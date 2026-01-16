Dacia, aproape de o performanță fabuloasă: e prima în Raliul Dakar, cu doar două etape înainte de finiș

Plimbat din Africa în America de Sud, din cauza problemelor de securitate de pe continentul negru, Raliul Dakar și-a găsit casă în ultimii 7 ani în Arabia Saudită. Ediția din acest an este aproape să bifeze o performanță fabuloasă pentru Dacia, care mai are de disputat două etape până să se încoroneze în premieră campioană la clasa Auto.

Brandul românesc a apelat la cei mai titrați piloți de raliu, modelul Sandriders fiind încredințat la 4 echipe de renume: Cristina Guttierez Herero - Pablo Moreno Huete, Sebastian Loeb - Edouard Boulanger, Nasser Al Attiyah - Fabian Lurquin și Lucas Moraes - Dennis Zenz.

Cu o caroserie din fibră de carbon, cu un motor V6 de 3 litri, cu 2 turbocompresoare și injecție directă de combustibil, care dezvoltă o putere maximă de 360 cai putere la 5.000 rpm, modelul Sandriders are un singur rival pe dunele de nisip din Arabia Saudită, capabil să-i sufle titlul de campioană: pe Ford Racing.

Lupta este încinsă, mai ales după ce spaniolul Nani Roma s-a apropiat de liderul la general Nasser Al Attiyah la doar 8 minute și 40 de secunde, după etapa a 11-a a Raliului Dakar. Legendarul qatarez, câștigător a 5 ediții (2011, 2015, 2019, 2022 și 2025) păstrează totuși prima șansă la victoria finală, cu condiția să nu aibă probleme astăzi, în etapa a 12-a, penultima, desfășurată între Al Henakiyah și Yanbu (311 km cronometrați).

Dacia mai are o echipă e podium în clasamentul general, cu doar două etape înainte de finiș. Francezul Sebastien Loeb, considerat cel mai mare pilot de raliuri din toate timpurile, se află la 10 minute de locul 2.

Many Gyenes, în top la Moto

Deja intrat în legenda Raliului Dakar, după ce a bifat a 16-a prezență la clasa Moto, Emanuel Gyenes, se află pe locul 4 la categoria Malle Motor - fără asistență. Sportivul sătmărean, deși a suferit o accidentare gravă în etapa a treia, când s-a lovit la cap în urma unei căzături, a decis să continue cursa cu obiectivul de a trece linia de finiș.

„A fost o etapă dificilă și solicitantă pentru mine în dune, deoarece încă am probleme de vedere după accidentul din etapa 3 și nu văd unde se termină duna. Percepția mea asupra diferențelor de nivel este grav afectată în aceste zile”, a mărturisit Mani, câșigător al Dakarului în 2020 și 2025 la categoria piloți fără echipă tehnică.

Clasament general clasa Auto - Ultimate (după 11 etape din 13)

1. Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders)

2. Nani Roma (Ford Racing) +8 min 40s

3. Sebastian Loeb (Dacia Sandriders) +18min 37s

4. Mattias Ekström (Ford Racing) +21 min 32s

5. Carlos Sainz (Ford Racing) +28 min 48s