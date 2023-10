Cursă infernală la Parâng: 135 de concurenți și-au propus să întreacă telescaunul! Rezultatul, unul spectaculos FOTO

135 de concurenți determinați să întreacă telescaunul din Parâng, în alergare, au venit sâmbătă la Red Bull Outrun the Lift. Chiar dacă este o cursă extrem de solicitantă, cu diferență de nivel de 615 metri, 6 dintre ei au reușit ce și-au propus și au fost mai rapizi decât instalația.

Andrzej Dlugosz a venit din Piwniczna, Polonia, și a câștigat cea de-a șaptea ediție. A fost mai rapid decât telescaunul și a parcurs cei 2.5 kilometri în numai 22 de minute și 28 de secunde. Este pentru prima dată când un alt alergător iese învingător. Viorel Pălici și Gyorgy Szabolcs erau cei doi sportivi care au obținut până anul acesta câte 3 victorii. Gyorgy a revenit sâmbătă la Red Bull Outrun the Lift și a obținut locul al doilea. Viorel participat și el din nou în competiție și, chiar dacă a alergat cu o entorsă care i-a dat bătăi de cap, a reușit să termine cursa pe locul al treilea.

"M-am înscris la Red Bull Outrun the Lift pentru că mereu caut noi provocări. Sunt destul de în vârstă pentru un alergător montan, am 45 de ani, dar îmi caut în permanență motivația. Am participat la cele mai bune curse de alergare montană din Europa și îmi place să descopăr mereu noi trasee. De data aceasta, am vrut să încerc Balcanii și am ales România. Este a doua mea cursă aici, în acest an. Deci, a doua victorie. Sunt foarte mulțumit. Vă mulțumesc! Ne vedem anul viitor!", a spus Andrzej Dlugosz.

La feminin, Ștefania Buzincu a câștigat, chiar dacă a ajuns la finiș după telescaun. Ea a încheiat traseul în 33 de minute și 18 secunde.

"Sunt la a patra participare la Red Bull Outrun the Lift și m-am înscris pentru că este o mare provocare pentru mine. Fiecare concurs este un antrenament cu mine și cu cei din fața mea. A fost cea mai scurtă cursă și cea mai intensă din România. Mă bucur că am câștigat-o și aștept următoarea provocare", a declarat Ștefania.

Pe o vreme însorită, participanții și-au făcut încălzirea și și-au ocupat locurile la start, hotărâți să-și demonstreze abilitățile și rezistența și totdată să ajungă la finiș în sub 25 de minute. Nu au lipsit nici susținătorii, răspândiți de-a lungul traseului să-i încurajeze și să-i ajute să obțină rezultatele dorite. Toma Coconea, inițiatorul Red Bull Outrun the Lift, i-a așteptat pe toți la finalul cursei, unde le-a înmânat trofeele și medaliile.

"Red Bull Outrun the Lift este competiția mea de suflet, este o provocare propusă de mine în tinerețe, alergam și încercam să batem telescaunul, eu și colegii mei de la Salvamont. Povestea mea a ajuns mai departe și mă bucur că o pot împărtăși cu cât mai mulți sportivi. Vremea a ținut cu noi, a fost o atmosferă extraordinară, 6 concurenți au întrecut telescaunul. Mă bucur să-i văd din ce în ce mai motivați și mai pregătiți de la an la an. Vă aștept și la cea de-a opta ediție, n-o să vă pară rău, provocarea e aici!", a spus Toma Coconea.

Clasament final Red Bull Outrun the Lift 2023

Masculin (au întrecut telescaunul)

Locul 1 - Andrzej Dlugosz (22 minute și 28 secunde)

Locul 2 - Istvan Gyorgy Szabolcs (23 minute și 21 secunde)

Locul 3 - Viorel Pălici (23 minute și 51 secunde)

Locul 4 - Ilie Iloiu (24 minute)

Locul 5 - Cristian Han (24 minute și 21 secunde)

Locul 6 - Iacov Boboc (24 minute și 23 secunde)

Feminin

Locul 1 - Ștefania Buzincu (33 minute și 18 secunde)

Locul 2 - Andreia - Ionela Marin (39 minute și 04 secunde)

Locul 3 - Georgeta Andreea Dochițu (39 minute și 26 secunde)