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Cupa Mondială 2026: boom economic de 30 de miliarde de dolari și lecțiile marilor evenimente globale

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Cupa Mondială 2026, organizată în Statele Unite, Canada și Mexic, ar putea genera, potrivit estimărilor FIFA, o activitate economică de peste 30 de miliarde de dolari. Totuși, experiențele marilor evenimente sportive și culturale din ultimele decenii arată că impactul economic diferă semnificativ de la un caz la altul, în funcție de infrastructură, context macroeconomic și modul în care investițiile sunt valorificate ulterior.

Mingea care va fi folosită la Cupa Mondială 2026
FIFA a anunțat că au fost vândute peste 5 milioane de bilete. Foto arhivă

De la Londra 2012 și Barcelona 1992, considerate exemple de succes în termeni de regenerare urbană și turism, până la Brazilia 2014 sau Africa de Sud 2010, unde efectele pe termen lung au fost mai inegale, datele istorice sugerează că dimensiunea economică a acestor evenimente nu este una uniformă.

Totuși, într-un context global marcat de încetinirea creșterii economice, presiuni inflaționiste și costuri ridicate de finanțare, impactul real asupra piețelor și companiilor ar putea fi mai nuanțat decât sugerează estimările inițiale, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Un eveniment global într-o economie mai fragilă decât în 2018 și 2022

Cupa Mondială din 2026 vine într-un moment în care economia globală traversează o perioadă de ajustare după șocurile inflaționiste din 2022–2023 și după ciclul de majorări de dobândă implementat de marile bănci centrale.

Deși turismul internațional a revenit treptat spre nivelurile pre-pandemice, SUA au înregistrat în 2025 aproximativ 68,3 milioane de vizitatori internaționali, în scădere cu circa 6% față de 2024 și cu aproape 15% sub vârful din 2018, potrivit datelor oficiale ale industriei turistice americane.

Această dinamică este relevantă în contextul Cupei Mondiale, întrucât Statele Unite reprezintă principalul gazdă al turneului, iar distanțele geografice față de piețele tradiționale ale fanilor de fotbal, Europa și America Latină, pot influența structura cererii de transport și servicii.

Cerere record de bilete, dar cu efect economic inegal

FIFA a anunțat că au fost vândute peste 5 milioane de bilete, un nivel mai ridicat decât totalul cumulat al edițiilor din 2018 și 2022, însă această comparație trebuie privită în contextul extinderii formatului competiției, cu mai multe meciuri și mai multe echipe participante.

Extinderea turneului crește baza de consum, dar nu garantează automat o creștere proporțională a profitabilității în toate industriile implicate, întrucât distribuția veniturilor și costurilor variază semnificativ între sectoare.

Transportul aerian: cerere în creștere, presiune pe costuri

Companiile aeriene sunt printre principalii beneficiari direcți ai fluxului de turiști generați de eveniment, în condițiile în care America de Nord este greu accesibilă pentru majoritatea fanilor din Europa și America Latină fără transport aerian.

Creșterea cererii pe rutele transatlantice este evidentă, însă impactul asupra profitabilității depinde de un factor esențial: costul combustibilului pentru avioane, care rămâne volatil în contextul piețelor energetice internaționale.

În plus, industria aeriană rămâne caracterizată de marje relativ reduse și sensibilitate ridicată la fluctuațiile prețurilor la combustibil și la cursul valutar, ceea ce poate limita efectul pozitiv al unui vârf de cerere temporar.

Închirierile auto: cerere structurală ridicată, dar presiune financiară

În America de Nord, mobilitatea este puternic dependentă de transportul rutier, ceea ce face ca firmele de închirieri auto să fie printre câștigătorii naturali ai unui eveniment global dispersat în mai multe orașe.

Totuși, industria vine după ani de îndatorare ridicată și costuri crescute de finanțare, ceea ce poate reduce flexibilitatea de a capitaliza complet cererea suplimentară generată de turneu.

În același timp, costurile pentru consumatori rămân ridicate, ceea ce poate influența durata medie a închirierilor și comportamentul de consum.

Industria hotelieră: între așteptări și realitate

Sectorul hotelier este, în mod tradițional, unul dintre marii beneficiari ai turneelor mondiale, însă în cazul Cupei Mondiale din 2026, efectele par inegale.

Evenimentul este concentrat în doar 16 orașe, ceea ce creează o presiune ridicată pe anumite piețe locale, dar limitează impactul global asupra marilor lanțuri hoteliere.

În același timp, rapoarte din industrie citate de publicații internaționale precum „Forbes” și „The Independent” arată că o parte semnificativă a hotelierilor din orașele gazdă raportează niveluri de rezervări sub așteptări, iar barierele administrative și reglementările locale sunt invocate ca factori de limitare.

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Pe de altă parte, platformele de tip Airbnb au raportat o creștere semnificativă a cererilor de informații în orașele gazdă, ceea ce indică o posibilă redistribuire a cererii către forme alternative de cazare.

