MAE: Aproape 1.000 de români monitorizați în Orientul Mijlociu. Nivel de alertă ridicat pentru mai multe state: „Părăsiți imediat țara!”

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Principala grijă este acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii, a transmis Ministerul român de Externe într-un comunicat de presă.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat încheierea sesiunii Celulei de Criză, convocată în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Reuniunea a avut loc cu participarea premierului și a inclus o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din mai multe state din regiune.

Potrivit MAE, nu există cetățeni români răniți în acest moment.

În cadrul ședinței au fost consultați ambasadorii și consulii din Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite.

Aproximativ 1.000 de români, în contact cu autoritățile

În ceea ce privește situația din Iran, MAE precizează că, la acest moment, nu sunt înregistrate solicitări de repatriere.

Pe 28 februarie 2026, din dispoziția ministrului afacerilor externe, a fost convocată și Celula de Criză Interinstituțională, pentru coordonarea demersurilor de asistență consulară și identificarea celor mai bune soluții de sprijin pentru românii afectați de situația de securitate.

Recomandări pentru cetățeni: amânarea călătoriilor neesențiale

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaționale, în special pentru statele și orașele care constituie puncte de tranzit aerian.

De asemenea, având în vedere caracterul fluid al situației, MAE recomandă evaluarea cu responsabilitate a necesității efectuării acestor călătorii și, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situației de securitate și reluarea în condiții normale a zborurilor comerciale.

Totodată, în cazul cetățenilor români care se află în străinătate și sunt afectați de perturbarea zborurilor, MAE recomandă menținerea dialogului cu companiile aeriene sau agențiile de turism, precum și notificarea prezenței către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află.

MAE reamintește că marja de intervenție a misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare în astfel de situații de forță majoră este limitată, având în vedere dinamica evoluțiilor și impactul acestora inclusiv asupra deplasărilor în interiorul statelor afectate, în conformitate cu recomandările și instrucțiunile autorităților locale.

Suplimentar, în același context, MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9 – Evitați călătoriile neesențiale! pentru următoarele state: Bahrain (https://www.mae.ro/travel-alerts/68211), Kuweit (https://www.mae.ro/travel-alerts/66992), Iordania (https://www.mae.ro/travel-alerts/44859), Qatar (https://www.mae.ro/travel-alerts/68209), și Emiratele Arabe Unite (https://www.mae.ro/travel-alerts/68210).

MAE reamintește că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este 8/9 – Evitați orice călătorie! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2938), iar pentru Iran 9/9 – Părăsiți imediat țara! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2937).

Totodată, MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.