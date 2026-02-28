Bombardamentele au provocat panică în Dubai, iar Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, a fost nevoit să se adăpostească în subsolul unui hotel. Compania Wizz Air a anunțat că suspendă toate zborurile către zonă până pe 7 martie.

„N-am crezut niciodată că aici e posibil să se întâmple așa ceva, toată lumea știa că e o țară sigură”, a spus Cozma.

Vicepreședintele a povestit că dimineață a fost martor la un incident care a provocat panică printre turiști.

„Pe plajă, când am auzit bombardamentele la câteva zeci de kilometri, trei rachete au fost interceptate deasupra hotelului unde stăm noi. Chiar atunci am coborât în adăpostul hotelului. A fost dată alerta, iar toată lumea s-a adăpostit. Hotelul are trei etaje de demisol, inclusiv parcarea”, a spus acesta pentru Antena3.

Cozma a explicat că trebuia să se întoarcă acasă a doua zi, însă planurile au fost date peste cap: „Mâine ar fi trebuit să zburăm din Dubai. Acum nu mai sunt la aeroport, sunt la hotel. Am primit anularea zborului până în 7 martie. Wizz Air ne-a înștiințat că zborul se mută pe 7 martie, până atunci ei nu mai zboară.”

Situația tensionată afectează și alți turiști români. Alina Răducan, aflată tot în Dubai, a declarat că se află cu copii mici și că experiența a fost traumatizantă: „Când am ajuns la aeroportul din Abu Dhabi au început bombardamentele și ni s-a comunicat că trebuie să ne întoarcem la hotel, pentru că toate căile aeriene sunt închise. Efectiv zboară rachetele deasupra hotelului. S-a văzut de la balcon ieșind fum din centrul orașului.”

Incendiu la hotelul Fairmont The Palm

Sâmbătă, un incendiu puternic a izbucnit la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital. Imagini surprinse la fața locului arată hotelul în flăcări, iar unele surse susțin că în zonă se aflau și membri ai personalului militar american.

Hotelul Fairmont The Palm se află pe faimoasa insulă artificială Palm Jumeirah, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Dubai. Nori uriași de fum s-au ridicat deasupra hotelului, iar localnicii și turiștii au fugit pentru a se adăposti după explozia auzită în zona Marina. În Abu Dhabi, o persoană a murit după ce resturi căzute dintr-un atac au lovit o zonă rezidențială.

Vacanța mai multor români aflați în Orientul Mijlociu s-a transformat într-o situație tensionată, după ce numeroase zboruri au fost anulate pe fondul atacurilor Iranului asupra bazelor militare americane. Spațiul aerian din Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Israel, dar și din Iran și Irak, a fost închis temporar, lăsând mii de pasageri blocați în aeroporturi.

Printre cei rămași blocați în regiune se află și cântăreața Anca Țurcașiu cu partenerul ei, dar și Horia Brenciu împreună cu familia sa.