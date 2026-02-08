S-a trezit Bîrligea. FCSB trece de un mare hop și ajunge în buza play-off-ului, după o victorie la scor

FCSB a trecut cu brio de unul dintre cele mai dure teste din această perioadă, învingând pe Oțelul cu 4-1, pe terenul unei formații cunoscută ca redutabilă pe teren propriu. Campioana s-a trezit din pumni și a urcat în apropierea locurilor de play-off datorită succesului de la Galați.

Gazdele au deschis scorul prin Zhelev, în minutul 25, dar FCSB a întors scorul grație lui Daniel Bîrligea, care a punctat de două ori până la pauză, exact când echipa sa avea cea mai mare nevoie de el. Roș-albaștrii au profitat apoi de eliminarea lui Zivulic (54) și au mai înscris de două ori, prin Olaru (66) și Tănase (79).

În urma acestui rezultat, campioana a acumulat 40 de puncte, cu care a urcat pe poziția a 8-a. Se anunță o luptă pasionantă pentru accederea în play-off, cu FC Argeș (43 de puncte), FC Botoșani și U Cluj (câte 42), CFR Cluj (41), FCSB (40), UTA (38) și Oțelul (37) luptându-se pentru 3 locuri disponibile, în condițiile în care Craiova, Rapid (câte 49) și Dinamo (48) se află la distanță apreciabilă.

Pentru FCSB urmează două întâlniri pe parcursul a trei zile cu Universitatea Craiova, liderul din Superliga. Prima, în Cupa României, a doua, în campionat, după care se deplasează la Arad și întâlnește acasă pe Universitatea Cluj, două dintre contracandidatele la calificarea în play-off.