search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prima dublă victorie a Dacia Sandriders la Raliul Dakar 2026. Pilotul Nasser al-Attiyah a trecut în fruntea clasamentului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Nasser al-Attiyah (Dacia) a reușit o dublă lovitură vineri, câștigând etapa a 6-a din Dakar și preluând conducerea clasamentului general înainte de ziua de odihnă de la Riyadh.

Dacia Sandriders la Raliul Dakar 2026 FOTO: Facebook
Dacia Sandriders la Raliul Dakar 2026 FOTO: Facebook

Această a 6-a etapă a Dakar 2026, lungă de 915 kilometri, între Hail și Riyadh, capitala Arabiei Saudite, a fost una pe care Nasser al-Attiyah o aștepta cu nerăbdare. La volanul Daciei sale, qatarianul, de cinci ori câștigător al evenimentului, a pornit la atac în dunele acestei prime probe speciale pe nisip (326 km), scrie L' Equipe.

El s-a impus în fața coechipierului său Sébastien Loeb. Cei doi piloți au oferit Daciei prima sa dublă victorie în cadrul evenimentului. Ei au fost urmați de cele trei Toyota ale americanului Seth Quintero, australianului Toby Price și portughezului Joao Ferreira, apoi de Ford-urile lui Nani Roma și Carlos Sainz.

Cu această ultimă victorie de etapă, Nasser al-Attiyah are acum un total de 49 de victorii de etapă în Dakar, cu una mai puțin decât Ari Vatanen și Stéphane Peterhansel în categoria auto. 

Debutantă la ediția de anul trecut, Dacia a revenit în 2026  la Raliul Dakar cu patru echipe. Piloții constructorului, Nasser Al-Attiyah, Sébastian Loeb și Lucas Moraes, țintesc victoria la general cu modelul Sandriders. 

Dacia Sandrider prezintă câteva actualizări, cum ar fi reducerea greutății, eficiența răcirii, vizibilitate, fiabilitate și confortul șoferului.

Bazându-se pe experiența din ultimul Raliu Dakar și pe feedback-ul primit de la piloți pe parcursul sezonului, principalele îmbunătățiri aduse mașinii includ: panouri de caroserie mai ușoare pentru a îmbunătăți agilitatea și eficiența, o secțiune spate reproiectată cu eliminarea compartimentului pentru bagaje, o nouă admisie de aer cu un snorkel scurt special pentru Dakar, o cutie de filtru de aer repoziționată, îmbunătățiri ale sistemului de răcire, noi biele omologate FIA ​​pentru a îmbunătăți fiabilitatea motorului, actualizări de software ale motorului pentru a optimiza livrarea puterii în limitele FIA ​​și un nou sistem de camere la bord pentru analiza performanței.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
digi24.ro
image
Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur, care vizează fermierii români. USR o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. Nicușor Dan intervine pentru USR: „Acordul negociat de UE este o oportunitate pentru România”
gandul.ro
image
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
mediafax.ro
image
A semnat un contract pe doi ani, iar apoi a renunțat la întreaga carieră! Gestul șocant făcut de un sportiv faimos
fanatik.ro
image
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
libertatea.ro
image
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Groenlanda, ținta lui Trump, a făcut o mutare surpriză: ”E timpul să dau ceva înapoi”
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Constructorul care reabilita Biblioteca Judeţeană din Galaţi a "dispărut". Şi-a lăsat şi sculele pe şantier
observatornews.ro
image
Clipe de coșmar pentru celebra tiktokeriță, la Spitalul din Constanța: 'Nu venea niciun medic, a murit lângă ea'
cancan.ro
image
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
prosport.ro
image
Când trebuie înlocuită tâmplăria termopan: la câți ani apare uzura și care sunt primele semne
playtech.ro
image
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9: „Genoa nu va permite niciodată asta!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România / Update - Reacția președintelui
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Amendă de 1.800 de lei și certificat de înmatriculare reținut pentru anvelopele greșite pe ...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Vortexul polar și-a schimbat traseul. Zonele din România unde lovesc ninsorile abundente în orele următoare – HARTĂ
romaniatv.net
image
Un important lider UE rupe rândurile. Vrea să reia relația cu Putin și cu Rusia
mediaflux.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă
click.ro
image
Rețeta delicioasă pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Ce ingrediente folosesc pentru orezul cu varză
click.ro
image
Singura zodie care își schimbă radical viața până în primăvara anului 2026. Își rescrie destinul, va avea parte de cea mai mare transformare
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
gold hair ornament jpg
Descoperire uluitoare în China: Mormânt antic din Dinastia Tang dezvăluie comori de aur și argint!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă

OK! Magazine

image
Cum a inversat piramida alimentară noua administrație Trump. Robert F. Kennedy Jr: ”Mesajul meu e clar, mâncați alimente adevărate!”

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Ce vezi în imagine - câine sau pisici? Iată ce spune despre tine!