.

„În acest moment, cele patru săpături au fost finalizate. Urmează să fie montată infrastructura în acele gropi pentru nocturnă. Pista stadionului a fost betonată în totalitate, urmând ca în scurt timp să fie turnat și tartanul. Atunci pista va fi complet funcțională. Gazonul, care a fost însămânțat acum trei săptămâni, a fost tuns ieri pentru prima dată.

Vestiarele sunt gata în proporție de 95%, totul este nou. Urmează ca într-o săptămână-două să fie finalizată și sala pentru conferințele de presă. La tribune, deja 400 de locuri sunt acoperite, iar împreună cu tribuna oficială se ajunge la aproximativ 600 de locuri acoperite pe stadion. Mâine vor începe vopsitul și văruitul, iar apoi vom intra pe linie dreaptă”, a declarat Ilie Lemnaru, potrivit GSP.

Stadiul în care se află lucrările noului stadion de la Slobozia

Inițial, lucrările ar fi trebuit să înceapă în august 2024, cu un buget estimat la 8 milioane de lei (aproximativ 1,6 milioane de euro), dar au demarat efectiv abia pe 30 mai 2025, după aproape 10 luni de întârziere.

„Nocturna va fi gata în luna decembrie, undeva între 15 și 18 decembrie. Eu cred că primul meci pe stadionul din Slobozia va fi cel din ianuarie, primul meci pe care îl vom disputa acasă, pe teren propriu. Acela va fi meciul cu UTA Arad și cred că îl vom juca la Slobozia.

Va fi un meci special. Dacă va fi inaugurat atunci, îl vom juca împotriva lui Adi Mihalcea, iar Adi a fost unul dintre oamenii care au făcut performanță la Slobozia.

M-aș bucura foarte mult să fie acel meci, pentru că sunt oameni care merită acest lucru, atât Adi, Bogdan Hetco, cât și cei care sunt acum. Aș vrea să le mulțumesc antrenorilor și staff-ului: Jean Vlădoiu, Andrei Prepeliță, Enache Costea, Romeo Soare, Ghiță Daniel, Dumitrescu Viorel, Nohai Marian și Radu Laurențiu. Toți ne-au ajutat și am reușit să obținem rezultate deosebite”, a mai spus președintele ialomițenilor, potrivit sursei citate anterior.