Pariurile sportive: unul dintre puținele sectoare cu expunere directă

Industria pariurilor sportive rămâne una dintre cele mai direct expuse la evenimentele sportive majore, iar Cupa Mondială este, în mod tradițional, un moment de vârf de activitate.

În SUA, acest sector a beneficiat în ultimii ani de o extindere accelerată, susținută de liberalizarea reglementărilor la nivel statal și de creșterea rapidă a pieței de gambling online.

Companii precum DraftKings sunt adesea menționate în acest context, pe fondul creșterii veniturilor și al expansiunii rapide a bazei de utilizatori. În același timp, evaluările ridicate ale sectorului rămân un factor de prudență pentru investitori, chiar dacă rezultatele financiare recente indică o dinamică de creștere accelerată a veniturilor și a profitabilității operaționale.

Îmbrăcămintea sportivă: beneficiu de imagine, nu doar de vânzări

Pentru producătorii de echipamente sportive, Cupa Mondială rămâne un eveniment cu valoare de marketing excepțională, cu impact atât asupra vânzărilor, cât și asupra vizibilității globale a brandurilor.

Analiștii de piață citați în industrie estimează că branduri precum Nike sau Adidas ar putea înregistra creșteri ale vânzărilor anuale de ordinul câtorva procente în anii cu turnee majore, în timp ce companii precum Puma sunt de asemenea menționate ca potențiali beneficiari ai expunerii globale.

Totuși, impactul real depinde de comportamentul consumatorilor într-un context economic în care presiunea pe venituri și inflația pot limita cheltuielile discreționare.

Între boom economic și realitate macroeconomică

Cupa Mondială din 2026 rămâne unul dintre cele mai mari evenimente economice și sportive globale, cu efecte clare asupra turismului, transportului și industriilor de consum.

Totuși, spre deosebire de edițiile anterioare, evenimentul se suprapune peste o perioadă de economie globală mai fragilă, în care costurile ridicate de finanțare, presiunile inflaționiste și incertitudinile geopolitice pot tempera efectele de multiplicare economică.

În acest context, impactul real asupra piețelor ar putea depinde mai puțin de amploarea evenimentului în sine și mai mult de capacitatea economiei globale de a absorbi și transforma acest vârf temporar de cerere în creștere sustenabilă.

Evenimente sportive majore și impact economic: precedente relevante

Evenimentele sportive de amploare au fost în mod repetat asociate cu creșteri semnificative ale activității economice în țările gazdă, însă efectele au variat în funcție de infrastructură, gradul de utilizare ulterioară a investițiilor și contextul economic general.

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Unul dintre cele mai citate exemple este Cupa Mondială din 2014 din Brazilia. În perioada organizării turneului, turismul internațional a înregistrat un vârf semnificativ, iar investițiile în infrastructură au depășit 11 miliarde de dolari, potrivit datelor Băncii Mondiale și autorităților braziliene. Totuși, efectele economice pe termen lung au fost considerate inegale, în condițiile în care o parte dintre infrastructurile construite au fost subutilizate ulterior.

În cazul Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, estimările oficiale ale guvernului britanic indică o contribuție economică de ordinul a peste 9 miliarde de lire sterline pe termen mediu, în special prin turism, regenerare urbană și investiții în zona estică a Londrei. Evenimentul este adesea menționat ca un exemplu de integrare relativ eficientă între infrastructură și utilizare post-eveniment.

Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992 sunt considerate unul dintre cazurile clasice de transformare urbană accelerată. Orașul a beneficiat de investiții masive în infrastructură, port și rețele de transport, iar turismul a crescut semnificativ în anii următori, Barcelona devenind ulterior una dintre cele mai vizitate destinații urbane din Europa.

În contrast, unele evenimente recente au ridicat semne de întrebare privind eficiența economică. Cupa Mondială din Africa de Sud din 2010 a implicat investiții majore în stadioane și infrastructură, însă utilizarea ulterioară a acestora a fost limitată, ceea ce a alimentat dezbateri privind sustenabilitatea economică a unor astfel de proiecte.

Un model diferit este reprezentat de Cupa Mondială din Rusia din 2018, unde autoritățile au raportat o creștere temporară a consumului intern și a turismului în orașele gazdă, însă efectul macroeconomic a fost limitat de contextul sancțiunilor internaționale și al încetinirii economice.

Mai recent, Cupa Mondială din Qatar din 2022 a fost asociată cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de investiții per turneu, estimările variind între 200 și 300 de miliarde de dolari, incluzând infrastructura de transport, stadioane și dezvoltare urbană. Impactul direct asupra PIB-ului a fost semnificativ pe termen scurt, însă efectul pe termen lung rămâne încă în analiză, având în vedere caracterul specific al economiei locale și dependența de investițiile publice.

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