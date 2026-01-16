search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dacia, aproape de o performanță fabuloasă: e prima în Raliul Dakar, cu doar două etape înainte de finiș

0
0
Publicat:

Plimbat din Africa în America de Sud, din cauza problemelor de securitate de pe continentul negru, Raliul Dakar și-a găsit casă în ultimii 7 ani în Arabia Saudită. Ediția din acest an este aproape să bifeze o performanță fabuloasă pentru Dacia, care mai are de disputat două etape până să se încoroneze în premieră campioană la clasa Auto.

Dacia Sandriders s-a prezentat foarte bine la Dakar 2026. Foto dacia.ro
Dacia Sandriders s-a prezentat foarte bine la Dakar 2026. Foto dacia.ro

Brandul românesc a apelat la cei mai titrați piloți de raliu, modelul Sandriders fiind încredințat la 4 echipe de renume: Cristina Guttierez Herero - Pablo Moreno Huete, Sebastian Loeb - Edouard Boulanger, Nasser Al Attiyah - Fabian Lurquin și Lucas Moraes - Dennis Zenz.

Cu o caroserie din fibră de carbon, cu un motor V6 de 3 litri, cu 2 turbocompresoare și injecție directă de combustibil, care dezvoltă o putere maximă de 360 cai putere la 5.000 rpm, modelul Sandriders are un singur rival pe dunele de nisip din Arabia Saudită, capabil să-i sufle titlul de campioană: pe Ford Racing.

Copilotul Fabian Lurquin și pilotul Nasser Al Attiyah sunt primii în Raliul Dakar. Foto dacia.ro
Copilotul Fabian Lurquin și pilotul Nasser Al Attiyah sunt primii în Raliul Dakar. Foto dacia.ro

Lupta este încinsă, mai ales după ce spaniolul Nani Roma s-a apropiat de liderul la general Nasser Al Attiyah la doar 8 minute și 40 de secunde, după etapa a 11-a a Raliului Dakar. Legendarul qatarez, câștigător a 5 ediții (2011, 2015, 2019, 2022 și 2025) păstrează totuși prima șansă la victoria finală, cu condiția să nu aibă probleme astăzi, în etapa a 12-a, penultima, desfășurată între Al Henakiyah și Yanbu (311 km cronometrați).

Dacia mai are o echipă e podium în clasamentul general, cu doar două etape înainte de finiș. Francezul Sebastien Loeb, considerat cel mai mare pilot de raliuri din toate timpurile, se află la 10 minute de locul 2.

Many Gyenes, în top la Moto

Deja intrat în legenda Raliului Dakar, după ce a bifat a 16-a prezență la clasa Moto, Emanuel Gyenes, se află pe locul 4 la categoria Malle Motor - fără asistență. Sportivul sătmărean, deși a suferit o accidentare gravă în etapa a treia, când s-a lovit la cap în urma unei căzături, a decis să continue cursa cu obiectivul de a trece linia de finiș.

Emanuel Gyenes e la a 16 participare în Raliul Dakar. Foto Facebook ANS
Emanuel Gyenes e la a 16 participare în Raliul Dakar. Foto Facebook ANS

 „A fost o etapă dificilă și solicitantă pentru mine în dune, deoarece încă am probleme de vedere după accidentul din etapa 3 și nu văd unde se termină duna. Percepția mea asupra diferențelor de nivel este grav afectată în aceste zile”, a mărturisit Mani, câșigător al Dakarului în 2020 și 2025 la categoria piloți fără echipă tehnică.

Clasament general clasa Auto - Ultimate (după 11 etape din 13)

1. Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders)

2. Nani Roma (Ford Racing) +8 min 40s

3. Sebastian Loeb (Dacia Sandriders) +18min 37s

4. Mattias Ekström (Ford Racing) +21 min 32s

5. Carlos Sainz (Ford Racing) +28 min 48s

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
Prigoana lui Bolojan. Cresc taxele pe cârca românilor, în timp ce Ungaria taie masiv impozitele și oferă a 14-a pensie
gandul.ro
image
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
mediafax.ro
image
Perioada de pauză luată de Gică Hagi se apropie de sfârșit: ”Sunt convins că vrea”
fanatik.ro
image
Editorial pentru Libertatea, semnat de președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva: „Mercosur-UE este răspunsul multilateralismului la izolare”
libertatea.ro
image
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
observatornews.ro
image
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Cum își încălzesc finlandezii locuințele fără calorifere. Soluția surprinzătoare pe care o ai deja acasă
playtech.ro
image
Cum a ajuns România o verigă strategică în planul lui Trump pentru Groenlanda. Afacerea de 150 de miliarde de dolari care redesenează harta puterii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a dat lovitura iernii în România? Ciprian Marica e convins: "Cel mai bun transfer!"
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Tinerii de peste 18 ani primesc chestionarul de recrutare în plic. Va avea un cod QR şi broşura cu detaliile încorporării
romaniatv.net
image
Scenarii privind răpirea lui Putin. Rusia are răspunsul pregătit pentru Donald Trump
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Scandalul se mută la tribunal! Văduva lui Victor Socaciu a dat-o în judecată pe Marina Almășan: „Îmi terfelește liniștea, onoarea. Cer daune morale de 50.000 de euro.” Declarații incendiare
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Regina Máxima a Olandei cochetează cu aparițiile fără machiaj, Profimedia (2) jpg
Una dintre cele mai șic regine ale lumii a renunțat la machiaj. A avut trei apariții naturale în mai puțin de 24 de ore
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet