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Șansele partidului populistului Nigel Farage de a câștiga următoarele alegeri cresc, spune unul dintre cei mai respectați analiști electorali din Marea Britanie

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Partidul Reform UK are șanse tot mai mari să obțină victoria la următoarele alegeri generale din Regatul Unit, iar susținerea de care se bucură nu poate fi explicată doar prin votul de protest, afirmă unul dintre cei mai cunoscuți experți britanici în analiza electorală, citat de Daily Mail.

Partidul populistului Nigel Farage conduce în preferințele alegătorilor britanici.FOTO:EPA/EFE
Partidul populistului Nigel Farage conduce în preferințele alegătorilor britanici.FOTO:EPA/EFE

Profesorul Sir John Curtice a declarat că alegătorii formațiunii conduse de populistul Nigel Farage reprezintă o coaliție politică distinctă, caracterizată prin valori sociale conservatoare și preocupări legate de identitatea națională, imigrație și schimbările culturale din societatea britanică.

Potrivit acestuia, o eventuală îmbunătățire a economiei sau a serviciilor publice, inclusiv a sistemului național de sănătate (NHS), ar putea ajuta guvernul laburist să recupereze o parte din susținere, însă este puțin probabil să fie suficientă pentru a opri ascensiunea Reform UK.

O bază electorală mai stabilă decât un simplu vot de protest

Analiza lui Sir John Curtice se bazează pe cele mai recente date ale studiului anual British Social Attitudes, una dintre cele mai importante cercetări sociologice din Regatul Unit.

Rezultatele sugerează că susținătorii Reform UK nu sunt motivați exclusiv de nemulțumirea față de partidele tradiționale, ci împărtășesc o serie de convingeri politice și sociale comune.

„Există, fără îndoială, un element de protest în susținerea pentru Reform. Însă nu este doar un vot de protest. Vorbim despre un grup cu opinii ideologice foarte clare și cu valori sociale puternic conservatoare”, a explicat analistul.

Brexitul și temele culturale continuă să influențeze electoratul

Potrivit cercetării, mulți dintre actualii susținători ai Reform UK provin din electoratul conservator care l-a susținut pe fostul premier britanic Boris Johnson în alegerile din 2019, în contextul finalizării procesului Brexit.

Sir John Curtice consideră că teme precum identitatea națională, imigrația, mândria față de istoria Marii Britanii, dar și reacțiile împotriva unor politici percepute ca fiind excesiv de progresiste au contribuit la consolidarea sprijinului pentru Reform UK.

Printre subiectele frecvent menționate de alegători se numără politicile privind identitatea de gen, obiectivele climatice de tip „Net Zero” și rolul statului în promovarea diversității.

Reform UK conduce în unele sondaje

În prezent, Reform UK este creditat în mai multe sondaje cu aproximativ 26-27% din intențiile de vot, în timp ce Partidul Laburist și Partidul Conservator se situează fiecare în jurul valorii de 18-19%.

Sir John Curtice apreciază că, deși formațiunea lui Nigel Farage ar putea întâmpina dificultăți în a depăși pragul de 30% la nivel național, un asemenea rezultat ar putea fi suficient pentru a obține un avantaj electoral semnificativ într-un peisaj politic tot mai fragmentat.

Nemulțumiri economice, dar și diferențe culturale puternice

Sondajul arată că alegătorii Reform UK sunt mai pesimiști decât media populației în ceea ce privește situația țării și propriile condiții de trai.

Aproximativ 60% dintre susținătorii partidului s-au declarat „foarte nemulțumiți” de starea actuală a NHS, comparativ cu 51% dintre respondenții din populația generală.

Totuși, cele mai mari diferențe apar în privința temelor culturale și sociale.

Trei sferturi dintre simpatizanții Reform UK consideră că imigrația afectează cultura britanică, în timp ce doar 35% dintre britanici împărtășesc această opinie. De asemenea, aproape nouă din zece alegători ai partidului cred că politicile privind egalitatea de șanse pentru persoanele transgender au mers prea departe.

Cine sunt alegătorii Reform UK

Potrivit cercetării, susținătorii Reform UK sunt, în medie, mai în vârstă, predominant bărbați și mai puțin probabil să fi urmat studii universitare comparativ cu electoratul altor partide.

Sir John Curtice consideră că Partidul Conservator are cele mai mari șanse să recâștige o parte dintre acești alegători printr-un mesaj axat pe economie și gestionarea finanțelor publice.

„Dacă acești alegători vor părăsi Reform UK, este mai probabil să se întoarcă la conservatori decât să susțină Partidul Laburist”, a spus el.

Un semnal de alarmă pentru partidele tradiționale

Concluzia studiului este că ascensiunea Reform UK reflectă existența unui segment important al societății britanice care nu se mai simte reprezentat de marile partide și care își găsește tot mai mult expresia politică într-o formațiune cu un mesaj conservator și anti-establishment.

Pentru Partidul Laburist aflat la guvernare și pentru conservatori, această tendință reprezintă una dintre cele mai importante provocări politice înaintea următoarelor alegeri generale.

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