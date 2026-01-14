Dacia va lansa o nouă mașină electrică. Cât va costa Evader, citycarul care va completa gama Spring

Dacia se pregătește să extindă oferta de modele electrice în 2026, prin lansarea unui nou citycar, dezvoltat pe baza Renault Twingo electric. Proiectul, care va purta numele „Evader”, marchează o strategie neobișnuită pentru brand: în loc să înlocuiască Spring, constructorul româno‑francez alege să introducă un al doilea model în același segment, potrivit AutoMoto.it

În Europa, adoptarea mașinilor electrice rămâne lentă, din cauza prețurilor ridicate și a infrastructurii încă inegale. În acest context, Dacia Spring a devenit o excepție notabilă., potrivit sursei citate, care o descrie ca pe un model simplu, foarte accesibil, produs în China, care a atras clienți interesați de o electrică ce are „strictul necesar”.

Noul proiect Evader se adresează însă unui public diferit, unul dispus să plătească ceva mai mult, dar care rămâne fidel filosofiei Dacia de cost redus, potrivit sursei citate.

O mașină mai mare, mai robustă, produsă în Europa

Viitoarul citycar va fi mai generos ca dimensiuni, va avea un design mai solid, apropiat de estetica mini‑SUV‑urilor, și va fi poziționat într-o zonă de preț superioară Spring‑ului.

Noul model va fi proiectat și fabricat în Europa, o decizie influențată atât de percepția privind calitatea, cât și de noile realități industriale: taxe vamale, reglementări și politici de stimulare locală.

Primele informații sugerează că ar urma o prezentare oficială la Salonul Auto de la Paris din 2026, iar prețul de pornire ar urma să fie în jur de 18.000 de euro, nu la fel de revoluționar ca Spring, însă competitiv pentru o mașină electrică.

Două electrice în același segment, dar nu pentru mult timp

Coexistența celor două modele, Spring și Evader, nu va fi permanentă. Spring va rămâne în ofertă pentru a facilita tranziția, dar va fi treptat retrasă pe măsură ce piața și capacitățile de producție europene se vor adapta. Până atunci, Dacia va avea două modele electrice în segmentul A, potrivit automoto.it.