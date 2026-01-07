Dakar 2026: răsturnări spectaculoase de situație pentru Dacia Sandriders. Mesajul transmis de pilotul Nasser Al-Attiyah

După ce a preluat conducerea generală la sfârșitul etapei a doua și a coborât pe locul 10 a doua zi, pilotul Nasser Al-Attiyah, conducând Dacia Sandriders, rămâne concentrat pe cursa pentru victoria finală, deșși capcanele pândesc la tot pasul.

Dakarul rămâne un roller coaster, mai ales la început: într-o zi ești lider, a doua zi cobori pe locul 10 în clasamentul general. O pană sau o eroare de navigație poate duce la pierderea a 20 de minute, o eternitate într-un raliu care depinde de câteva minute, dacă nu chiar de secunde.

„Să rămânem calmi”

Astfel, Nasser Al-Attiyah, după ce a oferit Daciei Sandriders primul loc în clasamentul general la sfârșitul etapei a doua, a pierdut teren semnificativ a doua zi și trebuie să urce acum de pe locul 10.

Primul său obiectiv este să ajungă în ziua de odihnă de la Riyadh pe poziții de top, cu un decalaj față de lider care rămâne de abordat în a doua săptămână de competiție.

În ajunul etapei-maraton, prima din acest Dakar din 2026, „Prințul dunelor” a declarat: „Ne așteptam la un start ca acesta, cu producători care se alternează: Mini a început în frunte, apoi Dacia a câștigat, iar acum Ford. În fiecare zi există o răsturnare de situație, trebuie să rămânem calmi.”