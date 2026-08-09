 Când vor resimți românii o îmbunătățire a situației economice. Răspunsul ministrului Finanțelor | adevarul.ro
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Când vor resimți românii o îmbunătățire a situației economice. Răspunsul ministrului Finanțelor

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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că situația economică ar putea începe să se îmbunătățească în această toamnă, odată cu scăderea inflației. El a spus că păstrarea ratingului de investiții al României este foarte importantă pentru finanțele țării.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor FOTO: Inquam Photos

Întrebat dacă deciziile agențiilor de rating Fitch și Moody’s sunt o veste bună sau doar o amânare a unui verdict negativ pentru România, Nazare a spus că menținerea calificativului de investiții era „vitală” pentru România.

„În mod cert este o veste bună. Prezervarea calificativului de investiții era vitală pentru România în acest moment. Nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă nu reușeam să prezervăm acest calificativ de investiții în privința modului în care ne-am fi putut finanța cheltuielile până la finalul anului și în anii următori. Ar fi fost mult mai greu”, a declarat Alexandru Nazare la România TV, scrie Mediafax.

Ministrul Finanțelor a explicat că menținerea României în categoria recomandată investițiilor ajută statul să se finanțeze în continuare de pe piețele internaționale.

„Deci, din punctul meu de vedere, faptul că rămânem pe harta investițiilor și piețele financiare, investitorii în continuare au girul agențiilor de rating să investească în titlurile de stat românești, este extrem de important pentru finanțarea cheltuielilor României în următoarea perioadă. A fost o perioadă foarte intensă, dar cele două rapoarte ne validează pentru moment acest parcurs, ceea ce nu înseamnă că nu rămân riscuri și nu avem foarte mult de lucru în continuare”, a afirmat el.

Deci, din punctul meu de vedere, faptul că rămânem pe harta investițiilor și piețele financiare, investitorii în continuare au girul agențiilor de rating să investească în titlurile de stat românești, este extrem de important pentru finanțarea cheltuielilor României în următoarea perioadă. A fost o perioadă foarte intensă, dar cele două rapoarte ne validează pentru moment acest parcurs, ceea ce nu înseamnă că nu rămân riscuri și nu avem foarte mult de lucru în continuare”, a afirmat el.

Întrebat când ar putea românii să simtă o îmbunătățire a situației economice, Nazare a indicat trimestrul al treilea și, mai ales, trimestrul al patrulea al acestui an.

„Eu cred că, odată cu începerea procesului de dezinflație, care este așteptat în această toamnă, în trimestrul trei și mai ales în trimestrul patru, în care prognozăm o creștere a consumului, situația va începe să se amelioreze”, a declarat ministrul Finanțelor.

El a adăugat că pentru 2027 este estimată o creștere economică de peste 2%.

„Plus de asta, în 2027 există un consens în privința tuturor agențiilor, dar și a Comisiei Europene, în privința creșterii economice, care este undeva peste 2% în 2027. Creștere economică așteptată. Ca atare, odată cu repornirea economiei, ajustarea fiscală, pe care oricum va trebui să o facem în următorii ani, va fi mai ușor de suportat”, a afirmat Alexandru Nazare.

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